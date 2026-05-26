Oradur sur Glan (Oradour-sur-Glane) je jedno od najpotresnijih i najjezivijih mesta u Evropi. Ovaj napušteni grad u zapadnoj Francuskoj svesno je ostavljen u stanju u kakvom je zatečen 10. juna 1944. godine, kao večni spomenik i svedočanstvo o jednom od najstrašnijih zločina nacističke vojske tokom Drugog svetskog rata.

Crni dan: 10. jun 1944.

Svega četiri dana nakon iskrcavanja saveznika u Normandiji (D-dan), ozloglašena 2. SS oklopna divizija „Rajh“ kretala se ka severu Francuske kako bi zaustavila napredovanje saveznika. Usput su dobijali informacije o pojačanim aktivnostima francuskog Pokreta otpora (Makijara).

Iz potpuno nejasnih razloga, s obzirom na to da Oradur sur Glan uopšte nije bio centar otpora niti je u njemu bilo partizana, SS-ovci su opkolili ovo mirno, civilno selo u rano popodne.

Sistematski masakr

Nemci su naredili svim stanovnicima, kao i ljudima koji su se zatekli u prolazu, da se okupe na seoskom trgu radi navodne provere dokumenata. Tada je otpočela brutalna egzekucija:

Muškarci su odvojeni od žena i dece i odvedeni u nekoliko štala i šupa. Nacisti su postavili mitraljeze i počeli da pucaju, ciljajući im namerno u noge kako ne bi mogli da pobegnu. Nakon toga su štale posuli zapaljivom smesom i zapalili ih. Samo 5 muškaraca je uspelo da preživi ovaj pakao.

Žene i deca njih oko 450 zaključano je u lokalnu crkvu. Nemci su unutra postavili veliku kutiju sa otrovnim gasom i zapaljivim materijalom. Kada je crkva počela da gori, nastao je stampedo. SS-ovci su pucali u svakoga ko je pokušao da pobegne kroz prozore. Samo jedna žena, Margerit Fontan, uspela je da iskoči kroz prozor iza oltara i preživi, iako je bila ranjena.

Nakon što su pobili stanovnike, nacisti su spalili i srušili celo selo do temelja. Tog dana ubijene su 643 osobe, među kojima je bilo 247 dece.

Zašto je grad danas napušten?

Nakon rata, tadašnji francuski predsednik Šarl de Gol doneo je istorijsku odluku: Oradur sur Glan se neće obnavljati. Umesto toga, proglašen je za memorijalni centar i ostavljen da svedoči o nacističkom varvarstvu. Novo selo sa istim imenom izgrađeno je u neposrednoj blizini, dok je staro ograđeno zidom i pretvoreno u muzej na otvorenom.

Šta se danas nalazi tamo?

Kada uđete u Oradur, bukvalno stupate u 10. jun 1944. godine. Na ulicama i dalje stoje zarđale olupine automobila iz 1940-ih, uključujući i auto lokalnog lekara koji je ostao parkiran na trgu.

Na zidovima porušenih kuća i prodavnica i dalje vise zarđali ostaci šivaćih mašina, kreveta, šporeta i bicikala.

Na ulazu u grad stoji samo jedan veliki, prepoznatljiv znak na francuskom: "SOUVIENS-TOI" (Zapamti / Sećaj se).

Misterija i istorijska ironija

Jedna od najvećih tragedija Oradura jeste to što je selo stradalo greškom ili zbog slepe odmazde. Istoričari veruju da su nacisti zapravo hteli da napadnu susedno selo Oradour-sur-Vayres, koje je bilo poznato po aktivnostima Pokreta otpora, ali su pomešali imena.

Većina SS oficira koji su naredili i sproveli ovaj masakr nikada nije adekvatno kažnjena. Mnogi su poginuli u kasnijim borbama u Normandiji, dok su ostali na kontroverznim suđenjima 1953. godine dobili minimalne kazne ili su pušteni na slobodu, što je izazvalo ogroman skandal i bes u Francuskoj.

Danas, šetnja kroz tihe, prazne ulice Oradur sur Glana predstavlja jedno od najpotresnijih antiratnih iskustava koje čovek može da doživi.