Svekar jedne mlade „doneo je ludu energiju“ svojim impresivnim pokretima na podijumu za igru na njenom venčanju.

Tokom svadbenog prijema Onor i Harpera Bisanjija 9. maja, par se nakratko udaljio kako bi se fotografisao ispred sale. Kada su se vratili, primetili su veliku gužvu i svatove okupljene u krug na sredini podijuma.

„Otišli smo tamo da vidimo oko čega se podigla tolika gungula i tada smo zatekli mog svekra usred špaga“, priseća se Onor za časopis PEOPLE.

Kadrovi sa venčanja o kojima svi govore:

Ova 24-godišnja arhitektonska dizajnerka podelila je video ovog ludog trenutka na TikToku, prikazujući 60-godišnjeg Tonija Bisanjija kako izvodi savršenu špagu na kariranom podijumu, dok su ostali gosti posmatrali u čudu.

"Prava sam srećnica što sam dobila najbolju novu porodicu!!!!!“, napisala je ona u opisu snimka. „Svi su se tako slatko smejali, a sudeći po reakcijama ostalih u krugu, izgledalo je kao da je to došlo niotkuda“, priča Onor. „Nisam imala pojma da ume da uradi špagu i bila sam zadivljena njegovom gipkošću.“

Toni kaže da je sve to rezultat godina vežbanja joge.

„Razvio sam prilično solidnu gipkost zahvaljujući svojoj joga rutini i pomislio sam: ’Ima li boljeg trenutka da tu gipkost iskoristim’“, kaže on za PEOPLE.

Prema rečima Onor, Toni, koji radi u prodaji, budi se „u cik zore“ najmanje jednom nedeljno kako bi se pridružio prijateljima u lokalnom studiju za toplu jogu, „što je dovelo do njegove ekstremne gipkosti i okretnosti, nečega na šta je veoma ponosan.“

Ona kaže da nije iznenađena što je Toni ukrao šou na njenom svadbenom prijemu, jer je nadaleko poznat po svojoj „zabavnoj“ prirodi.

„Iako nije od onih koji obično ’daju sve od sebe’ na podijumu za igru, ume ponekad da bude nepredvidiv, što može dovesti do svakakvih urnebesnih i nezaboravnih trenutaka, kao što je to što je stalno radio špagu kako bi zabavio porodicu i prijatelje“, kaže ona.

Njegova energija na podijumu pokazala se zaraznom, jer su i drugi dobili inspiraciju da se priključe zabavi.

„Ubrzo nakon špaga, pojavilo se još nekoliko njih koji su pokušali da isprate ono što je moj svekar započeo“, priseća se Onor. „Čarli, moj osmogodišnji mali rođak, ubrzo je viđen kako radi ’crva’ na sredini podijuma. Garet, moj jedanaestogodišnji rođak, brejkovao je. Ejsa, moj mlađi brat, ubrzo se našao na podu, pokušavajući da isprati Čarlijeve pokrete, ali nije mogao da drži korak. Klaudija, jedna od mojih deveruša, pala je na kolena plačući od smeha dok je posmatrala kako se sve to odvija.“ Onor kaže da su snimci Tonija kako radi špagu počeli da kruže salom, dajući priliku onima koji su propustili spektakl da ga vide. „Ali takođe sam prilično sigurna da je do kraja večeri većina gostiju videla špagu uživo, jer je ta prva bila samo prva od mnogih tokom noći“, šali se ona.

Video sa Tonijem postao je „instant hit“ na društvenim mrežama.

„Bilo je komentara o tome kako je ljudima bukvalno otpala vilica nakon što su odgledali video, kao i onih koji su bili zbunjeni kako je uopšte uspeo da uradi tako zahtevnu špagu“, kaže Onor. Tonijevi plesni pokreti izdvajaju se kao omiljena uspomena sa venčanja za Onor i Harpera.