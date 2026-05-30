Dnevni horoskop za 30. maj pojedinim pripadnicima Zodijaka doneće priliku da naprave finansijski pomak, a neki horoskopski znaci dobiće znak da je vreme da se konačno pozabave svojim zdravljem.

OVAN

Pozitivan aspekt doneće vam dobitak na finansijskom planu. Bićete pohvaljeni zbog dobrih rezultata. Vaš odnos s partnerom će se popraviti i danas će između vas dominirati sklad i harmonija. Iskoristite povoljan trenutak za rešavanje problema koji vas prate već neko vreme. Proverite vid.

BIK

Skladni aspekti danas popravljaju opštu atmosferu u okviru vaše poslovne komunikacije. Pregovori će teći uspešno. Očekujte finansijski uspeh. Počeli ste da se viđate s novom osobom, ali kao da niste sigurni da li je to zaista ono pravo. Prehlada. Nemojte je zanemarivati. Uradite neophodne analize.

BLIZANCI

Povoljni aspekti odraziće se dobro na vaše finansije. Uspeh vas očekuje, posebno ako se bavite kreativnim zanimanjima ili radite na prezentacijama. Sve više vas privlači osoba koju ste nedavno upoznali. Novi početak vrlo uspešne veze. Alergija vas muči već neko vreme.

RAK

Ovaj period vam donosi uspeh u saradnji sa stranim kompanijama i ljudima iz inostranstva. Uspeh u javnim nastupima. Očekujte poboljšanje u finansijama. Vaš odnos s partnerom je mnogo bolji nego pre, pun je poverenja i uzajamne podrške. Glavobolja je posledica problema sa sinusima.

LAV

Uspešno ćete okončati pregovore ili rad na nekom projektu, a to će se odlično odraziti na vaš budući angažman i širenje posla. Povratak bivše ljubavi stavlja vas u dilemu, jer su vam osećanja i dalje pomešana. Umorni ste, posetite neki spa-centar radi oporavka.

DEVICA

Pozitivni aspekti stvaraju dobar splet okolnosti da unapredite svoju finansijsku situaciju. Vanredni dobitak. Početak nove veze donosi i novu dilemu. Rezultati vaše analize su protivrečni i ne znate na čemu ste. Odlično se osećate, željni ste akcije. Učlanite se u planinarsko društvo.

VAGA

Konfliktna situacija s nadređenim može potpuno da vas izbaci iz takta. Muče vas prekratki rokovi. Možete ući u vezu sa osobom u koju se možete razočarati. Nedosledno ponašanje ili ljubomorne scene. Pad imuniteta. Unosite u organizam više vitamina i minerala.

ŠKORPIJA

Možete da popravite svoju finansijsku situaciju ukoliko se više budete oslanjali na intuiciju, a manje na logičke analize. Ne dozvolite da drugi utiču na vas. Odluke i dalje donosite samostalno, nećete pogrešiti. Povoljni aspekti doprineće uspostavljanju harmonije između vas i partnera. Tahikardija.

STRELAC

Ovaj dan doneće uspeh Strelčevima koji se bave trgovinom i koji danas imaju važne pregovore i sastanke. Osoba s kojom ste u vezi može iznenada početi da menja svoje ponašanje i stav. Ne znate na čemu ste. Zadržavanje vode u organizmu. Posavetujte se sa svojim odabranim lekarom.

JARAC

Povoljni aspekti odraziće se pozitivno na vašu poslovnu komunikaciju. Moguć je nov sporazum. Početak nove veze sa osobom koju ste upoznali preko prijatelja ispuniće vas ljubavnim optimizmom. Unosite male količine vode, a na taj način stradaju bubrezi, urinarni putevi, kao i srce.

VODOLIJA

Zahvaljujući mudroj taktici, uspešno ćete sklopiti sporazum s pomalo teškim saradnicima. Uspeh će utoliko biti veći. Stalno mislite na osobu koju ste nedavno upoznali, smišljate kako da joj priđete. Sledi dalje zbližavanje. Muči vas glavobolja, koja je učestala i može preći u migrenu.

RIBE

Ovaj dan obeležiće uspeh u kreativnim zanimanjima. Nezaposlene Ribe očekuje atraktivna poslovna ponuda. Prihvatite je bez razmišljanja jer se neće ponoviti. Povoljan aspekt poboljšaće kvalitet vaše veze s partnerom. Harmoničan period. Pazite se virusa, lako se možete zaraziti.

