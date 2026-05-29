Jedna britanska studentkinja pronašla je verovatno najneobičniji dodatni posao na svetu - prodaje apstraktna umetnička dela koja stvaraju njeni kućni ljubimci, pacovi.

Devetnaestogodišnja Ela Vudlend, studentkinja kliničke psihologije iz Drojtvič Spa, pretvorila je svoje glodare u pravu umetničku senzaciju, a njihove minijaturne slike, koje nastaju otiscima šapa umočenih u boju, postale su hit na internetu.

Ono što je počelo kao simpatičan hobi ubrzo se pretvorilo u profitabilan posao koji joj pomaže da finansira skupe studije i svakodnevne troškove, dok istovremeno menja percepciju ljudi o ovim često omraženim životinjama.

Od ljubimaca do neočekivanih umetnika

Priča je počela kada je Ela, inspirisana kreativnim objavama na društvenim mrežama gde su vlasnici podsticali svoje ljubimce na slikanje, odlučila da proveri da li i njeni pacovi Rampel, Rid, Gubler, Hoč, Morgan, Luk, Rosi i Gideon imaju skriveni umetnički talenat.

U februaru 2025. godine, u malom prostoru za igru, postavila je svoj improvizovani „atelje“. Na pod je stavila papirne tanjire sa netoksičnim dečjim vodenim bojama i pripremila minijaturna platna.

Proces stvaranja je, kako kaže, veoma jednostavan i zabavan, prvenstveno za životinje.

„Pustim ih da slobodno šetaju po bojama“, objasnila je Ela u jednom razgovoru.

Kako bi ih usmerila ka platnu, služi se malim trikom - na prst stavi malo kašice od banane za bebe, koju njeni pacovi obožavaju.

Prateći njen prst, oni ostavljaju jedinstvene tragove šapicama, stvarajući tako živopisne i neponovljive apstraktne kompozicije. Prema njenim rečima, pacovi su izuzetno inteligentne životinje koje su tehniku „slikanja“ usvojile gotovo odmah.

„Ponekad znaju da budu malo lenji, pa moram da im pomognem i usmerim ih, ali uglavnom uživaju u procesu, pogotovo u nagradi koja sledi“, dodaje kroz smeh. Prvo delo koje su napravili toliko joj se dopalo da ga je uramila i ponosno izložila na zidu svoje sobe.

Foto: printscreen/youtube/ SWNS

Viralna senzacija koja je pokrenula lavinu

Svoje prve radove, postavljene na minijaturne slikarske štafelaje, Ela je stidljivo ponudila na internet platformi Vinted po ceni od desetak funti (oko 11,59 evra). Prodaja je u početku išla sporo, tek nekoliko porudžbina nedeljno.

Ali sve se promenilo preko noći. Jedan korisnik je napravio snimak ekrana njenog oglasa i podelio ga na društvenoj mreži Iks uz komentar: „Upravo sam video ovo na Vintedu, doslovno plačem od smeha.“

Objava je za nekoliko dana postala viralna, prikupivši više od šest miliona pregleda i stotine hiljada lajkova.

Elin inboks odjednom je bio zatrpan porukama i porudžbinama. Potražnja je eksplodirala za, kako navodi jedan članak Birmingem Mejla, čak 500 odsto.

Ubrzo je prodavala i do dvadeset slika nedeljno, a svaka nova serija rasprodala bi se gotovo trenutno. Cene su takođe porasle, pa se sada manja platna prodaju za desetak, a veća i za pedeset funti.

Kupci čak mogu da biraju koji će od osam pacova biti „umetnik“, kao i paletu boja za svoje unikatno delo.

„I dalje sam iznenađena koliko je sve ovo odjeknulo i koliko su ljudi pozitivno reagovali. Potpuno je ludo“, priznala je Ela.

Više od džeparca: finansiranje studija i bolji život za glodare

Zarada od prodaje slika postala je značajan izvor prihoda. Za samo nekoliko meseci Ela je zaradila više od tri hiljade funti (oko 3500 evra). Taj novac joj, kako kaže, znatno olakšava studentski život.

Pokriva troškove svakodnevnog putovanja vozom do Univerziteta u Vusteru, što je košta oko šest funti dnevno, kao i skupe časove vožnje od 80 funti nedeljno. Iako prima studentski kredit, ovaj dodatni prihod omogućava joj veću finansijsku nezavisnost.

Ipak, značajan deo profita Ela reinvestira u svoje talentovane ljubimce. Od zarađenog novca kupila im je prostraniji, premijum kavez, razne tunele za igru i posebne mešavine hrane kako bi im obezbedila najbolji mogući život.

„Ovo je posao u kojem svi pobeđuju. Ja mogu da štedim za automobil, a moji pacovi se sjajno zabavljaju trčkarajući unaokolo i jedući gomilu dečje kašice“, zaključila je ona.

