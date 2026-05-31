Dnevni horoskop za 31. maj: Ovnovi uživaju u ljubavnoj idili, Blizanci ostvaruju zacrtane ciljeve, a Device...
Dnevni horoskop za 31. maj. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Ko će kraj meseca dočekati sa osmehom na licu, a kome će sreća okrenuti leđa.
OVAN
Pozitivan trend razvoja vašeg poslovanja omogućiće vam sjajnu perspektivu za dalje proširenje kruga saradnika. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz fazu stabilizacije i planiranja. Ostvarićete zajednički cilj. Razmišljate o zajedničkoj budućnosti. Smanjite alkohol i gazirana pića, a pojačajte unos vode.
BIK
Planete u vašem polju komunikacije stavljaju akcenat na sastanke. Očekuju vas važni i pomalo teški pregovori, za koje ćete biti potpuno spremni. Slučajan susret s bivšom ljubavlju može ponovo probuditi vaša osećanja. Probavne smetnje, obratite se nutricionisti. Promenite režim ishrane.
BLIZANCI
Blizancima predstoji početak nove saradnje ili potpisivanje novog ugovora o saradnji. Vaš stari cilj će se ostvariti. Početak nove ljubavne veze može vam doneti prve dileme. Partner se u poslednje vreme ponaša distancirano. Vreme je za ozbiljan razgovor. Posetite stomatologa, problemi sa zubima, moguće upale.
RAK
Preopterećeni ste obavezama. Osećate da ste pod pritiskom, a upravo zbog toga predstoji vam važan razgovor s nadređenima. Veza na daljinu ne pada vam nimalo lako. Uskoro sledi susret s partnerom. Upriličite romantičnu večeru, porazgovarajte o svojim sumnjama. Spazam mišića.
LAV
Ovaj period može obeležiti iznenadno poslovno putovanje, kao i poslovni predlozi s neočekivane strane. Nova saradnja. Vaša ljubavna situacija je danas malo komplikovana, dopadaju vam se dve osobe u isti mah. Bićete u ozbiljnoj dilemi. Vrtoglavica, obratite se lekaru radi analiza.
DEVICA
Glavna tema mogu biti razgovori o novim investicijama i novim pravcima razvoja poslovanja. Vaše ideje naići će na dobar odziv. Razmišljate o tome da uđete u tajnu vezu sa osobom koju poznajete preko prijatelja. Anksioznost. Svesni ste da vam je neophodna pomoć, obratite se lekaru na vreme.
VAGA
Pozitivni aspekti doneće sreću Vagama koje se bave uslužnim delatnostima, medicinom i farmaceutskom industrijom. Veza s partnerom je dobila na kvalitetu vašom uzajamnom spremnošću da se prilagođavate. Glavobolja. Može biti posledica premora, manjka sna.
ŠKORPIJA
Ovaj dan može da protekne u znaku većeg broja sastanaka i susreta s novim saradnicima. Proširujete krug saradnika. Vaš odnos s partnerom protiče u znaku dvostruke psihološke igre, po sistemu vruće-hladno. Migrena, posledica nedovoljnog posvećivanja sopstvenom zdravlju, zanemarenih glavobolja.
STRELAC
Uspešni tajni pregovori obeležiće atmosferu na poslovnoj sceni. Očekuju vas pohvale od nadređenih. Partner se ponaša čudno, sve vreme imate osećaj da pokušava da vas kontroliše i to vam ne pada lako. Pad imuniteta. Unosite u organizam povrće i voće bogato vitaminima.
JARAC
Izlaz iz današnjeg spleta okolnosti potražićete oslanjajući se na sve članove tima. Improvizovaćete rešenje. Zadovoljni ste promenom koju vaš partner ispoljava u ponašanju prema vama. Vaša kritika je urodila plodom. Bolovi u kolenu mogu biti reumatični ili neke druge prirode. Potražite savet ortopeda.
VODOLIJA
Uspeh za Vodolije koje sarađuju sa inostranstvom ili nameravaju tamo da idu da rade. Sklapanje sporazuma o veoma uspešnoj saradnji. Partner vam prigovara da ste previše zauzeti poslom i da mu ne posvećujete dovoljno pažnje. Promenite to na vreme. Odlično se osećate.
RIBE
Očekuje vas poslovno putovanje i pregovori sa saradnicima iz inostranstva. Proširenje kruga saradnika, ali i obima posla. Vaš odnos s partnerom ulazi u period harmonije. Sledi uspeh u ostvarenju zajedničkog cilja. Zadržavanje vode u organizmu.