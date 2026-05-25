Jedan jednostavan kuhinjski test ponovo je pokrenuo raspravu o tome kakva jaja zaista kupujemo. Kuvar Stiven Bidi uporedio je domaća jaja iz slobodnog uzgoja sa običnim jajima iz prodavnice, a razlika se videla već čim ih je razbio u tiganj.

Na prvi pogled, jaje je jaje. Međutim, svako ko je nekada probao domaća jaja zna da razlika često može da se vidi i pre prvog zalogaja. Upravo to je pokušao da pokaže kuvar Stiven Bidi, poznat na TikToku kao @chef_steviebd, koji je u kratkom kulinarskom eksperimentu uporedio jaja iz slobodnog uzgoja sa onima kupljenim u prodavnici.

Njegova ideja bila je jednostavna: ista priprema, isti tiganj, isti začini i samo jedno pitanje - da li se razlika zaista oseća.

Isti tiganj, dva potpuno različita rezultata

Bidi je u snimku objasnio da će ispržiti dve vrste jaja bez dodatnih trikova i jakih začina. Koristio je samo so i biber, kako bi ukus samih jaja došao do izražaja.

"Imam ova lepa jaja iz slobodnog uzgoja i imam obična jaja iz prodavnice. Pržićemo ih na tiganju, bez ikakvih dodataka, samo so i biber, i videti koja su bolja", rekao je na početku snimka.

Čim je razbio jaja, razlika je postala očigledna. Žumanca domaćih jaja bila su znatno tamnija, gotovo narandžasta, dok su žumanca kupovnih jaja delovala svetlije i bleđe. Razlikovala su se i belanca: kod domaćih jaja bila su gušća i kompaktnija, dok su se belanca iz prodavnice brže razlivala po tiganju.

Upravo ta razlika u strukturi često se primećuje kod svežijih jaja, jer belance vremenom postaje ređe i slabije zadržava oblik.

"Razlika je neverovatna"

Kada je probao jaja iz prodavnice, kuvar nije rekao da su loša. Naprotiv, priznao je da su i dalje ukusna.

"Da, i dalje je prilično ukusno", rekao je nakon prvog zalogaja.

Međutim, reakcija se promenila kada je probao domaće jaje. Tada je istakao da je ukus puniji, jači i bogatiji.

"Razlika je neverovatna. Pogledajte samo boju, a ukus je toliko bogat i pun. Kupujte jaja koja još imaju ostatke na ljusci", poručio je.

Njegov komentar izazvao je brojne reakcije, posebno među onima koji tvrde da se razlika između domaćih i industrijskih jaja najbolje vidi baš kada se pripreme najjednostavnije — na oko, kuvana ili kao kajgana.

Domaća i kupovna jaja ispržena u tiganju, sa vidljivom razlikom u boji žumanca

Šta zapravo govori boja žumanca?

Tamnožuta ili narandžasta boja žumanca najčešće je povezana sa ishranom kokoške. Kokoške koje imaju raznovrsniju ishranu, odnosno pristup travi, biljkama, insektima i prirodnijem okruženju, često nose jaja intenzivnije boje.

Ipak, važno je znati da boja žumanca nije jedini i apsolutni dokaz kvaliteta. Stručnjaci navode da na nijansu žumanca utiču ishrana, sezona, rasa kokoške, ali i dodaci u hrani. Drugim rečima, narandžasto žumance može da ukazuje na raznovrsniju ishranu, ali samo po sebi ne znači automatski da je svako takvo jaje nutritivno superiorno.

Ono što potrošači najčešće primećuju jeste ukus. Jaja kokošaka koje se slobodno kreću i imaju raznovrsniju ishranu često deluju punije, kremastije i aromatičnije, naročito kada se ne "sakriju" u jelima sa mnogo drugih sastojaka.

Domaća jaja i nutritivne razlike

Istraživanja su pokazala da način uzgoja i ishrana kokošaka mogu da utiču na sastav jaja. Kod jaja iz pašnog ili slobodnijeg sistema uzgoja u pojedinim studijama zabeležene su razlike u profilu masnih kiselina i antioksidanasa, posebno kada se ishrana kokošaka razlikuje od standardne industrijske hrane.

Takođe, jaja kokošaka koje imaju pristup otvorenom prostoru i drugačijoj ishrani mogu imati drugačiji odnos hranljivih materija u poređenju sa jajima iz konvencionalnog sistema. Ipak, te razlike ne zavise samo od oznake „slobodan uzgoj“, već i od konkretne hrane, uslova držanja i svežine jaja.

Zato je najtačnije reći da domaća i jaja iz slobodnijeg uzgoja često mogu imati bolji ukus i drugačiji nutritivni profil, ali da kvalitet zavisi od mnogo faktora, a ne samo od boje žumanca.

