Postoje sudbinski putevi koje je nemoguće ucrtati na geografske karte, a jedan takav povezao je holivudski glamur sa skromnim niškim selom Čokot. Davnog leta 1967. godine, prašnjavim drumovima tadašnje Jugoslavije krstario je mladi, potpuno nepoznati Amerikanac sa rancem na leđima. Bez novca u džepu i bez poznavanja jezika, pod vrelim balkanskim suncem pokušavao je da uhvati autostop. Taj mladić bio je Robert de Niro, buduća filmska legenda, koji je umesto u prenoćištu završio za trpezom porodice Đokić.

Gostoprimstvo koje ne poznaje status

U to vreme, srpsko gostoprimstvo nije bilo marketinški slogan već iskrena, ljudska potreba da se pomogne čoveku u nevolji. Za porodicu Đokić, on nije bio zvezda kultnih ostvarenja poput "Kuma" ili "Taksiste", već iscrpljeni putnik namernik. Otvorili su mu vrata svog doma, ponudili toplu pogaču i krevet, tretirajući ga kao najrođenijeg člana porodice. Godinama kasnije, ti isti domaćini su u mraku bioskopa sa nevericom prepoznali momka kome su nekada sekli hleb, shvativši da su ugostili jednu od najvećih ličnosti u istoriji umetnosti. De Niro nikada nije krio da su ga upravo ta iskustva trajno vezala za ove prostore, ističući da se i sam delom oseća kao Srbin.

Veza sa Drinom i srpskom kulturom

Uticaj ove rane balkanske avanture ostavio je dubok trag na glumčev privatan život. Malo je poznato da njegova ćerka nosi ime Drena, inspirisano rekom Drinom i remek-delom nobelovca Iva Andrića, "Na Drini ćuprija". Ta neraskidiva nit vratila ga je u Beograd sedamdesetih godina kao gosta FEST-a. U sećanjima savremenika ostali su urezani momenti iz hotela Metropol, gde je sa Mirjanom Van Blarikom igrao Užičko kolo, pokazujući da se ovde ne oseća kao turista, već kao neko ko je prihvaćen bez maski i predrasuda.

Beograd kao magnet za svetske umetnike

Skoro šest decenija nakon te čuvene autostoperske ture, autentični duh Srbije i dalje privlači i menja ljude iz celog sveta. Poznati glumac i reditelj Adam Davenport, osnivač glumačkog studija TIAS, često ističe da mu je Beograd ušao u genetski kod. Prema njegovim rečima, naš mentalitet poseduje neobjašnjivu moć da umetnike ogoli i natera ih na istinski unutrašnji rast.

Ova priča o porodici Đokić i svetskom glumcu zapravo je svedočanstvo o tome da najdragocenije životne storije počinju u trenutku kada nepoznatom čoveku, bez ikakvog interesa, otvorite vrata i ponudite mu mesto za svojim stolom. To je nasleđe koje strancima ne daje samo lekciju iz istorije, već im daruje porodicu tamo gde su se najmanje nadali.

