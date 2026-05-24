"Možda i najbolji tekst ove godine" i "Ne sećam se kad sam pročitao bolje napisan, emotivniji i pronicljiviji članak" - takvi su komentari poslednjih dana preplavili društvene mreže nakon što je Pranav Džejn objavio tekst o tihom nestajanju prijateljstava u odraslom dobu.

Tema je očito pogodila milione ljudi jer govori o gubitku koji se retko izgovara naglas: o prijateljima koji ne odlaze uz svađu ili veliki prekid, nego polako nestaju kroz sve ređe poruke, odložene kafe i rečenicu "moramo uskoro da se vidimo". Upravo o toj tihoj, nevidljivoj boli govori Džejnov tekst "Tiha tuga prijateljstava u odraslom dobu", koji je postao globalni fenomen, a izvorno ga je objavio Times of India. Tekst prenosimo u celosti.

Poziv kasno u noć

Pre nekoliko nedelja prijateljica me nazvala u 1:40 ujutro. Nije poslala poruku. Nazvala je. Telo mi se u trenutku pripremilo na najgore. Većinu nas je odraslo doba naučilo da pozivi kasno u noć znače katastrofu. Neko je u bolnici. Neko je negde zapeo. Neko je umro. Ali nije se dogodilo ništa od toga.

Upravo je završila s poslom, vozila se kući gotovo praznim ulicama Londona, čula pesmu uz koju smo nekad zajedno plesali i odjednom osetila da joj nedostajem. Zato je nazvala. Proveli smo trideset minuta razgovarajući o stvarima koje bi na papiru zvučale bolno obično. Umor od posla. Tračevi iz Bolivuda. Kako uživa u svakom trenutku bračnog života. Poniženje koje donosi bol u leđima čim pređeš tridesetu. Profesor kog smo nekad mrzeli, a sada nam nedostaje iznenađujuće često. Ništa dubokoumno.

Pa ipak, nakon što se razgovor završio, dugo sam ostao budan s neobičnom boli jer sam nakratko sreo jednu raniju verziju sebe. Ne nužno mlađu. Samo... dostupniju.

Nekada prijateljstvo nije tražilo komplikovano planiranje. Satima smo razgovarali bez proveravanja kalendara. Čitave večeri prolazile su na terasama studentskih domova, uz štandove s čajem i u dugim šetnjama bez ikakvog posebnog razloga. Prijateljstva u mladosti cvetala su na višku vremena, opuštenog, neorganizovanog i veličanstveno rasipnog.

Međutim, negde između "Moramo uskoro da se vidimo" i "Izvini, život mi je u zadnje vreme haotičan", prijateljstvo u odraslom dobu postalo je jedan od emocionalno najvažnijih, a najmanje spominjanih gubitaka modernog života.

Nevidljiva sahrana

Ljubavni brodolomi imaju razrađenu infrastrukturu. Postoje filmovi o tome. Pesme. Poezija, rituali, saosećanje, kolumne sa savetima, čitave industrije posvećene pomaganju ljudima da prebole ljubavni gubitak.

Tuga zbog prijateljstva, međutim, ostaje neobično nevidljiva. Niko vas ne uči koliko može da boli kada polako izgubite pristup nekome ko je nekad intimno poznavao vaš unutrašnji svet. Nekome ko je razumeo tišinu koja prethodi vašim rečenicama. Nekome ko je mogao da prepozna vaše raspoloženje po načinu na koji ste izgovarali "u redu". Nekome ko je znao sve o vašim simpatijama i sitnim nesigurnostima.

Za razliku od romantičnih veza, prijateljstva se najčešće ne završavaju dramatično. Nema poslednjeg razgovora. Nema jasnog prekida. Nema filmskog raspleta. Većina prijateljstava raspadne se kroz tiho nakupljanje zanemarivanja: odložene pozive, iscrpljujuće poslove, geografsku udaljenost, emocionalni umor, različite rasporede spavanja, drugačije prioritete i živote koji se kreću različitim tempom. Jednog dana shvatite da osoba koja vam je nekad poznavala misli sada o vama zna samo ono što joj usput pokažu vaše priče na Instagramu.

A budući da se "ništa nije dogodilo", često uskraćujemo sebi pravo da zbog toga tugujemo.

Nije trebalo ovako da živimo

Deo problema je strukturalan, a ne ličan. Prijateljstva u školi i na fakultetu opstajala su jer su institucije obavljale veći deo posla umesto nas. Blizina je stvarala intimnost. Ponavljanje je stvaralo bliskost. Viđali smo se svakodnevno bez ikakvog truda.

