Dnevni horoskop za 25 maj. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka.  Evo šta nas očekuje ovog ponedeljka.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Moguće je da ćete rešiti neke probleme na poslu i da ćete zbog toga biti zadovoljni. Voljena osoba se polako hladi, što primećujete, ali nadate se da će se okolnosti ipak promeniti. Povedite računa u saobraćaju.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Ne odgovara vam tempo u koji ste ušli na poslu. Osećate da vam je potrebno neko vreme za odmor. Moguće je da poznajete osobu koja ima jaka osećanja prema vama. Uskoro ćete ući u vezu. Problemi s prehladom.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Uspeli ste da rešite mnoge probleme na poslu i dobro se osećate jer vam se samopouzdanje vraća. Moguće je da vam se dopada osoba koja ne živi u istom mestu kao vi. Odlično se osećate danas!

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Veoma ste zauzeti, uvek u žurbi, pa na poslovnom planu lako možete praviti greške. Ukoliko ste sami, ovo je povoljna faza za nova poznanstva. Raspoloženi ste za flert. Povedite računa o grudnom košu.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Iako ste se nadali da su komplikacije na poslu završene, nažalost, još nije kraj vašim problemima. Ukoliko ste u vezi, očekuje vas period u kom ćete imati manje rasprave s voljenom osobom. Povišen pritisak.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Danas ćete osećati posledice svojih pogrešnih odluka. Biće potrebno da menjate svoju poslovnu organizaciju. Usamljenost vam sve teže pada, osećate da niste spremni da još dugo budete sami. Nervozni ste.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Konačno dolazi do pozitivnih preokreta kad je u pitanju posao. Bićete zadovoljni ostvarenim rezultatima. Ukoliko ste u vezi, uživaćete u romantičnoj atmosferi. Odlično se osećate!

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Moguće je da će vam se ukazati prilika za bolju zaradu u narednom periodu. Trenutno ste u vezi koja u vama budi emocije za koje ste mislili da se neće vratiti u vaš život. Prija vam fizička aktivnost.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Konačno biste mogli dobiti podršku za ostvarenje poslovnih planova. Očekuje vas veoma lep dan s voljenom osobom. Ako ste slobodni, sledi vam poznanstvo na javnom mestu. Pucate od energije!

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Zadovoljni ste okolnostima u kojima se nalazite i ne planirate veće promene na poslovnom planu. Dopada vam se jedna pozitivna i vedra osoba iz vašeg bliskog okruženja, spremate se da joj priđete. Povećajte unos vitamina.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Uživaćete u pozitivnom danu i dobroj atmosferi na poslu. Možete se nadati doboj situaciji na polju emocija. Voljena osoba vam je maksimalno posvećena. Pazite na krvni pritisak.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Dolaze velike promene kad je u pitanju posao. Očekuje vas period u kom ćete biti skloni drastičnim preokretima. Osećate veliku naklonost prema osobi s kojom ste nedavno počeli da se viđate. Problemi s probavom.

