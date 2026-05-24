Slušaj vest

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Planete vam širom otvaraju vrata uspeha, donoseći dane ispunjene sjajnim prilikama i srećnim preokretima. Vaša topla i otvorena ličnost s lakoćom će srušiti svaku profesionalnu distancu i krutost.

Ljubav: Pripazite da vas sopstveni ego ne zaslepi; trenutna zaokupljenost sobom mogla bi da stvori zid između vas i partnera. Uključite voljenu osobu u svoje planove i ne štedite na rečima nežnosti. Samci, ako osećate da niste spremni za velika obećanja, kratkotrajna samoća biće vam lekovitija od površnih avantura.

Zdravlje: Ako izuzmemo sitnu zaboravnost i povremene bljeskove dekoncentracije, zdravlje vas izvrsno služi. Vaša društvena priroda sada cveta, a nova poznanstva i druženja puniće vas nepresušnim optimizmom.

Najbolji dan: 24. maj

Najlošiji dan: 30. maj

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Samopouzdanje vam je na vrhuncu, a želja za dokazivanjem guraće vas napred. Znaćete da se nametnete u ključnim trenucima i istaknete svoje talente. Planete vam pomažu da elegantno i bez stresa rešite poslovne repove koji su vas opterećivali.

Ljubav: Vreme je za negovanje najdubljih emocija. Budite suptilni i osetljivi na želje svog partnera i dece - vaša pažnja će porodičnom gnezdu udahnuti potpuno novu, čarobnu dimenziju. Samci, zvezde vas bodre: skupite hrabrost i krenite u osvajanje osobe koja vam već predugo greje misli.

Zdravlje: Poslovni uspesi i stabilnija finansijska slika, biće vaš najbolji eliksir dobrog raspoloženja. Dok su rođeni u aprilu skloni sitnim, prolaznim tegobama, ostatak znaka puca od zdravlja i vitalnosti.

Najbolji dan: 31. maj

Najlošiji dan: 26. maj

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Najviše ćete zasjati u individualnim projektima gde ste sami svoj šef i kreator. Timski rad, a posebno saradnja s mlađim i ambicioznim kolegama, zahtevaće od vas dozu prilagođavanja i strpljenja s nametnutim ograničenjima.

Ljubav: Nalazite se u intenzivnom ljubavnom ciklusu davanja i primanja u kojem možete postići čuda. Venera vas obasipa pažnjom i udvaranjima, ali nemojte sve pokvariti preteranim analiziranjem partnerovih osećanja. Budite prirodni, opušteni i ne stvarajte dramu tamo gde vlada mir.

Zdravlje: Raspoloženja će vam se menjati s plimom i osekom, a tugaljivost bi mogla da se pojavi bez očitog razloga. Zbog nekih hroničnih tegoba možda ćete posetiti lekara koji će vam osvežiti dosadašnju terapiju.

Najbolji dan: 27. maj

Najlošiji dan: 31. maj

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Moguće su sitne zabune, lažna obećanja i zastoji u komunikaciji. Radite svoj posao tiho i profesionalno, a svoje velike planove zasad čuvajte pod ključem. Neki saradnici će vas razočarati, ali vaša mudrost biće brža od njihovih igrica.

Ljubav: Samci, ljubavna sreća čeka vas iza ugla – možda na nekom putovanju, seminaru ili u sasvim novom društvenom krugu. Venera u vašem znaku radi punom parom; prolepšala je vaš izgled i pojačala šarm, pa nemojte da se čudite mnoštvu pogleda i udvarača koji vas prate.

Zdravlje: Mars iz prijateljskog Bika daruje vam izdržljivost, ali vladavina Blizanaca upozorava na mentalnu iscrpljenost. Vreme je za uredniji životni ritam, više sna i tanjir pun zdravih namirnica.

Najbolji dan: 29. maj

Najlošiji dan: 26. maj

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Vaš kreativni potencijal izbija u prvi plan, a ambiciozna konkurencija biće vam savršen pogon da iz sebe izvučete ono najbolje. Ako primetite da vam neko diše za vratom, ubacićete u petu brzinu i dokazati zašto vam nema ravna.

Ljubav: Ako plovite bračnim vodama, pronađite zlatnu sredinu i svoje konfuzne misli podelite s partnerom umesto da ih skrivate. Dajte voljenoj osobi priliku da dokaže svoje dobre namere i zaboravite na staro zlopamćenje. Povoljan Merkur pomoći će da izgladite nesporazume.

Zdravlje: Vaš urođeni optimizam i vesela narav biće zarazni za okolinu. Želećete da izlazite, da se družite i uživate u burnim noćnim satima. Ipak, ne testirajte granice svoje izdržljivosti jer vas iza ugla vreba nepovoljni Mars.

Najbolji dan: 31. maj

Najlošiji dan: 30. maj

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Nalazite se u ključnoj poslovnoj fazi, a planete su se urotile kako bi vam donele vrhunske rezultate. Bilo da čekate vesti iz inostranstva ili rešenje za novi posao, odgovori stižu tačno onako kako ste priželjkivali i zamišljali.

Ljubav: Slobodne Device treba hitno da izađu među ljude - preko prijatelja se otvaraju vrata intrigantnih poznanstava. Jedan platonski odnos mogao bi da preraste u nešto dublje. Oni u braku uživaće u skladu, iako krajem nedelje jedna sitna laž može da donese prolazni oblak nesporazuma.

Zdravlje: Puni ste poleta, aktivni na svim poljima i privlače vas putovanja. Mnogi od vas osetiće zov duhovnosti i rada na sebi. Jedino na šta treba da pripazite jeste osetljivost kože tela i lica – priuštite sebi nežniju kozmetku.

