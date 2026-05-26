Da li je bolje da klima radi non-stop ili po potrebi

Pojava prvih letnjih vrelina i temperatura koje skaču iznad 30 stepeni pretvara rashladne uređaje u naše najvažnije saveznike. Ipak, zadovoljstvo zbog prijatnog vazduha često pokvari visok račun za električnu energiju. Mnogi u Srbiji nesvesno prave greške koje im podižu troškove za trećinu, pa čak i do 40 procenata, jer ne vladaju tehnikama efikasnog hlađenja.

Gasiti klimu ili je ostaviti da radi?

Stručnjaci i serviseri konačno su dali jasan odgovor na pitanje koje godinama muči građane. Sve zavisi od tehnologije uređaja koji koristite. Ukoliko posedujete savremenu inverter klimu, najpametnije je ne gasiti je. Ona je projektovana da, nakon što postigne zadatu temperaturu, nastavi rad minimalnom snagom. Stalno paljenje i gašenje ovakvih modela samo nepotrebno opterećuje kompresor i drastično uvećava potrošnju, što uvećava vaš račun za struju.

Kod starijih modela, takozvanih on/off sistema, pravila su drugačija. Njih treba isključiti samo ako prostoriju napuštate na duže od četiri sata. Za kraće izlaske, poput odlaska do prodavnice, ekonomičnije je ostaviti uređaj uključenim, jer se više energije potroši na ponovno hlađenje vrelih zidova i nameštaja nego na održavanje postignute temperature.

Zlatno pravilo temperature

Najveća zabluda je da ćete se brže rashladiti ako klimu podesite na 18 ili 19 stepeni čim uđete u dom. Osim što će uređaj trošiti rekordan broj kilovata, ovo je direktan put do prehlada, ukočenosti i opasnog toplotnog šoka za organizam.

Lekari su izričiti - razlika između spoljašnje žege i unutrašnje svežine ne sme biti veća od 7 stepeni. Ako je napolju 33 stepena, idealno je da termostat bude na 26 stepeni. Iako deluje visoko, u prostoru bez vlage to je sasvim prijatna temperatura koja čuva zdravlje, ali i novčanik - imajte na umu da svaki stepen niže povećava potrošnju struje za oko 6 odsto.

Trikovi za lakši rad uređaja i manje račune

Pre nego što posegnete za daljinskim upravljačem, sprovedite dva jednostavna koraka koji će klimi olakšati posao:

Samostalno čišćenje filtera : Ne čekajte servisera za osnovno održavanje. Otvorite poklopac, izvucite mrežice i operite ih pod mlazom mlake vode. Čisti filteri omogućavaju slobodan protok vazduha, dok zaprljani guše aparat i teraju ga da troši znatno više energije.

: Ne čekajte servisera za osnovno održavanje. Otvorite poklopac, izvucite mrežice i operite ih pod mlazom mlake vode. Čisti filteri omogućavaju slobodan protok vazduha, dok zaprljani guše aparat i teraju ga da troši znatno više energije. Blokiranje sunčeve svetlosti: Spuštene roletne i navučene zavese tokom najvrelijeg dela dana mogu smanjiti prodor toplote u stan za čak 70 procenata. Na taj način sprečavate efekat staklene bašte, pa će klima raditi sa polovinom svog kapaciteta.

Inteligentno korišćenje rashladnih sistema omogućava maksimalan komfor bez neprijatnih iznenađenja prilikom plaćanja računa. Svežina u domu ne mora biti luksuz ako se pridržavate ovih jednostavnih inženjerskih i medicinskih saveta.

