Hiljadama godina mačke fasciniraju ljude, koji pokušavaju da razumeju njihovo ponašanje i obrasce reagovanja. Poznato je da su mačke među prvim životinjama koje je čovek pripitomio, a danas su, zajedno sa psima, među najomiljenijim kućnim ljubimcima.

Naučnici su tokom godina proučavali njihovu prirodu i pokušavali da otkriju da li mačke mogu da razumeju ljudski jezik i pojedine reči.

Iako je jasno da mačke ne mogu da vode razgovor sa ljudima, postavlja se pitanje da li razumeju komande i određene izraze koje im upućujemo.

Kada su u pitanju psi, znamo da reči poput "stani“, "ne“ ili "hrana“ često izazivaju jasnu reakciju. Naučnici su zato želeli da istraže u kojoj meri mačke razumeju ljudski govor.

Da li mačke razumeju reči?

Mačke često deluju misteriozno i nezainteresovano, kao da reaguju samo kada im je potrebna hrana ili pažnja. Ipak, istraživanja pokazuju da mogu da povežu određene zvukove, ton glasa i izraze lica sa konkretnim situacijama.

Naučnici su utvrdili da mačke nemaju kognitivnu sposobnost da razumeju ljudski jezik na način na koji to čine ljudi. One ne razumeju gramatiku, sintaksu niti složena značenja rečenica. Međutim, mogu da prepoznaju određene zvuke i da ih povežu sa iskustvom.

Mačke prepoznaju svoje ime

Studija sprovedena u Japanu 2013. godine pokazala je da mačke mogu da razlikuju svoje ime od drugih nasumično izgovorenih reči. U istraživanju su mačkama izgovarane različite imenice, a zatim njihovo ime. Većina je reagovala pomeranjem glave ili ušiju kada bi čula svoje ime - čak i kada ga je izgovorila nepoznata osoba.

Ipak, to ne znači da razumeju koncept imena kao ljudi, već da su naučile da određeni zvuk povežu sa sobom.

Prepoznaju glas vlasnika

Istraživanje objavljeno 2019. godine pokazalo je da mačke mogu da prepoznaju glas svog vlasnika. To ukazuje na njihovu sposobnost da povezuju određene zvuke sa određenim osobama ili ishodima, poput nagrade ili neprijatnog iskustva.

Stručnjak za ponašanje životinja Džon Bredšo navodi da domaće mačke mogu da razumeju između 20 i 40 reči, uglavnom onih koje su povezane sa njihovom svakodnevnom rutinom, poput "hrana“, "voda“, "igra“ ili "krevet“.

Ipak, stručnjaci ističu da mačke češće reaguju na ton i jačinu glasa nego na same reči. Dakle, moguće je da vaša mačka zapravo reaguje na način na koji govorite, a ne na konkretne izraze.

Svaka mačka je jedinstvena i može reagovati na više ili manje reči, u zavisnosti od iskustva i odnosa sa vlasnikom.

Kako mačke komuniciraju?

Iako ne komuniciraju verbalno kao ljudi, mačke su izuzetno ekspresivne kroz govor tela.

Rep podignut – samopouzdanje i zadovoljstvo.

Načupan ili pahuljast rep – strah ili agresija.

Lagano mahanje repom – iritacija ili ljutnja.

I uši su važan pokazatelj raspoloženja:

Usmerene napred – radoznalost i zadovoljstvo.

Spljoštene – strah ili uznemirenost.

Okrenute unazad ili u stranu – bes i iritacija.

Zenice takođe otkrivaju emocije.

Proširene zenice mogu signalizirati uzbuđenje ili strah

Sporo treptanje često predstavlja znak poverenja i naklonosti.

Opušteno telo znači da se mačka oseća bezbedno.

Napeto telo, savijena leđa ili čučanje ukazuju na strah ili osećaj ugroženosti.

Mačke ne razumeju ljudski jezik na način na koji to čine ljudi, ali mogu da prepoznaju određene reči, svoje ime i glas vlasnika. Ipak, mnogo više od samih reči, one reaguju na ton, rutinu i govor tela.

Ključ uspešne komunikacije je doslednost i povezivanje reči sa pozitivnim iskustvima — jer mačke uče kroz asocijacije, a ne kroz jezička pravila.

(Kurir.rs/ sensa)