Sociolozi već dugo tvrde da se ljudski odnosi ne održavaju toliko intenzitetom koliko redovnošću. Već i stalno susretanje s istim ljudima s vremenom gradi bliskost. Mladost to pruža prirodno. Odraslo doba to gotovo potpuno razgrađuje. Naročito u gradskom životu.

Današnji mladi profesionalci žive u sistemu koji tiho izjeda prijateljstva, dok se istovremeno pretvara da slavi povezanost. Posao troši emocionalnu energiju. Gradovi surovo povećavaju udaljenosti. Vikendi postaju vreme za oporavak, a ne za druženje. Ambicija svakoga pretvara u projektnog menadžera sopstvenog života. Čak i odmor sada deluje kao nešto što treba opravdati produktivnošću.

I tako prijateljstvo, jedini odnos izgrađen gotovo potpuno na dobrovoljnoj prisutnosti, počinje da klizi kroz pukotine.

Tragedija je u tome što ta usamljenost često postoji uporedo s neprekidnom digitalnom interakcijom. Možda smo prva generacija koja ima stalan pristup jedni drugima, dok istovremeno postajemo emocionalno nedostupni. Održavamo površnu svest o međusobnom postojanju, a da pritom stvarno ne učestvujemo u životima jedni drugih. Znam šta moji prijatelji jedu. Koje kafiće posećuju. Na šta se žale. Znam kada dobiju unapređenje jer me LinkedIn obavesti pre nego što mi oni sami jave. Pa ipak, ponekad oklevam da nazovem jer više ne poznajem emocionalnu klimu njihovih života.

Uglancana verzija nas samih

Odraslo doba nagrađuje samostalnost. Svi su umorni. Svi rade na sebi. Svi "prolaze kroz mnogo toga".

Pre nekog vremena sreo sam jednog od svojih najbližih prijatelja nakon gotovo dve godine. Obojica smo se promenili na način koji je bilo teško odmah objasniti.

On je postao štedljiviji u izražavanju, kao da mu je korporativni život misli sažeo u kratke fraze. Ja sam postao trajno umoran, na onaj neobičan način kada iscrpljenost više ne deluje dovoljno privremeno da biste se na nju žalili. Prvih dvadeset minuta razgovor se nespretno kretao kroz teme odraslog života. Posao. Roditelji. Zdravlje. Zajednički poznanici koji se vere zastrašujuće često. A onda se odjednom nasmejao, potpuno, glasno, zabacivši glavu unazad tačno kao nekada, i na trenutak je vreme stalo. Eto ga opet.

Brat s kojim nikad nisam delio troškove vožnje. Brat koji je sedeo pored mene na predavanjima i crtao besmislice po marginama sveske. Brat koji je znao ko sam bio pre nego što nas je odraslo doba sve pretvorilo u pomalo uglancane verzije sopstvenih biografija.

Emocionalna ekonomija modernog života

Suvremeno odraslo doba podstiče optimizaciju u gotovo svakoj sferi. Budi produktivan. Budi efikasan. Isceli se. Unovči svoje hobije. Pažljivo oblikuj svoj identitet.

Usput su i prijateljstva počela da preuzimaju jezik menadžmenta. Sada govorimo o "emocionalnom kapacitetu" kao o podatkovnom prometu. Čak se i naklonost ponekad procenjuje kroz nevidljivu analizu troškova i koristi: Ko prvi šalje poruku? Ko ulaže više truda? Ko je emocionalno dostupan? Ko crpi energiju?

Prijateljstvo je, međutim, oduvek zavisilo od neke vrste iracionalne velikodušnosti. O spremnosti da veličanstveno trošite vreme zajedno. Da saslušate istu brigu i peti put. Da sedite u tišini. Da ostanete dostupni bez skrivenog cilja.

I možda je upravo zato prijateljstvo u odraslom dobu sve radikalnije. Ono se opire transakcijskoj logici koju savremeni život nagrađuje gotovo svugde drugde. Jer pravi prijatelj nudi nešto duboko retko: prisutnost koja nije optimizovana. Porodica je određena krvlju. Brak institucijom. Poslovni odnosi korisnošću. Prijateljstvo opstaje isključivo kroz uzajamni izbor. Niko ne mora da ostane. Pa ipak, neki ljudi ostaju.

Uprkos nemogućim rasporedima i emocionalnom umoru, neki prijatelji nastavljaju da se vraćaju. Šalju mimove tokom sastanaka. Pamte važne datume. Nazovu vas iznenada, bez najave. Ne zato što je zgodno. Već zato što, negde ispod sve iscrpljenosti koju odraslo doba nameće, i dalje smatraju da je vaš unutrašnji život važan. Ponekad je to naprosto tvrdoglava odluka da se vraćamo ljudima uprkos svetu koji nas neprestano uči da sve drugo stavimo na prvo mesto.

