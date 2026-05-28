Ako se nađete u restoranu u Italiji, poželite da popijete vodu i konobaru kažete da želite besplatnu vodu sa česme, vrlo verovatno je nećete dobiti. Italijanske restorane podržao je Vrhovni sud, koji je presudio da imaju puno pravo da gostima ponude vodu, ali uz određenu cenu.

Presuda je doneta nakon što je jedna gošća hotela Sassongher sa pet zvezdica u italijanskim Dolomitima ostala zgrožena kada je osoblje restorana odbilo da joj donese vodu sa česme, insistirajući da plati sedam evra (oko 820 dinara) za flašu mineralne vode, piše The Times.

Foto: Quality Stock / Alamy / Profimedia

Turistkinja, čiji identitet nije otkriven, bila je toliko besna da je slučaj iznela pred sud. Međutim, izgubila je spor, pa je nastavila pravnu bitku i pred Vrhovnim sudom, gde je takođe izgubila. Njen argument bio je da je „voda prirodni resurs i univerzalno ljudsko pravo“. Dodala je da se besplatna voda u hotelu podrazumeva, „isto kao što očekujete krevet sa posteljinom, toplu sobu i sapun u kupatilu“.

Tražila je odštetu od 2.700 evra, ali su sudije u Rimu odbile njen zahtev. „Potvrdili su stav da ne postoji obaveza posluživanja vode sa česme“, rekao je Silvio Belardi, advokat koji zastupa hotel.

Danas je u Italiji prava retkost da u restoranu dobijete vodu sa česme, a poznati kuvari to pravdaju tvrdnjom da takva voda može imati neprijatne ukuse koji kvare nepce. Zato konobari goste uglavnom odmah po dolasku pitaju koju vrstu vode žele: običnu, blago gaziranu ili gaziranu. Čak i sami Italijani često kupuju flaširanu vodu umesto da piju onu iz česme kod kuće.

Foto: Shutterstock

S druge strane, u Francuskoj i Španiji situacija je potpuno drugačija. Tamo su restorani zakonski obavezni da uz obrok besplatno posluže bokal vode sa česme. Ipak, u Rimu postoje dva načina da besplatno popijete vodu – jedan je da u kafiću naručite kafu, pa vodu dobijete uz nju, a drugi su čuvene ulične fontane sa pijaćom vodom koje neprestano teku i kojih je glavni grad Italije prepun.

