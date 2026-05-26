Slušaj vest

Josip Broz Tito je iz pet brakova (tri zvanična) imao dvoje dece, sinove Žarka i Aleksandra Miša, i šestoro unučića, Josipa Jošku, Zlaticu, Edvarda, Svetlanu, Aleksandru Sašu i Andreja.

Josip Broz Tito Foto: Ustupljena fotografija, Vukotić media, Arhivske fotografije

O Miši ni traga ni glasa

O njegovom mlađem sinu Aleksandru Mišu gotovo se ništa ne zna, budući da već nekoliko godina živi daleko od očiju javnosti. Mišo je u braku sa Mirom dobio ćerku Sašu Broz, koja je veoma aktivna na svom profilu na društvenim mrežama, te pratioce obraduje i porodičnim fotografijama.

Saša Broz svake godine svom ocu čestita rođendan i na društvenoj mreži Instagram, pa je tako ovde godine povodom njegovog 85. rođendana objavila sliku na kojoj se nalazi sa ocem i svojom ćerkom: "Moj heroj... Srećan rođendan, tata, volim te do meseca i nazad", napisala je Saša na Instagramu, uz portret tri generacije.

Pogledajte u galeriji fotografije Miša Broza:

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Miša Broz Foto: printscreen/instagram/brozsasa

Saša je svoju karijeru izgradila kao pozorišni reditelj, a jednom prilikom za "Gloriju" izjavila je da: „Čovek mora da bude u stanju da se vodi tokom godina, ali porodica je uvek tu da ti čuva leđa.“

Ko je Mišo Broz?

Mišo Broz rođen je 24. maja 1941. godine u Zagrebu, dan pre zvanične proslave Titovog rođendan 25. maja. Ime Aleksandar dato mu je po rođenju, ali je tokom rata dobio i jedno ilegalno, Mišo, koje je kasnije nastavio da koristi.

Aleksandar Mišo Broz rođen je u Titovom braku sa njegovom drugom suprugom, Mariborčankom Hertom Has. Slovenka jevrejskih korena i budući doživotni predsednik SFRJ upoznali su se 1937. u Parizu, a postali par dve godine kasnije. Zajednički život počeli su u Zagrebu, pod lažnim imenima. Njihova vanbračna veza trajala je kratko, do početka Drugog svetskog rata.

Tito je 1941. otputovao za Beograd, gde je upoznao Davorjanku Paunović Zdenku, a Herta je ostala u Zagrebu u podmakloj trudnoći. Nekoliko dana posle njegovog odlaska rodila je sina. Tita je videla još samo jednom u životu.

Herta Has Foto: Printscreen Twitter

Posle oslobođenja Mišo je živeo u Beogradu, u neposrednoj blizini svog oca. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u glavnom gradu, a onda prešao u Zagreb, gde je diplomirao na Pravnom fakultetu. Kao i njegov otac, i sam se upustio u politiku, ali i privredu. Od 1983. do 1993. zauzimao je najviše funkcije u energetskoj kompaniji INA.

Nakon osamostaljenja Hrvatske, na preporuku tadašnjeg predsednika Franje Tuđmana, postao je prvi savetnik hrvatskog ministra spoljnih poslova. Potom je radio kao savetnik ministra u hrvatskim ambasadama u Rusiji i Egiptu i kao hrvatski ambasador u Indoneziji od 2004. do 2009. godine.

Sa suprugom Mirom ima dvoje dece, ćerku Aleksandru Sašu Broz i sina Andreja. Saša je poznata hrvatska pozorišna i televizijska rediteljka. Rođena je 1968. godine u Zagrebu, a u detinjstvu se zaljubila u klasičan balet. Njeni roditelji nisu razumeli njeno interesovanje za ples, ali ju je deda podržavao i zahvaljujući njemu upisala je baletsku školu. Obrazovanje je nastavila na Državnoj akademiji koreografije u Moskvi, gde je završila osnovne i postdiplomske studije. Povreda stopala prekinula je njenu karijeru balerine, a po povratku u Hrvatsku upisala je studije režije na Akademiji dramskih umetnosti. Počela je da režira već na drugoj godini fakulteta.

Radila je u više pozorišta u Hrvatskoj poput Narodnog pozorišta i dramskog teatra "Gavella" kao i u pozorištima u BiH, najviše u Tuzli. Režirala je 50. Pulski festival, a nakon što je dve godine radila u Istarskom pozorištu u Puli. Bila je član ekipe Radiotelevizije Hrvatske gde se bavila sinhronizacijom animiranih filmova. Bila je zaposlena i u Narodnom pozorištu "Ivan pl. Zajc" u Rijeci.

Povodom 40 godina od Titove smrti, 2020. godine, izjavila je list Gloria da je najviše vremena sa dedom provodila leti na Brionima, kao i da je njemu najbitnije bilo da ona bude dobar đak. Zbog odličnog uspeha u školi poklonio joj je papagaja Kokija.

"Bilo mu je važno je, kao što znate, moj deda nema formalno završeni fakultet. Međutim, obrazovao je sam sebe, bio je poliglota, imao fotografsko pamćenje i bio sto koraka ispred svih ostalih", rekla je rediteljka i dodala: "Odrasla sam na Medveščaku u istom stanu gde i danas žive moji roditelji. Išla sam u školu pešice jer je bila doslovno iza ugla roditeljskog stana kao i na balet. Moji roditelji su zaslužni da se osim po genetici i poznatom prezimenu nisam izdvajala u odnosu na drugu decu. Beskrajno sam im zahvalna na tome. Tu i tamo bih imala koji slobodan dan više u školi, samo zato što bi deda iamo kap slobodnog vremena pa je bilo logično da se ja uklapam u njegov raspored".

Sara Has Foto: Printscreen Instagram

U braku sa glumcem Rankom Zidarićem dobila je ćerku Saru, koja je za životni poziv odabrala drugu vrstu umetnosti – likovnu. Mlada akademska slikarka koristi prezime svoje prabake i predstavlja se kao Sara Has.

Mišin sin Andrej, koji ima 52 godine, školovao se u Moskvi na prestižnom univerzitetu "Lomonosov" i uspešno se bavi konsaltingom.

Bonus video: Tito je oblikovao sudbinu Srbije