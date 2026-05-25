Poslednjeg dana maja dogodiće se redak i intenzivan astralni događaj: drugi pun Mesec u istom kalendarskom mesecu, poznat kao Plavi pun Mesec. Uprkos svom nazivu, Mesec neće promeniti boju na nebu, ovaj termin jednostavno opisuje redak fenomen koji se javlja otprilike jednom u dve do tri godine. U astrologiji, on je uvek povezan sa zatvaranjem velikih ciklusa, donošenjem konačnih razjašnjenja i trenucima kada sve skrivene stvari izlaze na površinu.

Astrološki, ovaj pun Mesec deluje kao kosmičko dugme za resetovanje. Nešto se bliži kraju, nešto postaje jasno, i određeni znaci će osećati kao da više ne mogu da nastave u istom smeru. Njegova energija nije vezana za brze početke, već za istine koje se više ne mogu ignorisati.

Ovan

Ovaj pun Mesec osvetljava vaše polje komunikacije i donošenja odluka. Ako ste poslednjih nedelja trčali sa jednog mesta na drugo bez jasnog cilja, sada konačno vidite razliku između prolazne buke i onoga što je zaista važno. Važna poruka ili razgovor mogu potpuno promeniti vašu perspektivu. Ne reagujte impulsivno - veliko resetovanje za vas počinje izborom tišine.

Bik

Fokus se pomera na finansije, sigurnost i stabilnost. Shvatićete da vam određene navike ili troškovi odnose previše energije i resursa. Moguća je važna finansijska prilika ili raščišćavanje računa. Ovaj Mesec od vas traži da otpustite potrebu za potpunom kontrolom, jer prosperitet dolazi tek kada napravite prostor za novo.

Blizanci

Vi ćete ovu energiju osetiti jače od većine drugih znakova. Imate osećaj kao da se stara verzija vas polako raspada, što donosi krupne promene u vašim planovima i životnom pravcu. Nemojte se uznemiriti ako vam stvari trenutno nemaju smisla – u vašem slučaju, zbunjenost je samo faza koja dolazi neposredno pre potpune jasnoće.

Rak

Pun Mesec aktivira vaš unutrašnji svet i izvlači na površinu emocije koje ste predugo potiskivali. Možete očekivati intenzivne snove, duboka sećanja i snažan osećaj da određena poglavlja moraju da se zatvore. Slušajte svoju intuiciju, ne ignorišite umor i dozvolite sebi mir. Vaše resetovanje počinje iznutra.

Lav

Vaše veze i prijateljstva ulaze u period ozbiljnog testiranja i razjašnjenja. Neko iz okruženja će vam pokazati svoje pravo lice, a vi ćete shvatiti da sa pojedinim ljudima više niste na istim talasnim dužinama. Ne držite se grčevito odnosa koji su ispunili svoju svrhu. Univerzum samo pravi prostor za ljude koji vam više odgovaraju.

Devica

Polje karijere i dugoročnih ciljeva je snažno aktivirano. Pritisak koji osećate nije tu da vas zaustavi, već da vam skrene pažnju na ono što hitno morate da promenite u radnom okruženju. Važna vest ili razgovor mogu promeniti vaše planove. Ne držite se starih metoda, jer transformacija stiže brže nego što mislite.

Vaga

Počinjete da sagledavate svoj život iz potpuno nove perspektive. Budi se snažna želja za putovanjima, novim projektima i širenjem vidika, jer osećate da su vas trenutna ograničenja prerasla. Ipak, pazite da ne donosite impulsivne odluke iz čiste želje za bekstvom. Ponekad ne morate da pobegnete - dovoljno je da promenite ugao gledanja.

Škorpija

Pred vama je jedan od najintenzivnijih perioda u godini. Skrivene emocije, tajne i teme koje ste vešto izbegavali sada izlaze na svetlost dana. To može biti povezano sa finansijama, dubokim vezama ili starim ranama. Iako proces može biti neprijatan, upravo tu leži vaš ključ za isceljenje. Ne bojte se da zauvek zatvorite stara vrata.

Strelac

Vaši partnerski odnosi su u samom centru pažnje. Jasno ćete videti ko vam daje energiju i podršku, a ko je samo crpi iz vas. Sve ono što je prećutano sada može isplivati na površinu na vrlo neočekivan način. Budite maksimalno iskreni, ali izbegavajte impulsivne svađe - istina se može saopštiti i nežno.

Jarac

Vaše telo i tempo života zahtevaju hitnu pažnju. Forsirali ste sebe do krajnjih granica i sada shvatate da ne možete uvek funkcionisati na isti način. Veliko resetovanje od vas zahteva da izaberete balans i usporite. Moguće su iznenadne promene u rasporedu, zato pametno rasporedite svoju energiju.

Vodolija

Polja ljubavi i kreativnosti su snažno osvetljena. Očekuju vas velika otkrića o tome šta vam zaista donosi iskrenu radost, a neka sentimentalna situacija će konačno postati kristalno jasna. Neko bi mogao privući vašu pažnju. Ne pokušavajte da kontrolišete razvoj događaja – najlepše stvari dolaze kada ih ne forsirate.

Ribe

Vaš dom, porodica i osećaj emotivne sigurnosti ulaze u fazu ozbiljne transformacije. Očekuju vas važni porodični razgovori ili promene u samoj atmosferi u kući. Shvatićete da istinski mir ne dolazi spolja, već počinje u onom trenutku kada odlučite da prestanete da nosite terete koji vam uopšte ne pripadaju.

