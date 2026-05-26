Iza izraza upala ti sekira u med krije se bizarna priča

U svakodnevnoj komunikaciji koristimo mnoštvo narodnih umotvorina i fraza, a da retko kada analiziramo njihovo doslovno poreklo. Među njima se posebno izdvaja izraz: "upala mu sekira u med", koji koristimo da opišemo pojedinca koji je neočekivano, uz minimalan napor, ostvario ogroman uspeh ili došao do velikog bogatstva.

Ipak, na prvi pogled, spoj oštrog metalnog alata i pčelinjeg proizvoda deluje nelogično. Da bismo dokučili suštinu, moramo se vratiti vekovima unazad, u doba kada je život bio surov, a med imao vrednost plemenitog metala.

Potraga za šumskim blagom

U prošlosti, pre industrijske proizvodnje šećera i savremenog pčelarstva, jedini izvor prirodne zaslađenosti bio je med divljih pčela. One su svoje zalihe skrivale duboko u šupljinama starih stabala, poput hrastova i bukvi, sakrivenih u gustim šumama. Pronalaženje takvog gnezda bilo je gotovo nemoguća misija, ali onaj ko bi uspeo, obezbedio bi sebi ozbiljan kapital.

Ulogu "srećnika" u ovoj priči imali su drvoseče. Njihova svakodnevica bila je ispunjena teškim fizičkim radom na niskim temperaturama za veoma skromnu nadoknadu. Sečenje drva bilo je mukotrpan posao od kojeg se jedva preživljavalo.

Trenutak koji menja sudbinu

Međutim, povremeno bi se dogodio neverovatan obrt. Prilikom rutinskog udarca u neko naizgled obično deblo, drvoseča bi osetio da alat ne udara u tvrdo drvo, već da prodire u nešto gusto i mekano. U trenutku kada bi oštrica propala unutra, to je značilo da je drvoseča upravo "pogodio" višegodišnje skladište divljeg meda.

To je bio trenutak instant bogatstva. Umesto da nastavi sa iscrpljujućim radom, radnik bi kući nosio dragocen proizvod koji je mogao skupo prodati. Jednim nasumičnim zamahom rešio bi sve svoje egzistencijalne probleme.

Od šume do savremenog govora

Upravo iz tih šumskih dubina metafora je prešla u narodni govor. Iako danas više ne tražimo med u deblima, značenje je ostalo identično. Kada nekome "upadne sekira u med", to sugeriše da mu se život promenio nabolje sasvim slučajno, dok je obavljao svoje uobičajene aktivnosti, baš kao i onom siromašnom drvoseči iz davnina kome je sudbina neočekivano otvorila vrata blagostanja.

