Duže od tri decenije, nestanak Ane Maning ostao je nerešena misterija u Kentakiju. Sada istražitelji kažu da su bliži odgovorima nego ikada ranije.

Ljudski ostaci otkriveni su na imanju povezanom sa Aninim nestankom, navodi lokalni medij VKYT, što predstavlja veliki pomak u slučaju koji datira još iz 1992. godine.

Ostaci su pronađeni na imanju u okrugu Bojl i biće prevezeni u forenzičku laboratoriju radi pregleda i identifikacije, saopštila je Kancelarija šerifa okruga Bojl. Nadležni su naveli da zvanična identifikacija neće biti izvršena sve dok se istraga ne završi i dok najbliža rodbina ne bude obaveštena.

Entoni Maning Foto: Boyle County Sheriff's Office

Uhapšen Anin muž

Ovo otkriće usledilo je samo nekoliko dana nakon što su istražitelji uhapsili Aninog muža, Entonija Maninga, i njegovu majku, Barbaru Maning, u vezi sa ovim slučajem. Dana 19. maja 2026. godine, detektiv Rej iz Kancelarije šerifa okruga Bojl podigao je optužnice i protiv Entonija i protiv Barbare, navodi se u saopštenju šerifove kancelarije na Fejsbuku, što je magazin PIPL potvrdio uvidom u zvanična dokumenta.

Barbara Maning i njen sin Foto: Boyle County Sheriff's Office

Entoni je optužen za ubistvo, uništavanje fizičkih dokaza i skrnavljenje leša, saopšteno je iz šerifove kancelarije. Barbara je optužena za saučesništvo u ubistvu, saučesništvo u uništavanju fizičkih dokaza i saučesništvo u skrnavljenju leša.

Oboje se trenutno nalaze u pritvorskom centru okruga Bojl, uz kauciju od 2 miliona dolara u gotovini za svakog, navodi šerifova kancelarija. Hapšenja su ponovo skrenula pažnju na slučaj koji je počeo pre više od 30 godina, kada je Ana nestala sa samo 23 godine. Poslednji put je viđena 19. novembra 1992. godine u Džankšen Sitiju u Kentakiju, prema Nacionalnom sistemu za nestala i neidentifikovana lica (NamUs).

Iako je Ana nestala 1992. godine, Kancelarija šerifa okruga Bojl saopštila je da je njen nestanak zvanično prijavljen tek 25. februara 1994. godine.

Ana Maning Foto: Boyle County Sheriff's Office

Kako su istražitelji tokom godina nastavljali da rade na ovom starom slučaju, pažnja se u više navrata vraćala na imanje u ulici Spring Vali Roud u Danvilu. Nadležni su pretražili imanje na adresi Spring Vali Roud 148 nakon hapšenja. Šerifovo odeljenje okruga Bojl, Služba za vanredne situacije i ekipe javnih radova izašli su na lice mesta, prenosi VKYT.

Ekipe javnih radova su navodno stigle sa bagerom, a na imanju od preko 5 ari moglo se videti nekoliko rupa na mestima gde je vršeno iskopavanje, izvestio je ovaj medij.

Isto imanje je prethodno pretreseno 2016. godine nakon što su nadležni tamo izvršili nalog za pretres, iako u to vreme ništa nije pronađeno.

Dosije sadrži detalje

Dosije slučaja takođe sadrži detalje o ranijem incidentu u kojem su učestvovali Ana i Entoni pre njenog nestanka. U novinskom članku iz 1995. godine navodi se da se Entoni predao nakon što je Ana potpisala nalog za njegovo hapšenje zbog otmice. On je navodno došao u stan svoje otuđene supruge sa njihovom ćerkom, stavio Ani lisice i izveo je kroz zadnja vrata pre nego što je uspela da pobegne u komšijinu kuću i pozove policiju, navodi se u bazi podataka NamUs-a. Entoni je kasnije odslužio 192 dana u zatvoru zbog tog incidenta.



Nadležni nisu potvrdili da li ostaci otkriveni ove nedelje pripadaju Ani. Kancelarija šerifa okruga Bojl saopštila je da je istraga i dalje u toku i pozvala sve koji imaju informacije u vezi sa ovim slučajem da kontaktiraju istražitelje.

(Kurir.rs/People)