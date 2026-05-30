Mira Bićanić je pre 23 godine postala prva pobednica hrvatske verzije kviza "Želite li da postante milioner" (Tko želi biti milijunaš) i do danas niko nije uspeo isto što i ona. Profesorka iz Virovitice u legendarnoj epizodi emisije, koju je i tada, ali i danas vodi Tarik Filipović, uspešno je odgovorila na poslednje pitanje i osvojila milion kuna. Dvadeset i tri godine kasnije, pojavila se upravo s Filipovićem prvi put od te čuvene pobede na HTV u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska".

Nju je put do glavne nagrade vodio kroz niz zahtevnih pitanja, ali presudno je bilo ono poslednje, za milion kuna. Mira je tada iskoristila džoker "pitaj publiku", a pitanje je glasilo: "Koja je od navedenih TV voditeljki 2001. godine istrčala Pariski maraton?" Odgovor je bio Sandra Antolić.

Sada je u emisiju Bićanić stigla u sklopu obeležavanja 100. godišnjice HRT s voditeljem kviza Tarikom Filipovićem. Mnogi i danas pamte kako joj je Tarik saopštio da je njen odgovor tačan – zapevao joj je refren pesme Zvonka Špišića "Milioner". Tog trenutka se prisetio s voditeljem Ognjenom Golubićem: "Pa pita mene Ognjen: ‘Jesi li ti pripremio ovu pesmu?‘ Rekoh: ‘Ne, nikad ja ništa ne pripremam.‘Kao što nisam znao ni da ću onako zdravo seljački podići ovu mladu damu i nositi je od sreće po studiju."

Mira se i danas dobro seća tog dana, a upitali su je kakve uspomene ima: "I dalje traju, ali ja ne volim da se gledam." I dan-danas znaju da je pitaju troši li još uvek taj milion: "Pa da. Bila je publika pomoć pri tom zadnjem, petnaestom pitanju. Osim toga, imala sam već nekakav osvojeni iznos iza sebe, to mi je bilo važno. To je bila neka motivacija zbog čega sam se i prijavila na taj kviz. Nisam bila baš najsrećnija, bila je tada neka dosta teška životna situacija."

Iako Tarik kaže kako nikada nema unapred odgovore na pitanja, za Miru je znao koji je tačan odgovor: "Ne, ne, ne... Mislim, i lepše je i lakše je tako. Ali teško je kad sam znaš odgovor, kao što je bilo s tim pitanjem. Moraš da imaš ‘poker face‘. Ja sam bio 100% siguran da je to Sandra Antolić i samo sam se nadao da će Mira stisnuti. Ona je rekla onu rečenicu koja nedostaje mnogim našim takmičarima i zato nemamo milionera nakon Mire. Mira je rekla: ‘Pa jednom sam tu, jednom imam priliku na ovaj način da ispadnem frajer.‘ I rekla je svoj konačni odgovor."

"Milioner" joj je bio ipak dovoljan, Mira nakon toga više nije htela da učestvuje u kvizovima. "Nisam se nikad prijavljivala. Ja sam naprosto imala tu jednu situaciju koja je baš bila životno kontekstualizovana, pomogao mi je taj iznos i promenio mi život, a kasnije sam sve nastavila po starom, ostala sam jednako verna sebi", ispričala je.

Danas broji tri decenije rada kao profesorka i deca su joj i dalje najveća inspiracija. "Ne bih menjala svoju profesiju ni za šta. Radim u Pravoslavnoj gimnaziji, osnovanoj 2005. godine. Predajem hrvatski jezik. Prošle smo godine u Lisinskom imali proslavu svog jubileja. Bilo je divno. Došli su klinci iz različitih država, čak i kontinenata. To mi je najdraži aplauz u životu, moram reći", zaključila je.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

