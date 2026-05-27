Jovan Memedović i Milica Jokanović u kvizu Potera tokom rasprave o kumisu

Slušaj vest

Jedno pitanje u kvizu „Potera“ otvorilo je neočekivanu raspravu između Jovana Memedovića i tragačice Milice Jokanović, a u centru pažnje nije bila samo glumica Mila Kunis, već i jedan neobičan napitak - kumis.

Sve je počelo kada je takmičar Draško Savić iz Trebinja dobio pitanje: „Koja glumica tumači glavnu ulogu u filmu ‘Američki psiho 2’?“ Takmičar je odgovorio da je u pitanju Kejt Hadson, ali je pogrešila i tragačica Milica Jokanović.

Foto: Printscreen/RTS

Tačan odgovor bila je Mila Kunis, a upravo je njeno ime inspirisalo Milicu da se našali.

„Ko popije kumis, zna ko je Mila Kunis“

„Izgleda da nam oboma treba energetsko piće kumis, da se malo dopingujemo. Ko popije kumis, zna ko je Mila Kunis“, rekla je Milica.

Jovan Memedović odmah je reagovao i, u svom prepoznatljivom stilu, upitao takmičara zna li šta je kumis.

„Energetsko piće“, odgovorio je Draško, ponavljajući ono što je čuo od Milice.

„Nije“, kratko je rekao Memedović, a onda se okrenuo ka tragačici i pitao je da objasni šta je kumis.

„Za nas bi bilo. U našem slučaju važi da je energetsko piće“, pokušala je da se izvuče Milica.

Memedović nije odustajao.

Foto: Printscreen/RTS

„A šta je kumis, Milice?“

„Paaa... Neko piće s Kavkaza“, rekla je ona.

Tada je voditelj presekao dilemu:

„Kobilje mleko.“

Šta je zapravo kumis?

Kumis je fermentisani mlečni napitak koji se tradicionalno pravi od kobiljeg mleka. Posebno je važan u kulturama naroda centralnoazijskih i istočnoazijskih stepa, među kojima su Kazasi, Kirgizi, Mongoli, Baškiri, Kalmici i Jakuti. Poznat je i pod nazivima kumyz i airag.

Iako na prvi pogled zvuči kao neobičan napitak, kumis ima dugu istoriju. Vekovima je bio deo ishrane nomadskih naroda, naročito tamo gde su konji imali centralno mesto u svakodnevnom životu.

Foto: Shutterstock

Po ukusu je kiselkast, blago gaziran i osvežavajuć, a zbog fermentacije može da sadrži i mali procenat alkohola. Najčešće je reč o niskom procentu, okvirno od oko 0,7 do 2,5 odsto, u zavisnosti od načina pripreme i dužine fermentacije.

Kumis nije energetski napitak kakve danas poznajemo, jer nema kofein, taurin i slične sastojke koji se nalaze u industrijskim energetskim pićima. Ipak, jasno je zašto je Milica Jokanović u šali upotrebila baš taj izraz. Kumis se u tradicionalnim kulturama doživljavao kao napitak koji okrepljuje, hrani i daje snagu. Zbog fermentacije sadrži korisne mikroorganizme, a kobilje mleko ima drugačiji sastav od kravljeg, uključujući viši udeo laktoze i značajne količine vitamina C.

Video: Sahrana tragača Milorada Milinkovića