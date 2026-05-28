Kejt i njen tadašnji suprug, Džon Goslin, stekli su slavu u svojoj rijaliti televizijskoj emisiji "Džon i Kejt plus 8" (Jon & Kate Plus 8), sa svojih osmoro dece počevši od 2007. godine.

Ova serija na kanalu TLC dokumentovala je njihovu porodicu koju čine bliznakinje Medi i Kara i šestorke Ejden, Aleksis, Kolin, Hana, Džoel i Lija.

Porodica je postala nacionalna senzacija sve dok se emisija nije završila 2009. godine kada je Kejt podnela zahtev za razvod od Džona. Iako je njihova veza okončana, Kejt je nastavila da snima sopstvenu emisiju, "Kejt plus 8" (Kate Plus 8), od 2010. do 2017. godine. Kasnije je glumila u emisiji "Kejt plus sastanak" (Kate Plus Date), koja se emitovala jednu sezonu 2019. godine i pratila njeno putovanje u potrazi za ljubavlju nakon raskida sa Džonom.



U godinama nakon završetka emisije, Kejt je imala komplikovan odnos sa Džonom i nekom od svoje dece. Dok je Kejt dobila primarno starateljstvo nad osmoro dece, Hana i Kolin su se preselili kod Džona, a ostalih šestoro dece imalo je malo ili nimalo kontakta sa svojim ocem.

Novi partner nakon burnog razvoda

Što se tiče njenog privatnog života, Kejt se pridružila TikToku u julu 2025. godine kako bi delila novosti o svom životu koji sada vodi sa svoja dva nemačka ovčara i svojim dečkom Stivom Nildom, njenim bivšim telohraniteljem.

Kejt je nakratko izlazila sa milionerom Džefom Preskotom 2015. godine. Međutim, nekoliko godina nakon toga bila je sama.

Ova majka osmoro dece beležila je svoje romantične sastanke u emisiji "Kejt plus sastanak". Tokom emisije, Medi je podelila da veruje da njena mama ima "problema sa poverenjem" od svog raskida.

"Ona radi ovu [emisiju] i želi da bude srećna, a to dolazi sa nekim žrtvama", rekla je ona.

"Kao, ako mora da stisne zube i počne pre nego što se oseti prijatno, moraće to da uradi."

Međutim, Kejt nije pronašla nikoga u emisiji. Rekla je za magazin PEOPLE u januaru 2023. godine da razmišlja o povratku na ljubavnu scenu nakon što šestorke odu na fakultet. (Svih šestoro je završilo srednju školu 2023. godine.)

"Nikada neću reći nikad jer, mislim, možda, ne znam. Ne znam kako će izgledati biti kod kuće sve vreme sama. Možda ću na kraju biti... usamljena", rekla je ona. "Pusti me samo da odem da se družim sa prijateljem."

Ljubav sa telohraniteljem

U novembru 2025. godine, Kejt je javno potvrdila svoju romansu sa svojim bivšim telohraniteljem Stivom Nildom, o kojoj se dugo šuškalo. Kejt je objavila video na TikToku i Instagramu koji prikazuje kako pozira i smeje se sa Nildom, dok je napisala da je "opsednuta" njime.

Kejt je nagovestila svoju romansu sa Nildom mesec dana ranije i otkrila da su u vezi već više od godinu dana. Nild je ranije bio Kejtin telohranitelj i radio je sa njom na vrhuncu njihove rijaliti slave. U to vreme bila je optužena da ima aferu sa Nildom, ali je ona žustro demantovala te optužbe i nazvala ih "odvratnim". Kejt i Džon ostaju otuđeni nakon njihovog razvoda i bitke za starateljstvo 2009. godine. Tokom gostovanja u emisiji "Doktor Oz šou" (The Dr. Oz Show) u novembru 2019. godine, Džon je rekao da on i Kejt nemaju "nikakav odnos".

"Ne razgovaramo, ništa. Jedini put kada vidim svoju bivšu ženu je na sudu, jer smo iscrpeli sve mogućnosti za zajedničko roditeljstvo. To se jednostavno nikada neće dogoditi, zbog poremećaja ličnosti i svega ostalog." Džon je dodao da se on i Kejt ne slažu oko vaspitanja njihove dece.

Borba za starateljstvo

Kejt je odgovorila na njegove tvrdnje u izjavi za časopis Pipl u to vreme, napominjući:

"Dosledno sam se držala pravila da nikada ne odgovaram na Džonova suluda naklapanja, i neću prekršiti to pravilo ni sada. Međutim, u nekom trenutku uskoro, radujem se što ću se pobrinuti da apsolutna istina o našoj porodici bude poznata."

