Muslimanski vernici danas obeležavaju Kurban-bajram, jedan od najvažnijih islamskih praznika. Kurban-bajram 2026. godine počinje u sredu, 27. maja, a praznik traje četiri dana.

Bajram je vreme molitve, porodice, praštanja, darivanja i okupljanja, a običaj je da se vernicima upute lepe želje, uz poštovanje i toplinu.

Kako se pravilno čestita Bajram?

Najčešća čestitka glasi:

Bajram šerif mubarek olsun.

Ova čestitka se najčešće prevodi kao: Neka vam je plemeniti Bajram blagosloven ili Neka vam je srećan i blagosloven Bajram.

Može se reći i jednostavnije:

  • Srećan Bajram.
  • Bajram mubarek olsun.
  • Neka vam Bajram donese mir, zdravlje i radost.

Kratke bajramske čestitke

  • Bajram šerif mubarek olsun. Neka vam ovaj praznik donese mir, zdravlje i porodičnu sreću.
  • Srećan Bajram vama i vašoj porodici. Želim vam mnogo radosti, ljubavi i blagostanja.
  • Neka bajramski dani budu ispunjeni mirom, toplinom doma i lepim trenucima sa najbližima.
  • Bajram mubarek olsun. Da ga provedete u zdravlju, veselju i porodičnoj slozi.
  • Neka vam Bajram donese mir u srcu, osmeh na licu i radost u domu.

Malo svečanije čestitke

  • Povodom Kurban-bajrama, želim vam da praznične dane provedete u miru, zdravlju i ljubavi, okruženi porodicom i dragim ljudima. Bajram šerif mubarek olsun.
  • Neka ovaj veliki praznik donese blagostanje vašem domu, radost vašoj porodici i mir vašem srcu. Srećan Bajram.
  • Svim vernicima islamske veroispovesti želim srećan i blagosloven Kurban-bajram, uz želju da praznik provedu u zdravlju, miru i zajedništvu.
