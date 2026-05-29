Slušaj vest

Fotografisanje tokom leta avionom postalo je deo putničke rutine. Pogled kroz prozor, kafa na preklopnom stočiću, obrok u avionu ili kratak snimak pred poletanje često završe na društvenim mrežama i pre nego što putnik stigne na odredište.

Ipak, iako privatne fotografije uglavnom nisu problem, sve više avio-kompanija upozorava putnike da postoji jasna granica. Ona se prelazi onda kada se bez dozvole snimaju drugi putnici, kabinsko osoblje ili situacije u kojima neko ne želi da bude deo tuđeg sadržaja.

Britiš ervejz pooštrio pravila

Foto: Björn Trotzki / imago stock&people / Profimedia

Prema pisanju portala WMN, Britiš ervejz dodatno je pojasnio pravila ponašanja u avionu. Putnicima se skreće pažnja da ne smeju da fotografišu, snimaju ili prenose uživo članove posade bez njihove saglasnosti.

Takvo ponašanje može biti tretirano kao neprihvatljivo, naročito ako ometa rad osoblja ili narušava privatnost ljudi u kabini. U ozbiljnijim slučajevima avio-kompanija može putniku zabraniti nastavak putovanja, prijaviti incident nadležnim službama ili preduzeti druge mere.

To ne znači da su sve fotografije zabranjene. Putnici i dalje mogu da naprave snimak pogleda kroz prozor, fotografišu svoje sedište, obrok ili lične uspomene sa putovanja, sve dok u kadar ne ulaze osobe koje na to nisu pristale.

Foto: Alex Segre/UCG/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia

Slična pravila imaju i druge kompanije

Lufthanza takođe dozvoljava fotografisanje i snimanje u avionu, ali uz napomenu da se moraju poštovati prava i privatnost drugih putnika i članova posade. Ako snimanje počne da smeta ljudima u kabini ili narušava nečiju privatnost, osoblje ima pravo da traži da se ono prekine.

Sličan pristup imaju i niskobudžetne avio-kompanije. Rajaner, prema pisanju „Independenta”, ne dozvoljava fotografisanje i snimanje zaposlenih na aerodromu ili u avionu bez njihove dozvole. Sa druge strane, privatne fotografije sopstvenog mesta, stvari ili pogleda kroz prozor ostaju dozvoljene.

Kod Izi džeta pravila su gotovo ista. Lični snimci i fotografije su dozvoljeni dok ne ometaju druge putnike, ali snimanje posade ili osoba koje sede u blizini bez pristanka nije prihvatljivo.

Šta putnici treba da znaju

Za većinu putnika pravila se svode na jednostavnu stvar: fotografija zalaska sunca iznad oblaka neće napraviti problem, ali snimanje stjuardese, komšije na sedištu pored ili neprijatne situacije u kabini može.

Ketering i stjuardesa Foto: Shutterstock

Posebno rizično može biti snimanje konflikata tokom leta, rasprava sa posadom ili drugih putnika u neprijatnim trenucima. Iako takvi snimci često postanu viralni, putnik koji ih napravi može se suočiti sa upozorenjem, zahtevom da prestane da snima ili ozbiljnijim posledicama ako odbije da sarađuje.

Najsigurnije pravilo je da se u avionu snima ono što je lično i ne zadire u tuđu privatnost. Sve što uključuje druge osobe, posebno članove posade, trebalo bi raditi samo uz njihovu dozvolu.

Video: Stjuardesa o jeftinim avio kartama