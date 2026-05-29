da li ste znali?

da li ste znali?

Slušaj vest

Iako važe za samostalne i povučene životinje, mačke ipak imaju svoje potrebe, a duže odsustvo vlasnika može uticati na njihovo ponašanje i emocionalno stanje.

Ako planirate putovanje, produženi vikend ili posetu rodbini, jedno od pitanja koje se nameće jeste šta učiniti s mačkom i koliko dugo je sigurno ostaviti je samu.

Za razliku od pasa, mačke veći deo dana provode spavajući, pa im nekoliko sati samoće obično ne predstavlja problem. Mačke su u stanju same sebi pronaći zanimaciju i često provode vreme odmarajući na omiljenim mestima.

Odrasla mačka može bez većih poteškoća ostati sama jednu noć, ako je navikla na prostor u kojem boravi. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ih ne bi trebalo ostavljati bez nadzora duže od 24 do 48 sati.

Foto: Farlap / Alamy / Profimedia

Bihevioristkinja Majkel Delgado naglašava da su mačke osetljive na promene svakodnevne rutine te da duže odsustvo može izazvati stres, anksioznost, pa čak i promene u ponašanju.

Takođe upozorava da u slučaju nepredviđenih situacija poput zdravstvenih problema, prosute vode ili nečiste posude s peskom, nema nikoga ko bi reagovao. Zbog toga ostavljanje mačke same više dana nije sigurna opcija bez redovne provere.

Kod mačića važe znatno stroža pravila. Oni mlađi od tri meseca ne bi trebalo da ostaju sami duže od 20 minuta, jer se lako mogu dovesti u opasnost. U periodu od tri do šest meseci mogu podneti nešto duže odsustvo, dok su oko osmog meseca sposobni da ostanu sami i do pola dana.

Klikom na link saznajte da li mačke mogu da razumeju ljudski jezik.

Govoreći za francuski naučni časopis Futura, Delgado ističe:

"Tek kada napune oko godinu dana, mačke se mogu bez većeg stresa nositi s celodnevnim odsustvom vlasnika. Bez obzira na uzrast, važno ih je postepeno navikavati na samostalnost kako bi se izbegli stres i nesigurnost", naglašava Delgado.

Foto: Minna Waring / Alamy / Profimedia

Ako planirate duže odsustvo, važno je unapred pripremiti sve što je mački potrebno. Obezbedite joj dovoljno hrane i sveže vode, čistu posudu s peskom, igračke i siguran prostor za boravak.

Preporučuje se ukloniti potencijalno opasne predmete, zatvoriti rizične prostorije i ostaviti predmete koji imaju vaš miris kako bi se osećala sigurnije.

Najbolje rešenje je da zamolite pouzdanu osobu ili angažujete nekoga ko će svakodnevno obilaziti mačku, nahraniti je, očistiti i proveriti njeno stanje. Tako ćete biti sigurni da je vaš ljubimac zbrinut i miran dok niste kod kuće.

(Kurir.rs/ klix/ b92)

Bonus video: