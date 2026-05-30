Ljubav, vera i porodično zajedništvo retko kada ostanu neprimećeni, a priča jednog bračnog para koji je nakon sedam decenija zajedničkog života okupio čak nekoliko generacija svoje porodice izazvala je ogromnu pažnju i oduševljenje na društvenim mrežama širom sveta!

Fotografije sa proslave 70. godišnjice braka ovog američkog para, koje je na svom Iks profilu podelila njihova ćerka Nikol, mnogi opisuju kao pravi primer "bogatstva života" koje se ne može meriti novcem.

11 dece, 68 unučadi i 109 praunučadi

Njihova porodica danas broji čak 188 potomaka - 11 dece, 68 unučadi i 109 praunučadi, a kada se uračunaju i supružnici članova porodice, broj raste na 244, dok se uskoro očekuje još 11 beba, pa će porodica brojati ukupno 255 članova.

"70 godina braka mojih roditelja. Jedanaestoro dece, 68 unučadi, 109 praunučadi i još 11 na putu", napisala je njihova ćerka.

Povodom velikog jubileja, cela porodica okupila se u crkvi koju su gotovo potpuno ispunili svojim prisustvom.

"Ispunili smo celu crkvu. Blagosloveni", dodala je Nikol.

Posebnu emociju čitavom događaju dalo je to što je svetu misu služio jedan od njihovih unuka, koji je postao sveštenik. Drugi unuci pomagali su tokom službe kao ministranti, dok su praunuci činili liturgijski hor.

"Nikada nisu zatvarali vrata Božjoj volji"

Prema rečima ćerke Nikol, upravo vera i svakodnevna posvećenost porodičnim vrednostima predstavljaju temelj svega što su njeni roditelji izgradili tokom života.

Kako je navela, njeni roditelji su decenijama negovali svakodnevnu molitvu, redovno odlazili na svetu misu, bili posvećeni veri i živeli u skladu sa tradicionalnim ulogama oca i majke. Takođe, istakla je da su bili potpuno otvoreni prema životu i "nikada nisu zatvarali vrata Božjoj volji".

"Najlepša stvar koju sam videla u životu"

Na društvenim mrežama mnogi su ovu porodicu opisali kao primer pravog "generacijskog bogatstva", naglašavajući da se najveće životne vrednosti ne nalaze u materijalnim stvarima, već u porodici, ljubavi, veri i potomcima koji nastavljaju da žive iste vrednosti kroz generacije.

"Iskreno, ovo je najlepša stvar koju sam videla u životu! Rekla bih 'Bog vas blagoslovio', ali izgleda da već jeste", glasio je jedan od mnogobrojnih komentara ispod fotografija.

(Kurir.rs/Blic)

