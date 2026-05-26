Plavi pun Mesec 31. maja donosi sudbinske preokrete: Jednom horoskopskom znaku stiže ogroman novac, a drugi ulazi u haos
Retki Plavi Mesec koji stiže 31. maja 2026. godine već nedeljama izaziva ogromnu pažnju među astrolozima, a mnogi tvrde da će upravo ova pojava doneti sudbinske preokrete, emotivne lomove i velike životne odluke.
Reč je o drugom punom Mesecu u istom kalendarskom mesecu, fenomenu koji se dešava veoma retko i za koji se veruje da pojačava emocije i izvlači na površinu sve ono što je dugo bilo potiskivano.
Zašto je Plavi Mesec toliko poseban
Iako naziv može da zavara, Mesec zapravo neće biti plave boje. Termin "plavi Mesec" koristi se kada se u jednom kalendarskom mesecu pojave dva puna Meseca, što se događa otprilike jednom u dve do tri godine. Astrolozi tvrde da ovaj Plavi Mesec nosi mnogo snažniju energiju od običnog punog Meseca jer simbolizuje kraj jednog životnog ciklusa i početak velikih promena.
Mnogi veruju da tada:
- istina izlazi na videlo
- veze pucaju ili prelaze na viši nivo
- ljudi donose odluke koje dugo odlažu
- emocije postaju intenzivnije nego inače
Pun Mesec u Strelcu donosi veliko resetovanje
Plavi Mesec 31. maja 2026. nalaziće se u znaku Strelca, zbog čega astrolozi govore o energiji oslobađanja, promena i suočavanja sa istinom. Prema astrološkim tumačenjima, mnogi će tih dana osećati:
- nervozu
- nesanicu
- pojačanu emotivnost
- unutrašnji nemir
- potrebu da preseku ono što ih dugo guši
Posebno će biti pogođeni ljubavni odnosi
Astrolozi upozoravaju da bi kraj maja mogao biti veoma turbulentan za emotivne veze. Sve što je dugo gurano pod tepih moglo bi iznenada da eksplodira.
Mnogi parovi mogli bi:
- konačno rešiti velike probleme
- priznati emocije
- doneti odluku o raskidu
- započeti potpuno novu fazu odnos
Posebno se naglašava mogućnost da se bivše ljubavi iznenada ponovo pojave.
Ko će najjače osetiti uticaj
Prema astrolozima, Plavi Mesec najviše će pogoditi promenljive znakove:
- Strelčeve
- Blizance
- Device
- Ribe
Za njih bi kraj maja mogao doneti najveće životne preokrete, važne odluke i osećaj da se stara verzija života raspada.
Astrolozi savetuju oprez
Mnogi astrolozi upozoravaju da tokom Plavog Meseca ne treba donositi impulsivne odluke pod jakim emocijama. Posebno savetuju da se izbegavaju:
- velike svađe
- nagli raskidi
- potpisivanje važnih ugovora
- impulsivne finansijske odluke
Nauka ipak ima drugačije objašnjenje
Iako astrologija Plavom Mesecu pripisuje ogromnu simboliku, naučnici ističu da nema dokaza da ova pojava direktno utiče na ljudsko ponašanje ili sudbinu. Ipak, psiholozi objašnjavaju da očekivanja i simbolika Meseca mogu pojačati osećaj napetosti i emotivnosti kod ljudi.
(Kurir.rs/SD)
