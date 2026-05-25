Psi sa plavim očima oduvek privlače pažnju. Njihov pogled deluje neobično, upečatljivo i pomalo tajanstveno, ali plava boja očiju kod pasa nije samo estetska zanimljivost. Iza nje se najčešće kriju genetika, manjak pigmenta, ponekad šara na dlaci, a u nekim slučajevima i zdravstveno stanje koje treba proveriti kod veterinara, piše "Wisdom Panel".

Optička varka i uloga genetike

Zanimljivo je da plave oči zapravo nemaju plavi pigment. Boja nastaje zbog manjka melanina i načina na koji se svetlost raspršuje u oku. Sličan princip objašnjava i zašto nam se vedro nebo čini plavim. Kod pasa, kao i kod ljudi, DNK snažno utiče na boju očiju. Jedan od najpoznatijih primera su sibirski haskiji, rasa koju mnogi odmah povezuju sa prodornim plavim pogledom. Kod njih se češće javlja varijanta gena ALKS4, povezana sa plavim očima, a budući da je reč o dominantnoj osobini, pas može imati plave oči i ako nasledi samo jednu kopiju te varijante.

Osim haskija, plave oči mogu se pojaviti i kod aljaskog kli kaija, minijaturnog američkog ovčara, australijskog ovčara, ali i kod mešanaca ako u poreklu imaju psa koji nosi tu genetsku varijantu. Ipak, ta osobina nije česta. Prema podacima iz DNK testiranja, samo oko pet odsto pasa nosi varijantu povezanu sa plavim očima.

Heterohromija i specifični uzorci dlake

Neki psi imaju samo jedno plavo oko, dok je drugo smeđe, zelenkasto ili neke druge nijanse. Ta se pojava naziva heterohromija, a često se opisuje i kao "različite oči" ili "rascepljene oči". Razlog je u tome što genetske varijante ne moraju jednako uticati na oba oka.

Plave oči kod pasa mogu biti povezane i sa takozvanim pajbald uzorkom, odnosno belim šarama na dlaci. Taj uzorak nastaje zbog lokalnog manjka pigmenta, a povezuje se sa varijantom gena MITF. Psi sa tom varijantom mogu imati bele delove dlake, delimično ili potpuno ružičast nos, ružičaste rubove kapaka i plave oči. Rase kod kojih se plave oči mogu pojaviti zbog ove varijante uključuju boksere, američke stafordske terijere, bul terijere i dalmatince.

Rizici povezani sa pigmentacijom i merle genom

Kod pasa sa svetlim pigmentom važno je znati da on igra ključnu ulogu u razvoju vida i sluha. Zato psi sa pajbald varijantom, koji su uglavnom beli, mogu imati veći rizik od gluvoće. Još jedan poznat uzrok plavih očiju je merle uzorak dlake. Reč je o šarama u kojima se nasumično mešaju crna, srebrna, smeđa, bež ili bela područja.

Merle se javlja kod brojnih rasa, naročito ovčarskih, među kojima su australijski ovčari, border koliji, velški korgi kardigan, katahula leopard psi, škotski ovčari, doge, minijaturni američki ovčari i minijaturni kratkodlaki jazavičari. Ipak, parenje dva nosioca merle gena smatra se neodgovornim i nehumanim jer štenci ("double merle") često budu gotovo potpuno beli, mogu se roditi slepi ili gluvi, te imati nepravilno razvijene oči.

Promene boje kod štenaca i zdravstveni alarm

Plave oči mogu se videti i kod štenaca, ali to ne znači da će takve ostati. Svi štenci pri otvaranju očiju imaju plavkaste oči, ali se do otprilike 16. nedelje života boja najčešće promeni u konačnu smeđu. Vrlo retko, plave ili svetle oči mogu biti povezane sa albinizmom, ali takvi psi su izuzetno retki i ne proizvode pigment.

Važno je razlikovati prirodno plave oči od očiju koje su s vremenom postale mutne, sivkaste ili plavičaste. Stanja poput katarakte, glaukoma, distrofije rožnjače ili upale oka mogu promeniti izgled oka. Ako pas u starijem dobu odjednom dobije plavičast ili mutan odsjaj, neophodno je obratiti se veterinaru. Neka stanja mogu biti povezana sa starenjem ili povredom i, ako se ne leče, mogu dovesti do gubitka vida. Plave oči su prekrasna prirodna osobina, ali svaka iznenadna promena u pogledu zahteva pažnju.

