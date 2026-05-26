Slušaj vest

Dok pojedinci s lakoćom pronalaze mirne i stabilne veze, postoje horoskopski znakovi koji kao da su predodređeni za ljubavne priče ispunjene dramom, nesigurnošću i emotivnim preokretima. Bez obzira na to koliko puta obećaju sebi da više neće ulaziti u komplikovane odnose, često ih iznova privuku upravo takvi partneri i situacije. Astrolozi posebno izdvajaju dva znaka koja se najčešće nađu u vezama koje iscrpljuju, ali ih istovremeno teško napuštaju.

Škorpija

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Škorpija voli intenzivna osećanja i retko pristaje na površne odnose. Kada se zaljubi, daje se u potpunosti, ali upravo zbog toga često ulazi u veze koje brzo postanu burne i komplikovane. Pripadnici ovog znaka teško podnose neiskrenost i izdaju, skloni su ljubomori i dubokom analiziranju partnerovih postupaka, zbog čega odnosi lako postanu emocionalno iscrpljujući. Iako često prepoznaju da odnos nije zdrav, teško odustaju jer ih snažne emocije dodatno vežu za partnera. Škorpije često veruju da ljubav mora biti dramatična i intenzivna, pa im mirni odnosi ponekad deluju čak i pomalo dosadno.

Ribe

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ribe su veliki romantičari koji u ljubavi često idealizuju partnera i ignorišu probleme sve dok situacija ne postane previše komplikovana. Sklone su tome da spasavaju druge, daju nove prilike i veruju da će se partner promeniti, čak i kada svi oko njih vide da odnos ne vodi nikuda. Upravo zbog toga često završavaju u vezama punim nesporazuma, emotivnih uspona i padova, kao i nejasnih granica. Ribe teško puštaju ljude do kojih im je stalo, pa se neretko vraćaju bivšim partnerima ili ostaju u odnosima koji ih iscrpljuju mnogo duže nego što bi trebalo.

Ljubav im nikada nije jednostavna

I Škorpije i Ribe u ljubav ulažu mnogo emocija, a upravo ih ta duboka povezanost često odvede u odnose koji su sve samo ne jednostavni. Ipak, kada pronađu partnera koji im pruža sigurnost i razumevanje, sposobni su za izuzetno snažne i odane veze.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustiteZanimljivostiVeliki novčani horoskop za jun: Koji znak će uživati u novcu, a ko će imati prazan novčanik?
Plava žena u košulji bez rukava i smotak eura, kolaž fotografija
ZanimljivostiNedeljni horoskop od 24. do 30. maja: Vage ulaze u romansu na daljinu, a ovom znaku će sve ići kao po loju
Horoskop
ZanimljivostiLjubavni horoskop za jun: Ko će tražiti promene, a kome će avanture doći glave?
191897.jpg
ZanimljivostiKako žene različitih horoskopskih znakova teraju muškarce da polude za njima: Neke igraju na kartu humora, a neke je dovoljno samo da pogledaju
Ljubavni par srećan i zagrljen u krevetu

Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astrologija?

01:59
DA LI ZNATE ŠTA JE MUNDALNA ASTROLOGIJA? Stvari će se vratiti u normalu, evo i kada (KURIR TV) Izvor: Kurir televizija