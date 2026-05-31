Dnevni horoskop za 31. maj. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Ko će kraj meseca dočekati sa osmehom na licu, a kome će sreća okrenuti leđa.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Pozitivan trend razvoja vašeg poslovanja omogućiće vam sjajnu perspektivu za dalje proširenje kruga saradnika. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz fazu stabilizacije i planiranja. Ostvarićete zajednički cilj. Razmišljate o zajedničkoj budućnosti. Smanjite alkohol i gazirana pića, a pojačajte unos vode.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Planete u vašem polju komunikacije stavljaju akcenat na sastanke. Očekuju vas važni i pomalo teški pregovori, za koje ćete biti potpuno spremni. Slučajan susret s bivšom ljubavlju može ponovo probuditi vaša osećanja. Probavne smetnje, obratite se nutricionisti. Promenite režim ishrane.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Blizancima predstoji početak nove saradnje ili potpisivanje novog ugovora o saradnji. Vaš stari cilj će se ostvariti. Početak nove ljubavne veze može vam doneti prve dileme. Partner se u poslednje vreme ponaša distancirano. Vreme je za ozbiljan razgovor. Posetite stomatologa, problemi sa zubima, moguće upale.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Preopterećeni ste obavezama. Osećate da ste pod pritiskom, a upravo zbog toga predstoji vam važan razgovor s nadređenima. Veza na daljinu ne pada vam nimalo lako. Uskoro sledi susret s partnerom. Upriličite romantičnu večeru, porazgovarajte o svojim sumnjama. Spazam mišića.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ovaj period može obeležiti iznenadno poslovno putovanje, kao i poslovni predlozi s neočekivane strane. Nova saradnja. Vaša ljubavna situacija je danas malo komplikovana, dopadaju vam se dve osobe u isti mah. Bićete u ozbiljnoj dilemi. Vrtoglavica, obratite se lekaru radi analiza.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Glavna tema mogu biti razgovori o novim investicijama i novim pravcima razvoja poslovanja. Vaše ideje naići će na dobar odziv. Razmišljate o tome da uđete u tajnu vezu sa osobom koju poznajete preko prijatelja. Anksioznost. Svesni ste da vam je neophodna pomoć, obratite se lekaru na vreme.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Pozitivni aspekti doneće sreću Vagama koje se bave uslužnim delatnostima, medicinom i farmaceutskom industrijom. Veza s partnerom je dobila na kvalitetu vašom uzajamnom spremnošću da se prilagođavate. Glavobolja. Može biti posledica premora, manjka sna.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ovaj dan može da protekne u znaku većeg broja sastanaka i susreta s novim saradnicima. Proširujete krug saradnika. Vaš odnos s partnerom protiče u znaku dvostruke psihološke igre, po sistemu vruće-hladno. Migrena, posledica nedovoljnog posvećivanja sopstvenom zdravlju, zanemarenih glavobolja.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Uspešni tajni pregovori obeležiće atmosferu na poslovnoj sceni. Očekuju vas pohvale od nadređenih. Partner se ponaša čudno, sve vreme imate osećaj da pokušava da vas kontroliše i to vam ne pada lako. Pad imuniteta. Unosite u organizam povrće i voće bogato vitaminima.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Izlaz iz današnjeg spleta okolnosti potražićete oslanjajući se na sve članove tima. Improvizovaćete rešenje. Zadovoljni ste promenom koju vaš partner ispoljava u ponašanju prema vama. Vaša kritika je urodila plodom. Bolovi u kolenu mogu biti reumatični ili neke druge prirode. Potražite savet ortopeda.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Uspeh za Vodolije koje sarađuju sa inostranstvom ili nameravaju tamo da idu da rade. Sklapanje sporazuma o veoma uspešnoj saradnji. Partner vam prigovara da ste previše zauzeti poslom i da mu ne posvećujete dovoljno pažnje. Promenite to na vreme. Odlično se osećate.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Očekuje vas poslovno putovanje i pregovori sa saradnicima iz inostranstva. Proširenje kruga saradnika, ali i obima posla. Vaš odnos s partnerom ulazi u period harmonije. Sledi uspeh u ostvarenju zajedničkog cilja. Zadržavanje vode u organizmu.

