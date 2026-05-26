Osećaj konfuzije i krivice nakon razgovora su često prvi signal da nešto nešto nije u redu

Dok pojedinci s lakoćom pronalaze mirne i stabilne veze, postoje horoskopski znakovi koji kao da su predodređeni za ljubavne priče ispunjene dramom, nesigurnošću i emotivnim preokretima. Bez obzira na to koliko puta obećaju sebi da više neće ulaziti u komplikovane odnose, često ih iznova privuku upravo takvi partneri i situacije. Astrolozi posebno izdvajaju dva znaka koja se najčešće nađu u vezama koje iscrpljuju, ali ih istovremeno teško napuštaju.

Škorpija

Škorpija

Škorpija voli intenzivna osećanja i retko pristaje na površne odnose. Kada se zaljubi, daje se u potpunosti, ali upravo zbog toga često ulazi u veze koje brzo postanu burne i komplikovane. Pripadnici ovog znaka teško podnose neiskrenost i izdaju, skloni su ljubomori i dubokom analiziranju partnerovih postupaka, zbog čega odnosi lako postanu emocionalno iscrpljujući. Iako često prepoznaju da odnos nije zdrav, teško odustaju jer ih snažne emocije dodatno vežu za partnera. Škorpije često veruju da ljubav mora biti dramatična i intenzivna, pa im mirni odnosi ponekad deluju čak i pomalo dosadno.

Ribe

Ribe

Ribe su veliki romantičari koji u ljubavi često idealizuju partnera i ignorišu probleme sve dok situacija ne postane previše komplikovana. Sklone su tome da spasavaju druge, daju nove prilike i veruju da će se partner promeniti, čak i kada svi oko njih vide da odnos ne vodi nikuda. Upravo zbog toga često završavaju u vezama punim nesporazuma, emotivnih uspona i padova, kao i nejasnih granica. Ribe teško puštaju ljude do kojih im je stalo, pa se neretko vraćaju bivšim partnerima ili ostaju u odnosima koji ih iscrpljuju mnogo duže nego što bi trebalo.

Ljubav im nikada nije jednostavna

I Škorpije i Ribe u ljubav ulažu mnogo emocija, a upravo ih ta duboka povezanost često odvede u odnose koji su sve samo ne jednostavni. Ipak, kada pronađu partnera koji im pruža sigurnost i razumevanje, sposobni su za izuzetno snažne i odane veze.

