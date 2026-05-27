Mnogi ljudi, naročito starije generacije, na nadlaktici imaju mali, ali veoma prepoznatljiv ožiljak. Nekada je bio toliko čest da ga gotovo niko nije ni primećivao, dok danas mlađi često pitaju odakle taj okruglasti trag na ruci i zašto ga imaju njihove bake, deke ili roditelji.

Iako se na prvi pogled čini kao običan ožiljak, iza njega se krije velika priča. Taj znak na koži najčešće je posledica vakcine protiv velikih boginja, bolesti koja je vekovima odnosila milione života i ostavljala strašne posledice kod onih koji su uspevali da prežive.

Danas su velike boginje iskorenjene, ali je ožiljak koji je vakcina ostavljala ostao kao tihi podsetnik na jednu od najvažnijih zdravstvenih bitaka u istoriji čovečanstva.

Ožiljak na nadlaktici kao trag vakcine protiv velikih boginja Foto: Alliance / Alamy / Profimedia

Zašto je ova vakcina ostavljala tako vidljiv trag?

Za razliku od većine današnjih vakcina, koje se daju tankom iglom u mišić ili dublje slojeve kože, vakcina protiv velikih boginja primenjivala se na poseban način.

Koristila se dvokraka igla, nalik maloj viljušci, kojom se pravilo više sitnih uboda u površinski sloj kože. Vakcina se tako unosila u epidermis i dermis, gde je organizam počinjao da reaguje.

Prvo čvorić, zatim plik, krasta i na kraju ožiljak

Nakon vakcinacije na mestu uboda najpre bi se pojavio mali čvorić, odnosno papula. Potom bi se formirao mehurić ispunjen tečnošću, koji bi kasnije pucao i pretvarao se u krastu.

Kada bi krasta otpala, na koži bi ostao trajni trag - najčešće okruglast, jasno vidljiv i blago ispupčen u sredini. Upravo zato su ožiljci od ove vakcine bili mnogo upečatljiviji od tragova koje ostavljaju savremene vakcine.

Lekari to objašnjavaju kao kontrolisanu povredu kože

Proces koji je ostavljao ožiljak može se opisati kao kontrolisana povreda kože. Organizam bi na mestu vakcinacije pokretao proces zarastanja, ali se tkivo nije vraćalo u potpuno prvobitno stanje.

Umesto toga, stvarao se ožiljak koji je ostajao vidljiv celog života. Zbog toga su mnogi ljudi decenijama nosili isti znak na nadlaktici, iako se često nisu ni sećali same vakcinacije.

Taj ožiljak za mnoge je bio „normalan trag iz detinjstva”, ali je zapravo bio dokaz da su primili jednu od najvažnijih vakcina u istoriji.

Zašto mlađe generacije uglavnom nemaju taj ožiljak?

Mlađi ljudi danas uglavnom nemaju ovakav trag na ruci, i to iz jednostavnog razloga — vakcinacija protiv velikih boginja više se ne sprovodi rutinski.

Poslednji prirodni slučaj velikih boginja zabeležen je 1977. godine, a Svetska zdravstvena organizacija je 8. maja 1980. zvanično proglasila da je bolest iskorenjena u svetu.

Od tada se vakcina više ne daje širokoj populaciji, već samo određenim rizičnim grupama, poput pojedinih pripadnika vojske ili laboratorijskih radnika koji bi mogli doći u kontakt sa srodnim virusima.

Zato se ovaj ožiljak danas najčešće viđa kod ljudi starijih od oko 45 ili 50 godina.

Kada su zabeleženi poslednji slučajevi?

Velike boginje nisu nestale svuda u isto vreme. Poslednji slučajevi beleženi su postepeno u različitim delovima sveta.

U Severnoj Americi poslednji slučaj zabeležen je 1952. godine, u Evropi 1953, u Južnoj Americi 1971, u Aziji 1975, dok je poslednji prirodni slučaj u Africi registrovan 1977. godine.

Tri godine kasnije, 1980, Svetska zdravstvena organizacija proglasila je globalno iskorenjivanje bolesti.

