Da li žene moraju da nose maramu u crkvi

Pitanje pokrivanja ženske glave prilikom ulaska u hram prati hrišćanstvo vekovima. Dok je kroz istoriju ovaj čin bio simbol smernosti i dubokog poštovanja prema božanskom poretku, savremeno doba donosi dilemu: da li je marama neophodna za istinsku veru? Iako mnoge vernice u Srbiji, Rusiji ili Grčkoj i dalje neguju ovaj običaj, teolozi naglašavaju da je reč o tradiciji i kulturnom nasleđu, a ne o strogoj dogmi koja određuje spasenje duše.

Suština vere ispred spoljašnjeg izgleda

U diskusiji o ovoj temi, jedan grčki duhovnik je na pitanje blogerke o obaveznosti marame pružio jasan i savremen odgovor. On je istakao da ni marama ni suknja ili pantalone ne mogu dovesti osobu u Carstvo Božje. Prema njegovim rečima, u 21. veku fokus vernika treba da bude na unutrašnjem stanju - na molitvi, vrlini i strahopoštovanju prema svetinjama, dok je odeća u drugom planu.

Božji dom je utočište za svakoga ko oseća duhovnu potrebu, bez obzira na trenutnu odeću. Nijedan pravoslavni sveštenik neće uskratiti gostoprimstvo ženi bez marame ukoliko je ona došla s mirom i pristojnošću. Najbitnije je da poseta crkvi bude iskren vapaj duše, a ne puko ispunjavanje forme ili očekivanja okoline.

Problem osuđivanja unutar crkvene zajednice

Česta pojava u hramovima su primedbe starijih vernika upućene mlađim generacijama zbog neadekvatnog odevanja. Blogerka je ukazala na slučajeve gde su žene grubo prekorevane jer nisu pokrile glavu, na šta je sveštenik odgovorio da niko nema pravo da glumi sudiju tuđoj pobožnosti. On je upozorio da je držanje lekcija drugima zapravo greh gordosti, jer je svaki čovek odgovoran isključivo pred Bogom.

Ukoliko se nađete u takvoj situaciji, savetuje se smirenost. Umesto prepirke, najbolje je odgovoriti da ste tu zbog molitve, ili jednostavno ignorisati zamerke. Fokus treba da ostane na Bogu, podsećajući se reči: "Ne sudite, da ne budete suđeni".

Gde je marama ipak poželjna?

Iako marama nije teološki imperativ, postoje situacije i mesta gde je njeno nošenje odraz poštovanja prema lokalnom poretku. To se pre svega odnosi na:

Svete tajne : Pričešće, venčanja i krštenja su trenuci koji zahtevaju poseban stepen svečanosti i ozbiljnosti.

: Pričešće, venčanja i krštenja su trenuci koji zahtevaju poseban stepen svečanosti i ozbiljnosti. Manastiri: U monaškim zajednicama pravila su često stroža i pokrivanje glave se smatra normom koju treba ispoštovati iz uvažavanja prema bratstvu ili sestrinstvu.

Najvažnije pravilo prilikom ulaska u crkvu jeste opšta pristojnost. Skromna odeća koja pokriva ramena i kolena dovoljan je znak poštovanja prema svetom mestu. Marama ostaje stvar ličnog izbora i poštovanja tradicije, ali nikako prepreka između vernika i Boga. Na kraju, Bog posmatra čistotu srca i dobra dela, a ne komad tkanine na glavi. Vera je put ljubavi i mira, a ne takmičenje u odevanju.

