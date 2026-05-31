Posao: Izvesna je zavisnost od kolega i smanjena samostalnost u odlučivanju. Umesto da silom pokušavate da probijete zidove, radije se primirite, diplomatski posmatrajte situaciju sa strane i pričekajte povoljniji trenutak.

Ljubav: Merkur u Raku od 2.6. otežava komunikaciju pa birajte reči u razgovoru s partnerom, simpatijom. Teže ćete dolaziti do ljubavi koja će vam izmicati iz ruku zbog vaših propusta. Nemojte dozvoliti da vas trenutni ponos ili tvrdoglavost udalje od voljene osobe.

Zdravlje: Mogle bi da vas muče tegobe zbog koje ćete potražiti lekarski savet. Skloni ste glavoboljama. Svakako usporite ritam i pokušajte da izbegavate stresne situacije i preterano izlaganje suncu.

Najbolji dan: 31. maj

Najlošiji dan: 3. jun

Bik

Posao: Raspolagaćete s više pokretačke energije. Iskoristite taj plodonosan talas kreativnosti i samopouzdanja kako biste nadređenima prezentovali svoje dugoročne ideje, jer su šanse za njihovo prihvatanje velike.

Ljubav: Mars u vašem znaku podsticaće vas na akciju i pojačati spoljni doživljaj sveta. Samci će nekog upoznati. Iako ćete prštati od strasti i privlačnosti, pokušajte da kanališete tu snažnu energiju u romantična iznenađenja umesto u nepotrebno teranje maka na konac s bližnjima.

Zdravlje: Osećaćete kao da ste s leđa skinuli veliki teret. Više nećete biti toliko pod stresom, a i zdravlje će biti bolje. Fizičko olakšanje koje osećate iskoristite za lagane sportske aktivnosti ili boravak u prirodi.

Najbolji dan: 4. jun

Najlošiji dan: 6. jun

Blizanci

Posao: Vaša urođena snalažljivost i šarm pomoći će vam da svaku napetu situaciju okrenete u svoju korist. Igraćete pametno i osloniti se na proverene saveznike na poslu. Zarade bi mogle da vam se poboljšaju.

Ljubav: Budite malo više opušteni i lukavi pa vas ljubavno ispunjenje neće zaobići. Osoba koja vam se sviđa počinje da vas primećuje pa je nova veza na pomolu. Odbacite sve nepotrebne kočnice i strahove iz prošlosti, te dozvolite svojoj spontanoj naravi da zablista.

Zdravlje: Moguć je prolazan pad raspoloženja, ali zdravlje će vam biti dobro. Mnogo ćete se kretati i izlaziti, što će dobro delovati na vašu kondiciju. Kada osetite nalet melanholije, okružite se pozitivnim ljudima.

Najbolji dan: 5. jun

Najlošiji dan: 2. jun

Rak

Posao: Bićete sjajni u trgovini, zastupanju i pregovaranju. Vaš analitički um i uverljiv nastup privući će pažnju važnih poslovnih partnera, što bi od 2.6. moglo da vam otvori vrata za dugoročne i profitabilne projekte.

Ljubav: Zahvaljujući Veneri i Merkuru u vašem znaku, ljubomora i nerazumevanje u brakovima biće prošlost. Ovaj topao i lep period idealan je za produbljivanje bliskosti i planiranje zajedničke budućnosti, jer će partner upijati svaku vašu reč s potpunim poverenjem.

Zdravlje: Ako ste negde na moru, zaštitite se od jakog sunca. Nemojte da testirate granice svoje izdržljivosti samo zato što se osećate poletno, već obavezno obezbedite telu osam sati sna i kvalitetnu hidrataciju.

Najbolji dan: 31. maj

Najlošiji dan: 3. jun

Lav

Posao: Vaš dnevni raspored biće krcat. Ostanite profesionalni i distancirani od kancelarijskih klanova i fokusirajte se isključivo na svoje zadatke, jer će vaši rezultati na kraju nedelje ućutkati sve dežurne kritičare.

Ljubav: Bićete uskraćeni za partnerovo razumevanje i pažnju. Umesto da tražite mane u svakom partnerovom postupku, setite se da je i on možda pod stresom i pokušajte da toplim razgovorom spustite tenzije pre nego što eskaliraju.

Zdravlje: Ranjivi ste i osetljivi, a iscrpljuje vas i napeta poslovna situacija. Izolujte se od negativnih uticaja nakon radnog vremena i posvetite se hobijima koji vas opuštaju kako biste zadržali unutrašnji mir.

Najbolji dan: 1. jun

Najlošiji dan: 6. jun

Posao: Imaćete više energije i biti ambiciozniji. Nijedna prepreka sada se ne čini nepremostivom, stoga hrabro preuzmite inicijativu u ključnim projektima jer vas zvezde guraju pravo prema zasluženom trijumfu.

Ljubav: Planetarni uticaji podtiču vas na velike korake, stoga verujte svom unutrašnjem glasu i prepustite se osećanjima bez prevelikog analiziranja i kalkulisanja. Oni u srećnim vezama mogli bi naglo da donesu odluku o sklapanju braka ili zajedničkom životu.

Zdravlje: Upišite se na jogu, praktikujte vežbe disanja ili jednostavno provedite veče uz dobru knjigu kako biste umirili nalet misli koji vam ne da da zaspite. Međutim, vaše zdravlje se popravlja pa ćete se rešiti nekih tegoba.

