Biznismen menja jednosoban stan za vile i ne plaća troškove

Biznismen iz Londona redovno menja svoj jednosoban stan za apartmane i vile koji koštaju više od 1.100 evra po noći, a da pritom ne plaća smeštaj.

Rafael, kanadski preduzetnik koji u britanskoj prestonici živi već 18 godina, kaže da je u poslednje tri godine obavio oko 25 razmena domova. To ovom digitalnom nomadu od 46 godina omogućava da uživa na destinacijama kao što su Bali, Bahami i Bangkok uz gotovo nikakve životne troškove. Putem platforme "HomeExchange", čija godišnja članarina iznosi oko 220 evra, on ima pristup bazi od oko 550.000 domova u 155 zemalja. Iako postoje troškovi pripreme stana, Rafael ističe da su uštede neuporedivo veće od cena hotelskog smeštaja.

"Zapravo nema pravih troškova. Iskreno, najveći trošak je moje vreme koje uložim u organizaciju stana. Tu su i troškovi čišćenja pre dolaska gostiju i eventualno nakon njihovog odlaska. Ali to se apsolutno isplati kada uzmete u obzir da hotel bilo gde u Evropi košta više od 115 evra za noć," kaže on za LADBible.

Vila na Baliju od 1.100 evra po noćenju

Jedna od njegovih najupečatljivijih razmena dogodila se tokom putovanja na Bali, gde je boravio u luksuznoj vili na litici čija je cena oko 1.100 evra po noćenju.

"Bila je to vila sa tri spavaće sobe na vrhu litice sa pogledom na najekskluzivniju plažu na Baliju, u okviru rizorta sa pet zvezdica. Imao sam sopstveno osoblje i bazen. Budio bih se, a doručak bi me već čekao. Boravak tamo bukvalno košta 1.100 evra za noć, a ja sam odseo potpuno besplatno," ispričao je on.

Rafael, koji je osnivač kompanije za proteine "Vieve", navodi da je retko imao probleme tokom razmena i veruje da sistem recenzija gradi poverenje među korisnicima.

Šta sa dragocenostima?

Mnoge zanima šta ovaj preduzetnik radi sa vrednim stvarima dok su mu stranci u stanu.

"Uvek me pitaju gde sklanjam dragocenosti, a ja im kažem - nemam dragocenosti. Ako ljudi žele da mi ukradu odeću, slobodno mogu", šali se on i dodaje da bira domaćine koji imaju bar pet do deset recenzija: "Boravite u nečijoj kući. Ljudi koji su deo ove zajednice shvataju koliko je to vredna stvar i postoji obostrani interes da obe strane budu korektne."

Najgore iskustvo

Ipak, nije sve uvek bilo idealno. Rafael se prisetio jedne bizarne situacije:

"Imao sam jedno čudno iskustvo sa devojkom sa kojom sam obavio razmenu. Sve je delovalo u redu, ali mi je nakon odlaska poslala spisak od 100 stvari koje navodno nisu valjale u stanu. Neke primedbe su bile sulude, recimo: "Ostavili ste čašu na noćnom stočiću", zbog čega je potpuno poludela. Zatim je tražila oko 1.000 evra za troškove čišćenja. Odbio sam."

Saveti za početnike

Za one koji žele da se upuste u ovakvu avanturu, Rafael ima jasne preporuke:

"Napravite što bolji profil sa vrhunskim fotografijama. Najteže je dobiti tu prvu razmenu. Pobrinite se da se gosti osećaju prijatno - oslobodite im prostor u ormaru i kuhinji, ostavite kafu ili bocu vina. Ljudi uživaju u sitnicama."

Takođe savetuje fleksibilnost u putovanjima: "Nemojte kupovati avionske karte pre nego što dogovorite razmenu. Budite fleksibilni sa datumima i, naravno, sakrijte sve što vam je od prave vrednosti."

