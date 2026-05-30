Proleće i leto su period kada krpelji postaju posebno aktivni, naročito u travi, šumama, parkovima i dvorištima. Posle boravka u prirodi najvažnije je pažljivo pregledati telo, jer krpelji mogu da prenesu bolesti poput lajmske borelioze i krpeljskog meningoencefalitisa.Krpelji su aktivni uglavnom od proleća do jeseni, posebno u travnatim i šumovitim područjima.

Kako telefon može da pomogne?

Foto: Chris Robbins / Alamy / Profimedia

Jednostavan trik sa kamerom telefona može da olakša proveru. Potrebno je otvoriti kameru ili aplikaciju „Lupa“, približiti deo tela koji pregledate i uključiti inverziju boja.

Kada se boje na ekranu obrnu, tamni krpelji mogu izgledati kao svetle tačkice, pa ih je lakše uočiti. Ovaj trik može biti posebno koristan prilikom pregleda kose, kože glave, vrata i dlake kućnih ljubimaca.

Na većini Android i iOS telefona opcija za inverziju boja nalazi se u podešavanjima pristupačnosti, a kod pojedinih uređaja može se koristiti i kroz aplikaciju za uvećavanje slike.

Foto: Denis Bringard / AFP / Profimedia

Šta ako pronađete krpelja?

Krpelja ne treba mazati uljem, alkoholom, kremama niti ga čupati prstima. Preporuka je da se ukloni čistom pincetom, tako što se uhvati što bliže koži i ravnomerno povuče nagore. Posle uklanjanja mesto uboda treba očistiti alkoholom ili sapunom i vodom.

Video: Dermatolog savetuje kako bezbedno ukloniti krpelja