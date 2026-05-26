Dnevni horoskop za 26. maj pojedinim pripadnicima Zodijaka doneće priliku da naprave finansijski pomak, a neki horoskopski znaci dobiće znak da je vreme da se konačno pozabave svojim zdravljem.

OVAN

Pružiće vam se prilika da unapredite finansijsku situaciju zahvaljujući dobro osmišljenom planu. Povećan obim posla. Danas možete da upoznate osobu koja će vam se izuzetno dopasti. Ubrzo ćete početi da se viđate. Bolovi u grlu. Preforsirali ste se s gaziranim pićima, ali i alkoholom.

BIK

Pozitivna atmosfera sastojaće se u konstruktivnom dogovoru s novim partnerima. Proširenje kruga saradnika. Očekuje vas prijatan izlazak s prijateljima, a tom prilikom možete upoznati osobu koja će vam se dopasti na prvi pogled. Oticanje zglobova zbog zadržavanje vode u organizmu.

BLIZANCI

Danas možete potpisati sporazum o dugoročnoj saradnji. Nezaposlene očekuje odlična poslovna ponuda. Vaš odnos s partnerom je sve kvalitetniji. Poći će vam za rukom da ostvarite zajednički poduhvat prema ranijem planu. Česti grčevi u mišićima ukazuju da morate unositi više magnezijuma.

RAK

Uspešno ćete prevazići problem sa zastojem priliva novca primenom rezervnog plana i uz podršku članova vašeg tima. Odnos s partnerom prolazi kroz fazu iskušenja u vidu krize poverenja i pomešanih osećanja. Podložni ste virusima. Lako dolazi do upalnih procesa.

LAV

Uspeh na finansijskom planu ostvarićete zahvaljujući primeni inventivnih ideja, kojima ćete nadmašiti konkurenciju. Vaš odnos s partnerom ispunjen je ljubavlju, ali povremeno se između vas javi i doza ljubomore. Slaba koncentracija ukazuje na gubitak volje i melanholiju.

DEVICA

Device koje se bave prosvetom i ugostiteljstvom mogu da očekuju odlične rezultate. Pred vama je korak napred u karijeri. Konstruktivan razgovor s partnerom omogućiće vam da prevaziđete stari problem. Problemi sa skočnim zglobom, jer dolazi do kalcifikacije. Neophodna je terapija ultrazvukom.

VAGA

Atmosfera uspeha okružuje sve one koji se bave kreativnim zanimanjima, izdavaštvom i prosvetom. Napredak u karijeri. Lep izlazak s partnerom popraviće atmosferu monotonije koju osećate zbog pritiska obaveza. Bolovi u lumbalnom delu kičme. Poslušajte savet lekara.

ŠKORPIJA

Škorpije koje rade u uslužnim delatnostima ili u prosveti očekuje napredak u karijeri, kao i finansijski dobitak. Danas dramatizujete svoje emocije. Moguća je ljubomora između vas i partnera. Variranje pritiska kao posledica stalne nervoze i napetosti.

STRELAC

Zahvaljujući dobrom osećaju za pravac poslovanja, načinićete mudar poslovni potez koji vam donosi finansijski uspeh. Konstruktivnim i otvorenim razgovorom uspećete da prevaziđete nesuglasice i nesporazume s partnerom. Učestali bolovi u kolenima.

JARAC

Nesuglasice i nesporazum s jednim poslovnim partnerom mogu da vam zadaju dosta glavobolje. Na kraju ćete to rešiti kompromisom. Više vremena ćete posvetiti partneru, a to će u velikoj meri popraviti vaš odnos. Bolovi u vratnom delu kičme. Fizijatar je neophodan, ali pre toga uradite snimanje karotida.

VODOLIJA

Bolja komunikacija unaprediće kvalitet vašeg poslovanja. To će se manifestovati boljim poslovnim rezultatima i popravljanjem finansija. Nesporazum s partnerom i osećaj kao da govorite različitim jezicima mogu obeležiti ovaj dan. Moguća je infekcija urinarnih puteva.

RIBE

Dobri rezultati očekuju danas Ribe koje se bave prosvetom, građevinom ili sarađuju sa stranim kompanijama. Finansijski uspeh. Slobodne Ribe mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu preko prijatelja. Moguć je početak veze. Zdravlje solidno.

