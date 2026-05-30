Slušaj vest

Novi šampion kviza "TV Slagalica", tačnije 198. ciklusa. U pitanju je Mirko Krstović. On je u finalu bio bolji od Dejana Kovaečevića rezultatom 316:179.

Mirko od samo početka imao prednost, koju je vremenom uvećavao.

Na kraju je imao impresivnih 316 poena.

Screenshot 2026-05-30 204922.png
Foto: RTS Printscreen

Mirko Krstović je kao pobednik osvojio 300.000 dinara, a drugoplasirani Dejan Kovačević 150.000 dinara.

"Želeo bih da pozdravim moju porodicu, prijatelje i kolege sa posla, i još jednom da čestitam Mirku na zasluženoj pobedi. Kao što sam rekao na početku, ako mu prvi put nije bilo suđeno, sad je definitivno bilo zaslužena pobeda i to je to", rekao je drugoplasirani Dejan.

Najpre, čestitao bih Dejanu na odličnim partijama i na samom uspehu ulaska u finale. A za mene je ovo pre svega velika čast i zadovoljstvo biti šampion jednog ovakvog kviza sa dugom tradicijom i prezadovoljan sam, šta da kažem...Iskoristio bih priliku da pozdravim najpre svoju porodicu, koja mi je najveća, kako da kažem, najveća podrška tokom ovog mog kvizaškog iskustva do sadašnjeg, i sve one koji su me pratili i navijali za mene u ovom ciklusu.", rekao je prvoplasirani Mirko.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustiteZanimljivosti"Ne možemo to da prihvatimo" Voditeljku zbunila reč koju je sastavio takmičar "Slagalice", a onda je dobio objašnjenje (VIDEO)
Slagalica
ZanimljivostiKo je Leon Filip Barić Orehovec, pobednik "Slagalice"? O njegovoj nesvakidašnjoj taktici se pričalo danima
Leon Filip Barić Orehovec
ZanimljivostiOvo je prvi takmičar koji je pokušao da vara u "Slagalici": Evo šta je voditeljka uradila kada je shvatila šta radi (VIDEO)
kviz Slagalica
ZanimljivostiTakmičar Slagalice šokirao strategijom koju niko ne razume i - pobedio: Cela Srbija prepričava kako je Leon od "četiri trefa" u Skočku stigao do finala
kviz Slagalica Leon Filip Barić Orehovec

00:41
Takmičar zabagovao u Slagalici Izvor: RTS