Da li treba izvaditi utikače iz utičnice tokom grljavine

Uprkos modernim gromobranima i naprednim sistemima zaštite, uvreženo mišljenje da su električni uređaji apsolutno sigurni tokom grmljavine često je zabluda. Artur Surovjecki, priznati stručnjak za atmosferske fenomene i predavač na Univerzitetu u Varšavi, u podkastu "Blok tehnički" razjasnio je opasnosti koje prete kućnoj elektronici. Njegovo dugogodišnje iskustvo u proučavanju oluja ukazuje na to da postoje situacije u kojima klasična zaštita jednostavno nije dovoljna da spreči trajna oštećenja dragocenih aparata.

Da li treba izvaditi utikače iz utičnice tokom grljavine

Razlika između negativnih i opasnih pozitivnih pražnjenja

Kada gromobran primi uobičajeno, takozvano negativno pražnjenje, sistem će energiju bezbedno sprovesti u tlo. Međutim, Surovjecki upozorava na daleko ozbiljniju pretnju - pozitivna pražnjenja. Iako su ređa, ona nose neverovatnu snagu protiv koje su nemoćni čak i isključeni osigurači. Kod ovakvih udara stvara se ekstremno snažno elektromagnetno polje koje pokreće proces elektromagnetne indukcije unutar zidnih instalacija. To momentalno indukuje razornu struju u kablovima koja u deliću sekunde može da "sprži" svaki povezani uređaj.

Jedini način potpune zaštite

Predsednik udruženja "Skywarn Polska" i poznati "lovac na oluje" ističe da nikakva automatika ne može zameniti fizičko prekidanje kontakta sa mrežom. Jedina stopostotna garancija da televizori, računari i ostala vredna oprema neće stradati jeste potpuno izvlačenje utikača iz zidnih utičnica. Tek kada je uređaj fizički odvojen od instalacija, on postaje imun na indukovane struje izazvane udarom groma u blizini.

Da li treba izvaditi utikače tokom grmljavine

Kako prepoznati najopasniju vrstu groma?

Prema rečima poljskog stručnjaka, postoje jasni znaci po kojima se mogu prepoznati ova razorna pozitivna pražnjenja, koja se redovno beleže tokom nepogoda:

Specifičan zvuk : Umesto uobičajenog tutnjanja, čuje se zaglušujuća buka koja više podseća na snažnu eksploziju ili paljbu iz artiljerijskog oružja.

: Umesto uobičajenog tutnjanja, čuje se zaglušujuća buka koja više podseća na snažnu eksploziju ili paljbu iz artiljerijskog oružja. Izgled munje: Sam svetlosni kanal je izrazito blještav, gotovo zaslepljujuć i prostire se pravolinijski, bez karakterističnog grananja na nebu.

Ove pojave su jasan signal da je nevreme izuzetno opasno i da je preventivno isključivanje elektronike neophodan korak za sprečavanje velike materijalne štete.

