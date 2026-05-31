Većina nas je zadovoljna sa oko 10.000 koraka dnevno, ali jedan jutjuber je odlučio da ide do samih granica dodavanjem još jedne nule tom broju.

Hodanje i trčanje su trenutno izuzetno popularni, naročito otkako ljudi imaju mogućnost da snimaju sebe dok to rade ili da šalju dosadna obaveštenja sa Strave o svojim nerealno dugim rutama. Ne možemo zaista kriviti kreatore sadržaja kada najbolje prolaze upravo najluđe ideje, a to ponekad podrazumeva izlaganje tela pravom paklu u zamenu za preglede.

Od izazova preko celog kontinenta do jednog brutalnog dana

Dok je Hardest Gizer odlučio da pretrči celu Afriku tokom mnogo meseci, što je očigledno bio sulud izazov, njegov kolega kreator Džek Mesi Velš odlučio je da svu svoju patnju sažme u samo jedan dan. Njegov cilj je bio da napravi 100.000koraka i, kao što možete pretpostaviti, njegovo telo mu nije bilo nimalo zahvalno na tome.

Iako šetnja od preko 20.000 koraka dok istražujete strani grad na odmoru, uz prijatnu temperaturu i sladoled u ruci, zvuči divno, uraditi pet puta više od toga u Engleskoj dovoljno je da bilo koga odvrati od pešačenja. Velš, koji se ponosi sa više od 700.000 pratilaca na platformi za deljenje video-materijala, već je ranije uspeo da napravi 250.000 koraka u razmaku od nedelju dana, što je dovelo do nekih "iznenađujućih" razlika u njegovoj fizičkoj formi, ali mu to očigledno nije bilo dovoljno.

Početak agonije: Prvih 25.000 koraka

Još 2025. godine krenuo je u šest ujutru sa namerom da dostigne šestocifreni broj u roku od jednog dana, a kasnije je podelio brutalan uticaj koji je to imalo na njega. Kada je stigao do 25.000 koraka, požalio se:

"Leđa počinju malo da me bole, bolovi u gležnjevima su postali tek neznatno gori, ali sve je još uvek u redu. Mislim da ćemo biti u redu, ali sada već pomalo osećam napor. Umor definitivno počinje da me sustiže."

Međutim, bol je za Džeka tek počinjao, a nakon 75.000 koraka činilo se da završetak izazova neće biti nimalo lak.

Poslednja deonica i oticanje zglobova

"Stopala su me očigledno bolela još od 20.000. koraka pa nadalje, ali mi je poslednjih 15.000 koraka bilo najteže. Stopala su mi bila veoma osetljiva i svaki korak koji sam napravio me je boleo. Mislim da su mi gležnjevi otekli, pa su mi patike bile manje udobne."

Ipak, konačno je uspeo da završi izazov nakon punih 15 sati, 28 minuta i 22 sekunde hodanja gotovo bez prestanka, što baš i nije način na koji bi većina nas provela slobodan dan.

"Bio sam toliko iscrpljen da nisam mogao čak ni da se popnem uz malo brdo da bih se vratio do automobila. Kada smo stigli kući, izuvanje patika je svakako bio poseban izazov."