Iako Džon nije ulazio u detalje o njihovim nesuglasicama, oni su se istorijski sukobljavali oko toga kako da vaspitavaju svog sina Kolina. Kejt je 2016. godine otkrila da je upisala Kolina u rezidencijalni program za decu sa posebnim potrebama. Džon je ispisao Kolina iz tog programa i dobio potpuno starateljstvo nad njim u decembru 2018. godine. Kolin je optužio Džona za fizičko zlostavljanje u septembru 2020. godine, uključujući navodno udaranje pesnicama i nogama. Džon je negirao te optužbe i nikada nije optužen za zlostavljanje.

"To je eskaliralo u nešto gde sam, znate, morao da ga obuzdam, i to sam uradio nekoliko puta", rekao je Džon za Entertejnment tunajt (Entertainment Tonight) u to vreme. "Nisam mislio da će pozvati policiju, ali želeo je da istera svoje, a policija je sprovela istragu i nisu podnete nikakve optužbe niti prijave."



U novembru 2022. godine, Kolin je rekao za Entertejnment tunajt da je rijaliti televizija "rastrgala [njegovu] porodicu" i da više nema odnos sa Kejt. U specijalu Vajs TV-a (Vice TV) iz jula 2023. godine pod nazivom "Mračna strana 2000-ih: Cirkus porodice Džona i Kejt plus 8" (Dark Side of the 2000s: Jon and Kate Plus 8 Family Circus), Kolin je optužio Kejt za zlostavljanje. Ona je demantovala te optužbe, rekavši za časopis Pipl u to vreme da je Kolin dobio "višestruke psihijatrijske dijagnoze" i bolničko psihijatrijsko lečenje kao odgovor na "nepredvidivo i nasilno ponašanje".



U septembru 2023. godine, Kejt je tužila Džona za više od 132.000 dolara na ime navodnih isplata za izdržavanje dece. Tog novembra, sudija je presudio u Džonovu korist, prema pravnim dokumentima do kojih je došao Entertejnment tunajt.

Kejt je kasnije progovorila o svom burnom razvodu od Džona u avgustu 2025. godine na TikToku uživo i priznala da je cela situacija "mogla da bude mnogo mirnija i mnogo lepša da su svi bili voljni da igraju fer".

Nastavila je: "Desilo se mnogo stvari koje nisam mogla da kontrolišem i koje nisu ispale dobro za moju decu, ali dala sam sve od sebe. Jednostavno smo prošli kroz to najbolje što smo mogli." Od završetka emisije "Kejt plus 8" 2017. godine, Kejt se pojavila u rijaliti programima nekoliko puta.

Godine 2019. glumila je u "Kejt plus sastanak", a u januaru 2023. Kejt se pojavila u Foks (Fox) takmičarskoj rijaliti seriji "Specijalne jedinice: Najteži test na svetu" (Special Forces: World's Toughest Test). Nakon što je povredila vrat prilikom pada iz helikoptera u otvorenu vodu, napustila je takmičenje pre kraja prve epizode.

"Znala sam, pošto sam medicinska sestra, da moram da odem na pregled i uverim se da nema trajne povrede", rekla je ona za časopis Pipl u to vreme, dodajući da je bila "besna" što je morala tako rano da napusti emisiju.

"Vrat me i dalje ponekad muči. To je mišić. Sklona sam tome da nosim stres u vratu i ramenima. Tako da mislim da je to verovatno bio faktor u svemu tome, a zatim i udarac pravo o vodu."

Od čega živi Kejt?

Ona takođe nastavlja da radi kao pedijatrijska medicinska sestra za kućnu negu, prema TikToku iz avgusta 2025. godine. Kada je jedan komentator pitao "šta se desilo sa svim prihodima" od emisija, Kejt je otvoreno rekla zašto nastavlja da radi.

"Iskreno? Izdržavanje osmoro dece, fondovi za fakultet za koje sa ponosom mogu da kažem da su pokrili ceo njihov fakultet i više od toga, i ADVOKATI", napisala je ona.

"Muka mi je, ali stalno su me povlačili po sudovima i to košta OGROMNO. Tužno je jer je moja deca mogla da imaju mnogo više ušteđeno, a ja bih mogla da imam ušteđevinu za penziju da nije bilo advokata . Ali u redu je. Pomažem drugim porodicama i osećam se potrebnom, i uživam da pomažem."

Dodala je u drugom komentaru: "Moja deca su dobila dobar fond za fakultet, prelepu kuću i privatnu školu. Advokati su dobili ostatak. Nemam penzionu ušteđevinu. Rijaliti televizija ne plaća onoliko dobro koliko bi trebalo kada morate sami da izdržavate osmoro dece."