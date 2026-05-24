Temperamentni Gordon Remzi je u novoj epizodi kulinarskog šoua "MasterChef" doživeo scenu koja nadmašuje sve dosad viđeno, nakon što je u jelu jedne takmičarke pronađen iskorišćeni flaster. Slavni šef jedva se suzdržao od povraćanja, a takmičarka je odmah izbačena iz takmičenja.

U novom nastavku američkog izdanja popularnog serijala, takmičari su dobili zadatak da osmisle jela inspirisana stadionskom uličnom hranom, slaveći pritom svoju kulturnu baštinu u duhu Svetskog fudbalskog prvenstva. Iako je koncept obećavao kulinarski spektakl, pritisak zbog roka od samo 60 minuta za pripremu pokazao se kobnim za takmičarku Noru.

Šokantan pronalazak u sendviču

Nora, koja je predstavljala tim Afrike, pred sudije je iznela sendvič s bakalarom i maakoudom - tradicionalnim uštipcima od krompira, poslužen uz chermoula majonezu i mediteransku salatu.

Međutim, degustacija je naglo prekinuta. Prilikom pregleda jela, sudija Tifani Deri vidno se šokirala nakon što je u unutrašnjosti sendviča pronašla iskorišćeni flaster. Trenutak je izazvao burne reakcije za sudijskim stolom.

Remzijeva burna reakcija

Iako je vidno postiđena Nora pokušala da se izvini, šteta je već bila učinjena - posebno za Gordona Remzija. Dok su ostale sudije na vrime uočile problem, Remzi je bio jedini koji je već uzeo zalogaj Norinog jela.

Kamere su ga snimile kako se, vidno uznemiren spoznajom, bori s nagonom za povraćanjem i kašlje. Remzi nije štedeo reči, upitavši Deri pred kamerama: "Sada jedemo flastere? Koji se đavo dešava?".

Greška ju je koštala takmičenja

Kasnije je otkriveno da je do kontaminacije najverovatnije došlo tokom haotične pripreme. Kamere su zabeležile trenutak u kojem se Nora, užurbano seckajući povrće, posekla na oštar nož, nakon čega joj je pružena medicinska pomoć.

U jednom trenutku je zatražila novi flaster jer joj je prethodni, kako je rekla, "ispao", ali očito nije proverila gde je završio. Zbog ozbiljnog propusta Nora je odmah eliminisana iz "MasterChefa". Odluku je prihvatila bez prigovora i priznala da je reč o grešci koja u kuhinji ne sme da se dogodi.

