Na TikToku se pojavljuje sve više snimaka u kojima influenserke iz Amerike predstavljaju kompot kao kulinarsko otkriće. Ti snimci osvajaju milione pregleda, a njihove autorke tvrde da su otkrile novi, poseban ukus.

U komentarima, međutim, ne nedostaje reakcija čuđenja. Mnogi korisnici, naročito iz srednje i istočne Evrope, podsećaju da to nije nikakva novost.

"Još jednom ako vidim američku influenserku koja je odjednom otkrila vodu od kuvanog voća, poludeću. Devojko, to nije nikakva voćna voda. To je kompot", čujemo na snimku koji je objavila tiktokerka pod imenom aleksandrags00.

"Oni to pokazuju kao da su napravili neki eliksir života", dodala je.

Ispod snimka pojavila se lavina komentara.

"Pa oni su tek nedavno otkrili da se prozori otvaraju da bi se stan provetrio. Navodno jedna od najrazvijenijih zemalja", glasio je jedan komentar.

Tradicionalno piće sa dugom istorijom

Voćni kompot, uključujući i onaj od jagoda, ima dugu tradiciju. Iako naziv "kompot" potiče iz francuskog jezika, sam način kuvanja voća u vodi bio je poznat u srednjoj i istočnoj Evropi još pre više od 700 godina.

Počeci ove tradicije povezivali su se sa uticajem Vizantijskog carstva, gde je kuvanje voća služilo, pre svega, njihovom konzerviranju.

