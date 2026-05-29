Za ovaj posao nude godišnju platu od 27.500 evra: Vaša dužnost je da budete dadilja bebama pandi, evo koje su vaše obaveze
U Istraživačka baza za uzgoj velikih panda u Čengdu u kineskoj provinciji Sečuan nalazi se jedno od najneobičnijih i najprivlačnijih radnih mesta na svetu. Ovaj centar posvećen je uzgoju i zaštiti velikih panda, jedne od najugroženijih i najvoljenijih životinjskih vrsta na planeti.
Zaposleni u ovom centru imaju jedinstvenu ulogu - da svakodnevno brinu o mladim pandama koje zahtevaju stalnu pažnju, negu i ljubav. Upravo zbog toga ovaj posao često se opisuje kao „najlepši posao na svetu“, jer kombinuje profesionalnu odgovornost sa bliskim kontaktom sa životinjama koje osvajaju srca ljudi širom sveta.
Šta sve radi "panda dadilja"?
Radni dan jedne panda dadilje daleko je od uobičajenog kancelarijskog posla. On uključuje hranjenje mladunaca, čišćenje njihovog prostora, kao i stalno nadgledanje njihovog ponašanja i razvoja.
Pored osnovne brige, zaposleni često provode vreme igrajući se i mazeći pande, jer je socijalna interakcija važan deo njihovog odrastanja. Takođe, deo posla podrazumeva i fotografisanje i dokumentovanje njihovih svakodnevnih aktivnosti, što pomaže istraživačima u praćenju njihovog razvoja
Iako zvuči kao da je sve idealno, kao i na svakom poslu i ovde postoji druga strana
Ovaj posao dolazi sa godišnjom platom od oko 32.000 dolara (oko 27.500 evra) uz dodatne pogodnosti kao što su besplatan smeštaj i obroci. Zaposlenima je često obezbeđeno i službeno vozilo, što dodatno olakšava svakodnevne obaveze u centru.
Iako zvuči kao posao iz snova, on zahteva odgovornost, posvećenost i osnovno znanje o ponašanju panda. Kandidati moraju imati najmanje 22 godine i spremnost da rade u specifičnom i zahtevnom okruženju.
Više od posla: Ovo je veliki doprinos očuvanju vrste
Rad sa pandama nije samo emotivno ispunjavajuće iskustvo, već i važan doprinos globalnim naporima za očuvanje ove ugrožene vrste. Svakodnevna briga i istraživanje pomažu naučnicima da bolje razumeju potrebe panda i poboljšaju uslove njihovog opstanka u prirodi.
Zbog toga ovaj posao nije samo atraktivan zbog „slatkoće“ životinja, već i zbog činjenice da ima stvarni uticaj na očuvanje biodiverziteta i zaštitu prirode.
(Kurir.rs/ 24sedam)
Bonus video: