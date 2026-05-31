Kada stignu visoke letnje temperature, hladna voda postaje nešto bez čega se iz kuće gotovo ne izlazi. Bilo da idete na posao, trening, plažu, u šetnju ili samo završavate obaveze po gradu, flaša vode u torbi često deluje kao mali spas od vrućine.

Međutim, problem nastaje vrlo brzo. Čim izađete napolje i temperatura pređe 30 stepeni, voda koja je kod kuće bila savršeno rashlađena za kratko vreme postaje mlaka. Posle pola sata u torbi ili automobilu, osveženje koje ste očekivali gotovo nestaje.

Zbog toga je jedan jednostavan trik sa TikToka privukao veliku pažnju, posebno među ljudima koji tokom leta mnogo vremena provode van kuće. Najbolje od svega je to što vam za njega nije potrebna skupa termos boca, poseban dodatak niti bilo kakav kuhinjski gedžet.

Trik je jednostavan, ali pravi veliku razliku

Potrebna vam je samo obična flaša vode i malo prostora u zamrzivaču.

Flašu treba napuniti vodom otprilike do polovine, a zatim je staviti u zamrzivač - ali okrenutu naopačke. Kada se voda zaledi, u flaši će ostati jedan veći komad leda, ali samo na jednom delu.

Pre izlaska iz kuće flašu samo dopunite hladnom vodom i ponesite je sa sobom. Led će se postepeno topiti, a voda će mnogo duže ostati prijatno rashlađena.

Ovaj trik mnogima je praktičniji od toga da se cela flaša zamrzne, jer u tom slučaju često morate da čekate da se voda odledi pre nego što uopšte možete da je pijete.

Zašto voda ovako ostaje hladna duže?

Objašnjenje je jednostavno: veliki komad leda topi se sporije od sitnih kockica. Kada u flašu ubacite nekoliko manjih komada leda, oni se brzo otope, naročito ako je napolju veoma toplo.

Sa druge strane, kada se u flaši nalazi veća zaleđena površina, ona duže održava nisku temperaturu vode. Tako dobijate praktičnu kombinaciju - odmah imate vodu za piće, ali i led koji nastavlja da je hladi dok ste napolju.

Važno je i koliko je voda hladna

Ipak, koliko god ledena voda delovala primamljivo kada je napolju pakleno vruće, stručnjaci često upozoravaju da previše hladni napici nisu uvek najbolji izbor tokom ekstremnih temperatura. Ledena voda može da izazove neprijatan osećaj u stomaku, a kod nekih ljudi i dodatno opterećenje za organizam.

Zato je najbolja opcija voda koja je prijatno rashlađena, ali ne preterano ledena. Upravo tu ovaj trik može da bude koristan, jer omogućava da voda ostane sveža duže vreme, a da ne morate da pijete potpuno zaleđenu tečnost.

