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Jedan od najupečatljivijih simbola iz serija "Sulejman Veličanstveni" i "Sultanija Kosem" nisu bili ni kruna ni presto, već raskošni prsten sultanije Hurem. On nije predstavljao samo dragoceni nakit, već znak ljubavi, moći i uticaja na osmanskom dvoru. Kako je prelazio iz ruku jedne sultanije u ruke druge, postao je simbol smene generacija tokom čuvenog "sultanata žena".

Iako ne postoje istorijski dokazi da je Huremin prsten zaista postojao, njegova priča inspirisana je jednim od najpoznatijih dragulja Osmanskog carstva - misterioznim Kašikarevim dijamantom, čija istorija i danas podjednako intrigira istoričare i turiste.

Simbol moći

Čuveni prsten sultanije Hurem, koji je napravio i poklonio joj sultan Sulejman, predstavlja važan simbol moći i ljubavi i prisutan je u serijama "Sulejman Veličanstveni" i "Sultanija Kosem" Ovaj prsten je posle smrti Hurem ukrala sultanija Nurbanu, a već na početku serije "Sultanija Kosem" nosi ga sultanija Safije. Prsten potom prelazi na Kosem, a onda na Turhan Hatidže.

Merjem Uzerli kao sultanija Hurem u seriji Sulejman Veličanstveni Foto: Promo

Prelazak Hureminog prstena iz ruku jedne sultanije na drugu simbolički predstavlja prenošenje moći i smenu generacija u "sultanatu žena", koji predstavlja posebno razdoblje u istoriji Osmanskog carstva, tokom kojeg su supruge i majke sultana imale izuzetno snažan politički uticaj na upravljanje državom. Ovaj period trajao je oko 150 godina i obeležio je značajno prisustvo žena iz dinastije u državnim poslovima i dvorskoj politici.

Za početak "sultanata žena" najčešće se uzima uspon sultanije Hurem, zakonite supruge Sulejmana Veličanstvenog, a završava se sa Turhan Hatidže, dok neki istoričari smatraju da je ovaj period velikog uticaja žena potrajao i za vreme njene naslednice, sultanije Emetulah Rabije Gulnuš. Upravo je prsten sultanije Hurem u serijama "Sulejaman Veličanstveni" i "Sulatnija Kosem" obečežio period Sultanata žena.

Pogledajte u galeriji kako je prsten prelazio sa Hurem na naredne sultanije:

1/13 Vidi galeriju Sultanat žena - prsten sultanije Hurem Foto: printscreen/youtube/ Magnificent Century

Trenutak kada prsten pređe u ruke naredne sultanije označava kraj jedne ere i početak nove. Mnogi se pitaju da li je ovaj prsten zaista postojao, ili je samo plod mašte autora. Za sada nema dokaza o njegovom postojanju, međutim zna se da je inspiracija za prsten bio čuveni Kašikarev dijamant.

Šta je Kašikarev dijamant?

Kašikarev dijamant je jedan od najpoznatijih i najmisterioznijih dijamanata na svetu. Čuva se u Topkapi palati i smatra se najvrednijim eksponatom Carske riznice Osmanskog carstva. Dijamant ima 86 karata, kruškolikog je oblika i okružen je sa 49 manjih dijamanata, koji dodatno pojačavaju njegov sjaj. Smatra se četvrtim najvećim dijamantom te vrste na svetu.

Pogledajte u galeriji fotografije Kašikarevog dijamanta, koji je izložen u palati Topkapi u Istanbulu:

1/7 Vidi galeriju Kašikarev dijamant izložen u palati Topkapi u Istanbulu Foto: Mehmet Eser / AFP / Profimedia, Kurir/M.F., AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ti okolni dijamanti daju mu „izgled punog meseca koji obasjava vedro i blistavo nebo među zvezdama“. Ne postoje tačne informacije o tome kada je dijamant ušao u osmanski trezor i zašto je nazvan "Kašikarev dijamant", već samo teorije i legende. U muzeju Topkapi palate piše da je prsten u Carsku riznicu najverovatnije dospeo za vreme sultana Mehmeda IV u 17. veku, koji je bio sin sultana Ibrahima I i sultanije Turhan Hatidže, kao i unuk sultanije Kosem.