Najbolji dan: 25. maj

Najlošiji dan: 31. maj

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Iako su na vidiku sitni nesporazumi, vaša urođena diplomatija i taktičnost lako će primiriti sve kancelarijske pritiske. Vaša sjajna reakcija u kriznoj situaciji drastično će vam podići samopouzdanje.

Ljubav: Tolerancija će biti vaš zaštitni znak, ali nemojte da sozvolite unutrašnjim sumnjama da vas odvuku u potragu za utehom na pogrešnim mestima. Za neke Vage u vazduhu miriše romansa na daljinu i uzbudljivo poznanstvo putem internet prostranstava.

Zdravlje: Povucite kočnicu i prestanite da se iscrpljujete do maksimuma. Poslovni stres i radoholičarstvo vaši su najveći neprijatelji. Krajem nedelje stiže olakšanje, a dotad čuvajte svoje nerve i više spavajte.

Najbolji dan: 27. maj

Najlošiji dan: 24. maj

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Mars u Biku stvara napetu atmosferu na radnom mestu, ali vi možete da je nadvladate svojom samokontrolom i objektivnošću. Umesto teranja po svom, poslušajte šta vam kolege govore – u njihovim rečima krije se ključ rešenja.

Ljubav: Postavićete se kao pravi psiholog u svojoj vezi. Znalački rešavate svaki nesporazum i svom braku ili odnosu dajete sasvim novu dubinu i vrednost. Mudro ćete iskoristiti lekcije iz prošlosti kako biste osigurali da se stare greške više nikada ne ponove.

Zdravlje: Unutrašnji nemir i napetost najbolje ćete izbaciti kroz pojačanu fizičku aktivnost. Sport, duge šetnje parkom i boravak na svežem vazduhu, biće vaš idealan izduvni ventil za povratak unutrašnjeg mira.

Najbolji dan: 30. maj

Najlošiji dan: 28. maj

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Maštate o velikim, novim projektima, ali budite spremni na to da će dogovori kasniti ili se menjati u hodu. Samo vas čelična organizacija može spasiti od poslovnih zamki. Krajem nedelje vetar se okreće u vašu korist.

Ljubav: Zvezde vas upozoravaju – ove nedelje tajne jednostavno ne prolaze. Šta god radili, vaši postupci će biti pod lupom okoline i spremni za komentare. Ako ste se upustili u tajnu avanturu ili ljubavni trougao, osigurajte se trostruko pre nego što bude kasno.

Zdravlje: Ovo su idealni dani za medicinske preglede ili uvođenje novih, efikasnijih terapija koje će brzo uroditi plodom. Ako radite s mašinama, fokusirajte se kako biste izbegli povrede.

Najbolji dan: 31. maj

Najlošiji dan: 24. maj

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Bilo da se radi o novom, uzbudljivom poslu ili važnom putovanju, uspeh je zagarantovan. Napokon ubirate lovorike za svoj pređašnji trud, a pohvale i priznanja stizaće sa svih strana.

Ljubav: Porodične razmirice oko novca, imovine ili zajedničkog biznisa pogađaće vas više nego što bi trebalo. Moraćete da odigrate ulogu mirotvorca među različitim stavovima. Ipak, imajte na umu da već od iduće nedelje vaše ljubavne šanse kod simpatije drastično rastu.

Zdravlje: Puni ste nezaustavljive energije i dobrog raspoloženja. Sve vas vuče prema izlascima, putovanjima i sportu, a za taj sjaj u vašim očima zaslužni su i predivni, pozitivni preokreti na poslovnom planu.

Najbolji dan: 25. maj

Najlošiji dan: 26. maj

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Vreme je da probudite svoju kreativnu stranu i možda se vratite nekom starom, zaboravljenom hobiju. Ako radite s decom ili u većim grupama, unesite celo svoje srce u projekte i uživajte u svakom trenutku.

Ljubav: Pripremite se za dinamičnu nedelju u kojoj će biti prilika za flert. Mogli biste da padnete na šarm osobe koja je vrlo uspešna u poslovnom svetu, a koja će vas spremno obasipati poklonima, izlascima na lepa mesta i čistom, iskrenom pažnjom.

Zdravlje: Neki ljudi iz okoline mogli bi da vas energetski iscrpe, stoga birajte s kim provodite slobodno vreme. Ponekad se svesno osamite kako biste napunili baterije i vratili unutrašnji mir.

Najbolji dan: 27. maj

Najlošiji dan: 29. maj

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Kancelarijski tračevi mogli bi da zakuvaju atmosferu na radnom mestu, ali vaš profesionalizam će preseći njihovo širenje u korenu. Budite mudri i oprezni kada su u pitanju novčane pozajmice ili ulaženje u porodične biznise.

Ljubav: Vaša ljubavna veza dobija čvrste temelje dubokog prijateljstva - partner će vam postati najveća podrška i sigurna luka. Zasipaće vas pažnjom i ljubavlju. Ako ste slobodni, nikako ne ostajte kod kuće; izlasci i zabave kriju sudbonosni susret koji ne želite da propustite.

Zdravlje: Unutrašnji mir se napokon vraća, a s njim i vaša prepoznatljiva, pozitivna energija. Nalazite se u sjajnom periodu za bavljenje sportom i vežbanjem, naročito ako vam je cilj da istešete liniju i skinete koji kilogram.

Najbolji dan: 30. maj

Najlošiji dan: 24. maj

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Video: Šta japanski horoskop predviđa za 2026. godinu