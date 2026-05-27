Klima uređaj tokom leta radi gotovo svakodnevno, zato ga pred sezonu treba očistiti i proveriti. Prljavi filteri ne utiču samo na kvalitet vazduha u stanu, već mogu da smanje protok vazduha, povećaju potrošnju struje i opterete uređaj.

Osim zbog potrošnje i hlađenja, održavanje je važno i zbog higijene. U zapuštenim uređajima mogu da se zadržavaju prašina, vlaga, neprijatni mirisi i buđ. Izloženost buđi kod osetljivih osoba može izazvati zapušen nos, kašalj, iritaciju očiju, pogoršanje astme i alergijske tegobe.

Šta možete sami da očistite?

Pre čišćenja obavezno isključite klimu i izvucite utikač iz struje. Zatim otvorite prednji poklopac unutrašnje jedinice i pažljivo izvadite filtere. Plastične kopče su često osetljive, pa ih ne treba čupati na silu.

Filtere možete usisati ili oprati mlakom vodom. Ako su masni ili puni prašine, dodajte malo blagog deterdženta, dobro ih isperite i ostavite da se potpuno osuše. Ne vraćajte vlažne filtere u uređaj.

Spoljašnje i lako dostupne plastične delove možete prebrisati mekom krpom i blagim sredstvom za čišćenje. Sprejeve za dezinfekciju klima-uređaja koristite samo po uputstvu proizvođača i ne prskajte delove za koje niste sigurni da smeju da se kvase.

Koliko često se peru filteri?

Ako klimu koristite samo leti, filtere operite pre početka sezone i još nekoliko puta tokom intenzivne upotrebe. Ako uređaj koristite cele godine, filtere treba čistiti češće. Kod pojedinih modela se preporučuje čišćenje filtera na svake dve nedelje ili mesec dana.

U domaćinstvima sa kućnim ljubimcima, pušačima ili osobama sklonim alergijama, čišćenje treba raditi još redovnije.

Kada je potreban majstor?

Sve što se tiče gasa, kompresora, ventilatora, elektronike, curenja, spoljne jedinice i dubinskog pranja treba prepustiti serviseru. Sami možete proveriti da li je odvodno crevo presavijeno ili zapušeno i obrisati spoljašnju kutiju, ali ozbiljnije intervencije nisu za kućnu varijantu.

Godišnji servis je najbolje uraditi pre velikih vrućina, a ne tek kada klima počne slabije da hladi ili se iz nje oseti neprijatan miris. Redovan servis podrazumeva temeljno čišćenje i dezinfekciju unutrašnje i spoljašnje jedinice, kao i proveru rada uređaja.

Gde ne treba da duva klima?

Klima ne bi trebalo direktno da duva u mesto gde sedite, spavate ili radite. Hladan vazduh usmeren pravo u telo može izazvati neprijatnost, glavobolju, ukočen vrat, suzenje očiju ili curenje nosa kod osetljivih osoba.

Najbolje je da uređaj bude postavljen tako da ravnomerno hladi prostoriju, bez direktnog udara vazduha u ljude. Temperaturu ne treba spuštati previše u odnosu na spoljnu, jer nagle razlike mogu da budu neprijatne za organizam.

Video: Kako očistiti klimu