Najzanimljiviji deo priče nije samo vrednost i veličina dijamanta, već legenda o tome kako je pronađen. Prema najpoznatijoj verziji, siromašni ribar ili seljak u Istanbulu pronašao je neobičan sjajni kamen među otpadom krajem 17. veka, ne znajući da je reč o ogromnom dijamantu. Nekoliko dana ga je nosio u džepu, a zatim svratio do juvelirske pijace i pokazao ga prvom zlataru na kojeg je naišao.

Serija "Sultanija Kosem" na Kurir televiziji Istorijsku dramu, seriju "Sultanija Kosem" gledajte na Kurir televiziji od petka, 17. jula, svakog dana od 20.50 časova, ili u repriznom terminu od 15.00 časova. Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Zlatar je nehajno pogledao kamen i pravio se nezainteresovan. Rekao je: "To je komad stakla. Uzmi ga ako hoćeš, a ako želiš, daću ti za njega tri kašike. Već si ga dovukao dovde, neka ti se bar isplati trud." Ribar je pristao, uzeo kašike i ostavio za sobom ogromno blago. Navodno ga je zamenio za tri drvene kašike kod njega, pa je zato kamen dobio ime "Kašikarev dijamant". Prema drugim pričama, ime dijamanta potiče od toga što je njegov pronalazač zaista bio kašikar, odnosno majstor koji pravi kašike, ili zato što je dijamant oblikom podsećao na udubljeni deo kašike. Kasnije je dijamant otkupio jedan vezir u ime sultana.

Postoje i druge teorije o njegovom poreklu. Jedna legenda povezuje dijamant sa Ali-pašom Tepelenskim, moćnim osmanskim vezirom. Druga priča tvrdi da je dijamant možda povezan sa nestalim dijamantom iz Engleske ili čak sa porodicom Napoleona Bonaparte. Nijedna od tih teorija nikada nije potpuno dokazana, što samo povećava mistiku oko ovog dragulja. Tvrdi se da je dijamant neko vreme bio u posedu Ali-paše pre nego što je dospeo u osmansku prestonicu. Prema ovoj verziji, dijamant je nosila Kira Vasiliki, njegova omiljena žena (ili ljubavnica). Moguće je da je dijamant prešao u ruke sultana ili još za Ali-pašinog života, tokom njegovih složenih odnosa sa centralnom osmanskom vlašću, ili nakon njegovog pogubljenja, kada je sultan zaplenio njegovu imovinu.

Sve druge verzije, iako međusobno protivrečne, uklapaju se u pretpostavku da je Ali-paša imao neku ulogu u istoriji dijamanta. Neke teorije dodaju i detalj da je dijamant ranije pripadao pogubljenoj francuskoj kraljici Mariji Antoaneti, a neke i da ga je nosila majka Napoleona Bonaparte.

Marija Leticija Ramolino, majka Napoleona Bonaparte Foto: Carlo Bollo / Alamy / Profimedia

Najveća turistička atrakcija Istanbula

Dijamant je danas izložen iza debelog stakla u Topkapi palati i predstavlja jednu od najvećih turističkih atrakcija Istanbula. Povremeno se na društvenim mrežama pojave glasine da je ukraden ili zamenjen kopijom, ali su turske vlasti više puta potvrdile da je original i dalje bezbedno izložen.

Vizuelno, mnogi ga opisuju kao "mesec okružen zvezdama", zbog načina na koji centralni kamen reflektuje svetlost kroz prsten manjih dijamanata. Upravo ta kombinacija istorije, luksuza i nejasnog porekla čini Kašikarev dijamant jednim od najfascinantnijih dragulja sveta, koji je inspirisao i autore serija "Sulejman Veličanstveni" i "Sultanija Kosem" za nastanak čuvenog Hureminog prstena. Zahvaljujući ogromnoj popularnosti ovih serija, širom Istanbula danas se mogu pronaći brojne replike Hureminog prstena, koje su postale nezaobilazan suvenir među turistima.

Kopija prstena sultanije Hurem u jednom od izloga Istanbula Foto: Kurir

Bonus video: Turbe sultana Sulejmana Veličanstvenog u Istanbulu