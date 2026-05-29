Slušaj vest

U Istraživačka baza za uzgoj velikih panda u Čengdu u kineskoj provinciji Sečuan nalazi se jedno od najneobičnijih i najprivlačnijih radnih mesta na svetu. Ovaj centar posvećen je uzgoju i zaštiti velikih panda, jedne od najugroženijih i najvoljenijih životinjskih vrsta na planeti.

Zaposleni u ovom centru imaju jedinstvenu ulogu - da svakodnevno brinu o mladim pandama koje zahtevaju stalnu pažnju, negu i ljubav. Upravo zbog toga ovaj posao često se opisuje kao „najlepši posao na svetu“, jer kombinuje profesionalnu odgovornost sa bliskim kontaktom sa životinjama koje osvajaju srca ljudi širom sveta.

Foto: Profimedia/Xinhua News

Šta sve radi "panda dadilja"?

Radni dan jedne panda dadilje daleko je od uobičajenog kancelarijskog posla. On uključuje hranjenje mladunaca, čišćenje njihovog prostora, kao i stalno nadgledanje njihovog ponašanja i razvoja.

Pored osnovne brige, zaposleni često provode vreme igrajući se i mazeći pande, jer je socijalna interakcija važan deo njihovog odrastanja. Takođe, deo posla podrazumeva i fotografisanje i dokumentovanje njihovih svakodnevnih aktivnosti, što pomaže istraživačima u praćenju njihovog razvoja

Iako zvuči kao da je sve idealno, kao i na svakom poslu i ovde postoji druga strana

Ovaj posao dolazi sa godišnjom platom od oko 32.000 dolara (oko 27.500 evra) uz dodatne pogodnosti kao što su besplatan smeštaj i obroci. Zaposlenima je često obezbeđeno i službeno vozilo, što dodatno olakšava svakodnevne obaveze u centru.

Iako zvuči kao posao iz snova, on zahteva odgovornost, posvećenost i osnovno znanje o ponašanju panda. Kandidati moraju imati najmanje 22 godine i spremnost da rade u specifičnom i zahtevnom okruženju.

Foto: Profimedia

Više od posla: Ovo je veliki doprinos očuvanju vrste

Rad sa pandama nije samo emotivno ispunjavajuće iskustvo, već i važan doprinos globalnim naporima za očuvanje ove ugrožene vrste. Svakodnevna briga i istraživanje pomažu naučnicima da bolje razumeju potrebe panda i poboljšaju uslove njihovog opstanka u prirodi.

Zbog toga ovaj posao nije samo atraktivan zbog „slatkoće“ životinja, već i zbog činjenice da ima stvarni uticaj na očuvanje biodiverziteta i zaštitu prirode.

(Kurir.rs/ 24sedam)

Bonus video: