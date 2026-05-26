Retki Plavi Mesec koji stiže 31. maja 2026. godine već nedeljama izaziva ogromnu pažnju među astrolozima, a mnogi tvrde da će upravo ova pojava doneti sudbinske preokrete, emotivne lomove i velike životne odluke.

Reč je o drugom punom Mesecu u istom kalendarskom mesecu, fenomenu koji se dešava veoma retko i za koji se veruje da pojačava emocije i izvlači na površinu sve ono što je dugo bilo potiskivano.

Plavi pun Mesec donosi sudbinske preokrete Foto: Profimedia

Zašto je Plavi Mesec toliko poseban

Iako naziv može da zavara, Mesec zapravo neće biti plave boje. Termin "plavi Mesec" koristi se kada se u jednom kalendarskom mesecu pojave dva puna Meseca, što se događa otprilike jednom u dve do tri godine. Astrolozi tvrde da ovaj Plavi Mesec nosi mnogo snažniju energiju od običnog punog Meseca jer simbolizuje kraj jednog životnog ciklusa i početak velikih promena.

Mnogi veruju da tada:

istina izlazi na videlo

veze pucaju ili prelaze na viši nivo

ljudi donose odluke koje dugo odlažu

emocije postaju intenzivnije nego inače

Pun Mesec u Strelcu donosi veliko resetovanje

Plavi Mesec 31. maja 2026. nalaziće se u znaku Strelca, zbog čega astrolozi govore o energiji oslobađanja, promena i suočavanja sa istinom. Prema astrološkim tumačenjima, mnogi će tih dana osećati:

nervozu

nesanicu

pojačanu emotivnost

unutrašnji nemir

potrebu da preseku ono što ih dugo guši Posebno će biti pogođeni ljubavni odnosi

Astrolozi upozoravaju da bi kraj maja mogao biti veoma turbulentan za emotivne veze. Sve što je dugo gurano pod tepih moglo bi iznenada da eksplodira.

Mnogi parovi mogli bi:

konačno rešiti velike probleme

priznati emocije

doneti odluku o raskidu

započeti potpuno novu fazu odnos

Posebno se naglašava mogućnost da se bivše ljubavi iznenada ponovo pojave.

Ko će najjače osetiti uticaj

Prema astrolozima, Plavi Mesec najviše će pogoditi promenljive znakove:

Strelčeve

Blizance

Device

Ribe

Za njih bi kraj maja mogao doneti najveće životne preokrete, važne odluke i osećaj da se stara verzija života raspada.

Astrolozi savetuju oprez

Mnogi astrolozi upozoravaju da tokom Plavog Meseca ne treba donositi impulsivne odluke pod jakim emocijama. Posebno savetuju da se izbegavaju:

velike svađe

nagli raskidi

potpisivanje važnih ugovora

impulsivne finansijske odluke Nauka ipak ima drugačije objašnjenje

Iako astrologija Plavom Mesecu pripisuje ogromnu simboliku, naučnici ističu da nema dokaza da ova pojava direktno utiče na ljudsko ponašanje ili sudbinu. Ipak, psiholozi objašnjavaju da očekivanja i simbolika Meseca mogu pojačati osećaj napetosti i emotivnosti kod ljudi.

(Kurir.rs/SD)

