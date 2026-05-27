Kurban-bajram je jedan od najvažnijih islamskih praznika, a vernicima se najčešće čestita rečima „Bajram šerif mubarek olsun“. Donosimo kratke, svečane i lepe bajramske čestitke za poruke i društvene mreže.
Kako se čestita Bajram: Najlepše poruke za Kurban-bajram, jedan od najvažnijih islamskih praznika
Muslimanski vernici danas obeležavaju Kurban-bajram, jedan od najvažnijih islamskih praznika. Kurban-bajram 2026. godine počinje u sredu, 27. maja, a praznik traje četiri dana.
Bajram je vreme molitve, porodice, praštanja, darivanja i okupljanja, a običaj je da se vernicima upute lepe želje, uz poštovanje i toplinu.
Kako se pravilno čestita Bajram?
Najčešća čestitka glasi:
Bajram šerif mubarek olsun.
Ova čestitka se najčešće prevodi kao: Neka vam je plemeniti Bajram blagosloven ili Neka vam je srećan i blagosloven Bajram.
Može se reći i jednostavnije:
- Srećan Bajram.
- Bajram mubarek olsun.
- Neka vam Bajram donese mir, zdravlje i radost.
Kratke bajramske čestitke
- Bajram šerif mubarek olsun. Neka vam ovaj praznik donese mir, zdravlje i porodičnu sreću.
- Srećan Bajram vama i vašoj porodici. Želim vam mnogo radosti, ljubavi i blagostanja.
- Neka bajramski dani budu ispunjeni mirom, toplinom doma i lepim trenucima sa najbližima.
- Bajram mubarek olsun. Da ga provedete u zdravlju, veselju i porodičnoj slozi.
- Neka vam Bajram donese mir u srcu, osmeh na licu i radost u domu.
Malo svečanije čestitke
- Povodom Kurban-bajrama, želim vam da praznične dane provedete u miru, zdravlju i ljubavi, okruženi porodicom i dragim ljudima. Bajram šerif mubarek olsun.
- Neka ovaj veliki praznik donese blagostanje vašem domu, radost vašoj porodici i mir vašem srcu. Srećan Bajram.
- Svim vernicima islamske veroispovesti želim srećan i blagosloven Kurban-bajram, uz želju da praznik provedu u zdravlju, miru i zajedništvu.
