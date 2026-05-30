Uspeh u uzgoju paradajza i razlika između oskudnog roda i prepunih korpi plodova najčešće zavise od adekvatne ishrane biljke u ključnim fazama razvoja. Iskusni povrtari naglašavaju da je ova kultura izuzetno zahtevna po pitanju nutrijenata, te da bez planskog đubrenja biljka ne može da ostvari svoj puni potencijal.

Priprema zemljišta i tehnika sadnje

Pre nego što rasad premestite na stalno mesto u bašti, neophodno je sačekati da se tlo zagreje na barem 10 stepeni Celzijusa. Hladna zemlja blokira napredak i može trajno oštetiti mladu stabljiku. Idealna pozicija za sadnju je osunčan kutak koji nije izložen udarima vetra.

Prirodna podstiče rast paradajza Foto: Chris Clark / Alamy / Profimedia

Prilikom samog polaganja biljaka u zemlju, preporučuje se upotreba granuliranih đubriva sa balansiranim sastavom, kao što su formulacije 10-10-10 ili 5-5-5. U ovoj fazi fosfor igra presudnu ulogu jer podstiče formiranje moćnog korenskog sistema. Stari trik koji mnogi i dalje koriste je dodavanje mrvljenih ljuski jaja direktno u rupu za sadnju radi nadoknade kalcijuma. Takođe, duboka sadnja - gde se stabljika zakopava skoro do prvih listova, omogućava formiranje dodatnih korenova i čini biljku stabilnijom.

Ishrana tokom cvetanja i formiranja plodova

Kada se na stabljikama uoče prvi cvetni grozdovi, režim prihrane se menja. Tada je najbolje preći na tečna đubriva koja se primenjuju jednom sedmično. Tečna sredstva brže dospevaju do korena, ali se i lakše ispiraju, pa je redovnost od ključnog značaja.

Prirodna prehrana podstiče rast paradajza Foto: Zoonar/Dmitrii Marchenko, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

U periodu kada plodovi počinju da rastu, stabilna vlažnost zemljišta postaje prioritet. Redovno zalivanje tokom sušnih dana je obavezno, ali podjednako je važno sprečiti zadržavanje suvišne vode nakon jakih pljuskova, jer previše vlage može dovesti do gušenja i propadanja korena.

Održavanje biljke za maksimalan prinos

Da bi energija biljke bila usmerena na plod, a ne na bujanje zelene mase, neophodno je redovno zakidanje zaperaka, odnosno bočnih izdanaka kod visokih sorti. Takođe, čim biljka počne da dobija na težini, važno je obezbediti adekvatan oslonac u vidu kolja, mreža ili namenskih kaveza kako se stabljika ne bi polomila pod teretom roda. Kombinovanjem strateškog đubrenja, pravilnog navodnjavanja i osnovne nege, vaš paradajz će ostati zdrav i doneti obilan rod sve do kraja sezone.

