Dnevni horoskop za 29. maj. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nas čeka ovog petka.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Spremni ste za nove izazove i osećate priliv neverovatne energije. Danas možete završiti obaveze koje već dugo odlažete. U partnerskim odnosima budite malo strpljiviji, jer vaša brzopletost može izazvati nesporazume.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Fokusirajte se na finansije i stabilnost. Danas je odličan dan za pravljenje dugoročnih planova ili za kupovinu nečega što već dugo planirate. Opustite se u večernjim satima i posvetite vreme porodici ili partneru.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Komunikativni ste i šarmantni, pa ćete lako pridobiti simpatije svih oko sebe. Ako planirate važne pregovore ili sastanke, danas je idealan trenutak da zablistate. Pazite samo da ne obećate više nego što realno možete da ispunite.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Osetljivi ste i intuicija vam je na vrhunskom nivou. Slušajte svoj unutrašnji glas ako budete morali da donesete neku važnu odluku. Izbegavajte konfliktne situacije na poslu i radije se povucite u svoj miran kutak.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Danas ste u centru pažnje i to vam izuzetno prija. Prijatelji će tražiti vaš savet ili društvo, pa iskoristite dan za druženje i širenje pozitivne energije. Na emotivnom planu, očekuju vas lepi i romantični trenuci.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Vaša Analitičnost i posvećenost detaljima danas dolaze do punog izražaja. Nadređeni će primetiti vaš trud, što vam može doneti pohvale ili čak napredak. Ipak, nemojte previše kritikovati sebe ni ljude oko vas.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Žudite za balansom i harmonijom, a današnji dan vam donosi upravo to. Idealno je vreme za učenje, istraživanje ili planiranje nekog putovanja. Otvorite svoje srce za nove ideje i ljude koji vam ulaze u život.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Osećate snažnu strast i duboke emocije. Danas možete uspešno rešiti neka komplikovana pitanja koja se tiču zajedničkih finansija ili imovine. U ljubavi, budite iskreni prema partneru i izbegavajte nepotrebnu ljubomoru.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Fokus vam je na partnerskim odnosima, kako privatnim, tako i poslovnim. Danas je sjajan dan za sklapanje kompromisa i rešavanje starih nesuglasica. Zajednički planovi sa voljenom osobom doneće vam mnogo radosti.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Posvećeni ste zdravlju i svakodnevnim rutinama. Vreme je da uvedete neke zdravije navike u svoj život ili da reorganizujete svoj radni prostor. Vaša disciplina će vam pomoći da sve obaveze završite na vreme i bez stresa.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Kreativnost vam je na vrhuncu i osećate veliku potrebu da se izrazite. Danas je dan stvoren za zabavu, hobije i uživanje sa decom ili voljenom osobom. Prepustite se inspiraciji i ne plašite se da budete drugačiji.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Najbolje ćete se osećati u toplini svog doma, okruženi članovima porodice. Danas je idealan dan za rešavanje nekih kućnih pitanja ili jednostavno za odmor i punjenje baterija. Posvetite se sebi i svojim emotivnim potrebama.

