Zašto spavanje pod ventilatorom i klima uređajem nije zdravo

Dok temperature u Srbiji polako dostižu vrlo visoke podeoke, ostavljajući gradski asfalt vrelim i do kasnih večernjih sati, potraga za efikasnim i povoljnim načinima rashlađivanja postala je prioritet svakog domaćinstva. Iako su klima-uređaji najčešći saveznik u ovoj borbi, njihovo pravilno korišćenje, kao i upotreba ventilatora tokom tropskih noći, krije određene zamke na koje upozoravaju lekari.

Foto: Profimedia

Kako biste preživeli predstojeće vrele talase bez zdravstvenih posledica, važno je da primenite proverena pravila zaštite i iskoristite dostupne metode hlađenja na najpametniji način. Uprkos želji da ventilator ostane uključen cele noći radi preko potrebnog olakšanja, to zapravo može raditi protiv vas. Spavanje sa uključenim ventilatorom nije opasno, ali može izazvati neprijatnost ujutru, od suvih očiju i pojave alergija do bolnog grla. Takođe, ako redovno ne čistite ventilator, on može pokrenuti cirkulaciju prljavštine i prašine.

Šta je pravilo "11 sati" tokom toplotnog talasa?

Ako niste upoznati sa pravilom "11 sati", NHS (Nacionalna zdravstvena služba) je apelovala na ljude da se klone sunca između 11 i 15 časova gde god je to moguće. Na njihovom sajtu se navodi: "Ako morate da izađete napolje, držite se hladovine, nosite kremu za sunčanje, šešir i laganu odeću, i izbegavajte vežbanje ili aktivnosti koje vas dodatno zagrevaju."

