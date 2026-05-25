Spojio dva kontejnera i dobio luksuznu kuću: Unutrašnjost ostavila sve bez daha (VIDEO)
U današnje vreme, kada je sve teže doći do svoje nekretnine, ljudi posežu za raznim alternativama iz kojih se neretko rađaju kreativna i povoljnija rešenja. Sve popularnije postaju montažne kuće, a relativna novost na tržištu nekretnina su i transportni kontejneri.
Jedan primer njihovog uređenja oduševio je ljude, a reč je o videu na YouTube kanalu "Lord Gizmo" u kojem je detaljno prikazana izgradnja kuće na dva sprata i to upravo od dva transportna kontejnera.
Elegantno i moderno
Reč je o kući sa modernom terasom i elegantnim savremenim dizajnom.
Od prvih prepravki kontejnera do završene konstrukcije, prikazane u videu, ova gradnja pokazuje kako se obični transportni kontejneri mogu pretvoriti u elegantan, funkcionalan i moderan dom.
Prikazan je ceo proces izgradnje, uključujući postavljanje kontejnera, konstrukcione radove, izradu okvira, završne radove i postavljanje terase.
U opisu videa navodi se i da ova gradnja pruža odličan uvid u to kako se luksuzna kuća od kontejnera stvara od početka do kraja.
Unutrašnjost kuće uređena je u modernom industrijskom stilu, uz kombinaciju drveta i crnih detalja koji prostoru daju luksuzan i sofisticiran izgled.
Dominiraju topli drveni tonovi, dok crna boja na stepeništu i nameštaju zajedno sa rasvetom dodatno naglašava elegantan i savremen ambijent. Veliki prozori omogućavaju dosta prirodnog svetla, pa prostor deluje prostrano i veoma prijatno za boravak.
