Novi šampion kviza "TV Slagalica", tačnije 198. ciklusa. U pitanju je Mirko Krstović. On je u finalu bio bolji od Dejana Kovaečevića rezultatom 316:179.

Mirko od samo početka imao prednost, koju je vremenom uvećavao.

Na kraju je imao impresivnih 316 poena.

Mirko Krstović je kao pobednik osvojio 300.000 dinara, a drugoplasirani Dejan Kovačević 150.000 dinara.

"Želeo bih da pozdravim moju porodicu, prijatelje i kolege sa posla, i još jednom da čestitam Mirku na zasluženoj pobedi. Kao što sam rekao na početku, ako mu prvi put nije bilo suđeno, sad je definitivno bilo zaslužena pobeda i to je to", rekao je drugoplasirani Dejan.

Najpre, čestitao bih Dejanu na odličnim partijama i na samom uspehu ulaska u finale. A za mene je ovo pre svega velika čast i zadovoljstvo biti šampion jednog ovakvog kviza sa dugom tradicijom i prezadovoljan sam, šta da kažem...Iskoristio bih priliku da pozdravim najpre svoju porodicu, koja mi je najveća, kako da kažem, najveća podrška tokom ovog mog kvizaškog iskustva do sadašnjeg, i sve one koji su me pratili i navijali za mene u ovom ciklusu.", rekao je prvoplasirani Mirko.