Najbolji dan: 4. jun

Najlošiji dan: 31. maj

Vaga

Posao: Preporučuje se oprez u komunikaciji s nadređenima. Pokušajte da zadržate smirenost i nemojte da reagujete impulsivno na kritike, jer bi nepromišljeno izgovorena reč mogla nepotrebno da ugrozi vaš trenutni položaj.

Ljubav: Bićete svadljivi, što će partneru smetati pa će vam s pravom prigovarati. Pre nego što započnete novu raspravu oko nebitnih sitnica, duboko udahnite i zapitajte se da li je taj trenutni impuls vredan narušavanja mira u vašem domu.

Zdravlje: Probava vam je osetljiva. Izbegavajte brzu i začinjenu hranu s nogu i u svakodnevnu rutinu uvedite lagane, kuvane obroke koji će smiriti vaš želudac i vratiti vam potrebnu vitalnost.

Najbolji dan: 5. jun

Najlošiji dan: 4. jun

Škorpija

Posao: Poslovna zbivanja biće povezana s inostranstvom, putovanjima i usavršavanjem ili nadopunjavanjem znanja i stručnosti. Proširite svoje vidike i steknite veštine koje će vas izdvojiti iz mase.

Ljubav: Vaša harizma biće jednostavno magnetski privlačna, pa je ovo savršena nedelja za rešavanje starih nesuglasica ili za otvaranje srca osobi koja vam već dugo greje misli. Usamljeni se zaljubljuju, željni flerta privlače pažnju simpatije, a vezani brakom uživaju u bliskosti i privrženosti.

Zdravlje: Zdravlje će vam se bitno popraviti. Iskoristite ovaj nalet snage za uvođenje zdravijih navika i intenzivniji fizički trening, jer će vaše telo sada sjajno reagovati na svaki oblik sportske aktivnosti.

Najbolji dan: 3. jun

Najlošiji dan: 5. jun

Posao: Nemojte gubiti živce zbog tuđe sporosti ili rigidnosti, već pokažite svoju profesionalnu širinu i fleksibilnost koja će vas na kraju prikazati kao vrhunskog timskog igrača.

Ljubav: Uživanje u suptilnom flertu i postupnom građenju poverenja doneće vam poseban užitak i postaviti čvrste temelje za nešto što bi moglo da traje jako dugo. S nekim ćete uspostaviti razumevanje i biti zadovoljni sitnim znakovima zbližavanja.

Zdravlje: Vaš imunitet je na iskušenju, stoga ne preskačite obroke i obavezno obezbedite telu adekvatan odmor kako biste sprečili da vas lakša prehlada potpuno prikuje za krevet.

Najbolji dan: 2. jun

Najlošiji dan: 6. jun

Jarac

Posao: Ovo je nedelja u kojoj ćete morati da pokažete čeličnu disciplinu i strpljenje, rešavajući problem po problem bez ulaženja u jalove rasprave s okolinom. Nailazićete na prepreke u vidu nerazumnih kolega, stranaka ili finasijskih blokada.

Ljubav: Otvoreno i bez rukavica podelite svoje strahove i preokupacije s voljenom osobom, jer ćete tako srušiti zidove koji su neprimetno počeli da se podižu među vama. Parovi bi mogli da razmišljaju o venčanju, ali kao da još niste spremni za tu odluku.

Zdravlje: Nemojte da ignorišete sitne signale i bolove koje vam telo šalje, već preventivno usporite i posvetite se lakšem istezanju i nezi tela pre nego što vas stigne ozbiljniji umor. Čuvajte kičmu, zglobove i zube.

Najbolji dan: 4. jun

Najlošiji dan: 2. jun

Vodolija

Posao: Vaša urođena sposobnost rada pod pritiskom sada će doći do punog izražaja, a trud koji uložite biće primećen od strane uticajnih ljudi koji mogu da vam ponude sjajan napredak. Nezaposleni će se zaposliti.

Ljubav: Dozvolite sebi da budete ranjivi i otvoreni za nove priče, jer bi vas jedno sasvim obično, usputno poznanstvo moglo prijatno iznenaditi i brzo prerasti u nešto duboko. Vezani brakom imaće uspeha u zajedničkim poslovnim i finansijskim poduhvatima.

Zdravlje: Moguć je pad koncentracije i zaboravnost. Zapisujte važne obaveze i sastanke u planer kako vam nešto ne bi promaklo, a slobodno vreme iskoristite za boravak na svežem vazduhu koji će vam razbistriti um.

Najbolji dan: 5. jun

Najlošiji dan: 3. jun

Ribe

Posao: Vaše originalne ideje lako će pronalaziti put do klijenata, stoga nemojte da se ustručavate da preuzmete vodeću ulogu u novim projektima. Bićete vešti u komunikaciji, taktični u ophođenju s kolegama i domišljati u kreativnim zadacima.

Ljubav: Romantični zanos i duboka emocionalna povezanost obeležiće ove dane. Samci će pronaći srodnu dušu koja će šarmantnim potezima osvojiti njihovo srce. Zauzeti će poboljšati odnos s partnerom, a ženama nije isključena mogućnost trudnoće.

Zdravlje: Povoljni Mars obezbediće vas s mnogo energije pa ćete moći da radite i nekoliko stvari odjednom, a da ne osetite umor. Ipak, koža lica i tela biće vam osetljivi - obratite pažnju na kozmetiku koju koristite.

Najbolji dan: 6. jun

Najlošiji dan: 31. maj

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

