Kreatin se često naziva najistraženijim suplementom na svetu i nezaobilazan je dodatak ishrani za mnoge koji žele da poboljšaju svoje rezultate u teretani. Fitnes entuzijasti i influenseri hvale ga na sva zvona, ali početnici često nisu sigurni šta mogu da očekuju.

Kako bi dokumentovao stvarne učinke kreatina na početnika, fitnes kreator Džeremi Itir sproveo je eksperiment sa svojim prijateljem Rejzom, kog je opisao kao prosečnog momka. Rejza je pristao da bude ljudski "pokusni kunić" i uzima kreatin svakog dana tokom 30 dana kako bi zabeležio sve promene.

Koliko kreatina uzimati?

Prema preporukama sa Univerziteta Harvard, dnevna doza kreatina iznosi tri do pet grama. Međutim, neki se odlučuju za takozvanu "fazu punjenja", tokom koje unose i do 20 grama dnevno kako bi ubrzali zasićenje mišića i brže osetili koristi. "Kada tek počnete da uzimate kreatin, nećete odmah iskusiti nikakve koristi dok ne dosegnete 'potpuno zasićenje'. To je tačka u kojoj su zalihe kreatina u vašim mišićima u potpunosti popunjene", objasnio je Džeremi.

Uzimanjem jedne merice od 5 grama dnevno potrebno je oko tri nedelje da počnu da se primećuju rezultati, zbog čega neki pribegavaju većim dozama kako bi ubrzali taj proces.

Neprijatne nuspojave na početku

Ipak, faza punjenja nije za svakoga. Džeremi napominje da ljudi često doživljavaju želudačne tegobe kada u samo nekoliko dana pređu s nula na 20 grama kreatina. Druge potencijalne nuspojave uključuju dijareju i mučninu. To je iskusio i Rejza, koji je primetio da su mu se crevne funkcije "stvarno poremetile" u prvih nekoliko dana, pretvarajući mu život u "apsolutni pakao".

"Imao sam užasne bolove u stomaku", objasnio je, dodajući da je patio i od nadutosti lica. Prisetio se i večere sa verenicom, koja se završila kaznom za prebrzu vožnju na putu kući nakon što joj je rekao: "Ako ne stignem kući u sledećih 20 minuta, unerediću se."

Srećom, tim je uspeo prilagodi Rejzin raspored uzimanja kreatina. Rasporedili su mu doze tokom dana i uputili ga da ih uzima s vodom, te da izbegava kofein i prahove za pre treninga, jer oni mogu da povećaju rizik od želudačnih tegoba.

Nakon završetka faze punjenja, Rejza je nakon prve nedelje mogao da smanji dozu na 5 grama. Dobijanje na težini je još jedna nuspojava uzimanja kreatina jer suplement dovodi do zadržavanja vode u mišićima. U proseku, korisnici primete povećanje težine za nekoliko kilograma, što je dokaz da suplement deluje.

Rezultati nakon 30 dana

Rejzi se početna neprijatnost isplatila jer je tokom 30 dana uspeo značajno da napreduje u teretani. To je u skladu s istraživanjima o kreatinu, koja sugerišu da osoba pri korišćenju suplementa može da očekuje prosečno povećanje snage od oko 30 odsto.

Što se tiče njegovog tela, promene su bile primetne. Opseg bicepsa povećao mu se za 2 cm, dok su mu ramena porasla za 5 cm. U međuvremenu, nije primetio nikakve promene na kosi, čime je opovrgnuo čestu zabludu o gubitku kose zbog uzimanja kreatina. Njegov frizer takođe nije primetio "nikakvu vidljivu promenu".

Ipak, Rejza je napomenuo da suplement nije čarobno rešenje. "Kreatin nije čarobna tableta. I dalje sam morao da pazim na ishranu i da naporno treniram, ali mi je kao početniku dao onaj mali podticaj. Svakako ću nastaviti da ga uzimam", rekao je. Džeremi je dodao: "Bilo je iznenađujuće videti da su mu ruke i ramena toliko porasli u samo 30 dana."

(Kurir.rs/ Index.hr)

