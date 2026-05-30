Slušaj vest

Vlažne maramice mnogima deluju kao praktičnije i temeljnije rešenje od običnog toalet-papira, posebno kada je reč o higijeni posle velike nužde. Ipak, stručnjaci sve češće upozoravaju da ova navika nije uvek bezazlena, naročito ako se maramice koriste svakodnevno.

Na moguće probleme ukazao je dr Evan Goldstin, američki proktolog iz Njujorka, koji se bavi zdravljem analnog područja i često govori o greškama u svakodnevnoj higijeni. Gostujući u podkastu „Am I Doing It Wrong” HafPosta, on je objasnio da vlažne maramice mogu da naruše prirodnu ravnotežu kože i bakterija na veoma osetljivom delu tela.

Foto: Shutterstock

Zašto vlažne maramice mogu da naprave problem

Analno područje, kao i ostatak tela, ima sopstvenu ravnotežu mikroorganizama. Kada se ta ravnoteža naruši agresivnim proizvodima, mirisima, konzervansima ili čestim trljanjem, mogu da se jave neprijatni simptomi.

Prema upozorenju dr Goldstina, posledice mogu biti iritacija, svrab, dermatitis, bakterijske infekcije ili gljivične tegobe. On tvrdi da u ordinaciji često viđa pacijente čiji se problemi dovode u vezu upravo sa dugotrajnom upotrebom vlažnih maramica.

Iako mnogi imaju osećaj da su maramice „čistije” od papira, kod osetljive kože mogu da izazovu suprotan efekat. Posebno problematične mogu biti one koje sadrže parfeme, alkohol ili druge dodatke koji nisu namenjeni za čestu upotrebu na tako osetljivom području.

Foto: Shutterstock

Mogu da pogoršaju hemoroide i fisure

Dr Goldstin posebno upozorava da vlažne maramice mogu da pogoršaju već postojeće probleme, poput hemoroida ili analnih fisura. U tim slučajevima koža je već nadražena, pa dodatno trljanje može da produži oporavak i pojača neprijatnost.

Isto važi i za preterano grubo brisanje običnim toalet-papirom. Problem, dakle, nije samo u proizvodu, već i u načinu na koji se koristi. Agresivno brisanje i ribanje mogu da oštete kožu i izazovu peckanje, bol ili svrab.

Šta je bolja opcija

Foto: Shutterstock

Kao nežnije rešenje, lekar preporučuje pranje vodom. Bide je, prema njegovom mišljenju, bolja opcija jer omogućava čišćenje bez jakog trenja i bez hemijskih dodataka.

Ako bide nije dostupan, kratko ispiranje pod tušem može da bude jednostavno rešenje. Nakon toga područje treba pažljivo posušiti, bez grubog brisanja i pritiskanja.

Povremena upotreba vlažnih maramica kod nekih ljudi neće nužno izazvati problem, ali svakodnevno korišćenje, posebno mirisnih ili alkoholnih proizvoda, može biti previše za osetljivu kožu.

Video: Zlatna WC šolja