Fizičar Nikola Konjik iz Banjaluke, koji već 10 godina predaje na Fizičkom fakultetu u Beogradu, vratio se pred kviz publiku, ovog puta u Superpoteri. Pre pet godina učestvovao je u Poteri, a u međuvremenu se oženio i dobio dete. U studio je stigao sa posebnom podrškom, majkom Ljubicom, sa kojom još od detinjstva gleda kvizove.

U ovoj epizodi, Nikola je odabrao srednju sumu od 400.000 dinara, uz duhovitu opasku da je na taj način pokušao da izbegne Žarka, protiv kog se u Poteri nije najbolje proveo. Ispostavilo se, međutim, da mu ni duel sa Milicom, Dušanom i Milanom neće biti nimalo lak.

Nikola Konjik, pobednik Superpotere 23.5.2026. Foto: Adrenalin produkcija

U napetoj završnici Nikola je uspeo da savlada tragače sa svega tri sekunde prednosti i osvoji 400.000 dinara. Posle pobede se našalio da Žarka možda još nije uspeo da pobedi, ali da je zato Milana savladao po drugi put.

Epizodu je obeležio i lep porodični trenutak, jer je Nikola na kraju javno ohrabrio mamu Ljubicu da se i sama prijavi u kviz, baš kao što je ona godinama bila njegova podrška u gledanju kvizova.

Osim Nikole, svoje znanje u ovoj epizodi Superpotere testirali su Bojan Aranđelović, Marija Glišić i Filip Stevanović. Iako ovoga puta nisu uspeli da savladaju tragače, svi su doprineli uzbudljivoj epizodi, a Filip je dodatno podigao tenziju odlukom da zaigra za čak 2.000.000 dinara.

