Bigl koji je preživeo traume konačno se oporavio

Priča o traumiranom psu koji postepeno uči da svet može biti bezbedno mesto mnogima je ulepšala dan. Instagram profil @hera_the_maligator podelio je dirljiv snimak o biglu Elroju, jednom od pasa spasenih sa farme "Ridglan Farms", gde je život proveo u potpunoj izolaciji. Viralni video prikazuje put ovog preslatkog psa koji svoju tešku prošlost polako ostavlja iza sebe, od drhtanja u ćošku do veselog trčanja po travi.

Od života u strahu do prvih koraka

Emotivni snimak počinje prizorom Elroja koji je, skamenjen od straha, zbijen u ćošku pored korpe sa igračkama. U opisu stoji kako je godinama bio u stanju preživljavanja. Prvi kadrovi prikazuju ga u njegovom kavezu u privremenom domu, gde namerno okreće leđa otvorenim vratima. Kako bi izbegao svaki kontakt, skrivao se u uskim prostorima uz okvir kreveta ili se zavlačio pod dušek.

Njegova snažna potreba za izolacijom posebno je potresna s obzirom na to da su bigli po prirodi društvene životinje koje žive u čoporu. Čak i tokom šetnje na otvorenom, Elroj je na snimku stajao na travi, izgledajući potpuno preplavljen svime što se oko njega dešava.

Prekretnica uz pomoć psećeg prijatelja

Oporavak je tekao polako, a preslatki psić svoj je novi život počeo da prihvata u malim koracima. Prilikom posete lokalnom parku, Elroj je stajao iza jedne konstrukcije, vidno drhteći od teskobe. Srećom, njegov novi prijatelj, belgijski ovčar malinoa, prišao mu je i ponudio utehu. Elroj mu je dopustio da ga onjuši, a taj trenutak je bio dovoljan da dobije dozu samopouzdanja.

Ubrzo nakon toga, kod kuće se napokon opustio na psećem krevetu umesto na podu, a nedugo zatim skupio je dovoljno hrabrosti da trči parkom sa svojim novim čoporom. Gledaoci u komentarima nisu skrivali emocije, a jedan korisnik je napisao:

"Tako smo ponosni na tebe, Elroj. Učiš i ljude šta znači biti pas. One koji ih vole i odnose se prema njima kako bi trebalo, a ne onako kako su se odnosili prema tebi."

